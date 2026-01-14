Ошибки, баги, вопросы - страница 357
ни как не могу понять в чём дело:
если у двух индикатора параметры одинаковые, то советник открывает только Buy, а если параметры разные, то вообще не понятно как он закрывает позиции......
По идее, должен закрывать сделки второй индикатор, но это не так. Сам код:
Да и ище желательно заменить
на (т.к. мы точно знаем какой n-мерный массив у нас должен быть):
Сделал проще.
Закомментировал /* */ все тело функции OnStart() - ошибка осталась. В том числе, после перезапуска машины.
Повторяю, инклудов и дефайнов нет, на глобальном уровне ничего, в т.ч. внешних переменных нет. Переустанавливать терминал пока не хочу))
Разработчики, АУ!!! Что значит internal error #108????
Напишите запрос в сервисдеск и приложите код, на котором происходит ошибка, пожалуйста.
Без кода ответить сложно - класс ошибок "internal" означает нарушения в работе самого компилятора.
Вот какая приключилась :)
2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate download 'mt5clw' failed
2011.04.10 23:20:32 Network '734988': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2011.04.10 23:20:32 Network '734988': authorized on MetaQuotes-Demo via Access Point 1 Europe
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate new terminal 5.00 build 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) is available
2011.04.10 23:20:26 Network '734988': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid terminal type)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate new terminal 5.00 build 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) is available
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 started (MetaQuotes Software Corp.)
Это не проще. это те же ... только сбоку. А я советую по лучшему варианту.
Напишите запрос в сервисдеск и приложите код, на котором происходит ошибка, пожалуйста.
Без кода ответить сложно - класс ошибок "internal" означает нарушения в работе самого компилятора.
Переустановил терминал, ошибка сменилась на internal error #-3 (интересное решение нумеровать ошибки отрицательными числами:)))
Написал в сервисдеск.
Разработчики!
Обратите внимание в первую очередь на тикет #44727!
Вы наверное что-то в эти выходные обновляли? Вообще всё сломалось
Подтверждаю, ничего не работает
Все пользователи отписались, что 5 минут назад у всех всё заработало.
Господа шаманы! Ну Вы там исправьте пожалуйста всё как полагается... что бы больше этого не повторялось...
Уважаемые Разработчики. Вы закрыли мою заявку в СД (Серьезная проблема - плавающий баг. Делает невозмой работу индикаторов и советников), но ничего так и не исправлено. Сегодня ночью все опять повторилось. Скачано 1,3Gb непонятно чего, откуда и куда за ночь. Вы подумайте - МТ весь канал связи забивает, а ведь я на нем не один.
Вот картинка:
Сделайте что-нибудь, ведь ни в какие ворота не лезет такое положение.