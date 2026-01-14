Ошибки, баги, вопросы - страница 357

Mr.FreeMan:

ни как не могу понять в чём дело:

если у двух индикатора параметры одинаковые, то советник открывает только Buy, а если параметры разные, то вообще не понятно как он закрывает позиции......

  

 По идее, должен закрывать сделки второй индикатор, но это не так. Сам код:

 

Да и ище желательно заменить

double TriX[];
double TriX_Close[];

на (т.к. мы точно знаем какой n-мерный массив у нас должен быть):

double TriX[4];
double TriX_Close[4];
 
Благодарю всех за помощь и советы. Поправил, всё работает.
 
alsu:

Сделал проще.

Закомментировал /* */ все тело функции OnStart() - ошибка осталась. В том числе, после перезапуска машины. 

Повторяю, инклудов и дефайнов нет, на глобальном уровне ничего, в т.ч. внешних переменных нет. Переустанавливать терминал пока не хочу))

Разработчики, АУ!!! Что значит internal error #108????

Напишите запрос в сервисдеск и приложите код, на котором происходит ошибка, пожалуйста.

Без кода ответить сложно - класс ошибок "internal" означает нарушения в работе самого компилятора.

 

Вот какая приключилась :)

2011.04.10 23:21:03    LiveUpdate    download 'mt5clw' failed
2011.04.10 23:20:32    Network    '734988': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2011.04.10 23:20:32    Network    '734988': authorized on MetaQuotes-Demo via Access Point 1 Europe
2011.04.10 23:20:27    LiveUpdate    new terminal 5.00 build 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) is available
2011.04.10 23:20:26    Network    '734988': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid terminal type)
2011.04.10 23:20:26    LiveUpdate    new terminal 5.00 build 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) is available
2011.04.10 23:20:25    Terminal    MetaTrader 5 build 425 started (MetaQuotes Software Corp.)

 
alsu:

Сделал проще.

Закомментировал /* */ все тело функции OnStart() - ошибка осталась. В том числе, после перезапуска машины.

Это не проще. это те же ... только сбоку.  А я советую по лучшему варианту.

 
Renat:

Напишите запрос в сервисдеск и приложите код, на котором происходит ошибка, пожалуйста.

Без кода ответить сложно - класс ошибок "internal" означает нарушения в работе самого компилятора.

Переустановил терминал, ошибка сменилась на internal error #-3  (интересное решение нумеровать ошибки отрицательными числами:)))

Написал в сервисдеск

Разработчики!

Обратите внимание в первую очередь на тикет #44727!

Вы наверное что-то в эти выходные обновляли? Вообще всё сломалось

 

Подтверждаю, ничего не работает

 
dentraf:

Подтверждаю, ничего не работает

Все пользователи отписались, что 5 минут назад у всех всё заработало.

Господа шаманы! Ну Вы там исправьте пожалуйста всё как полагается... что бы больше этого не повторялось...

[Удален]  

Уважаемые Разработчики. Вы закрыли мою заявку в СД (Серьезная проблема - плавающий баг. Делает невозмой работу индикаторов и советников), но ничего так и не исправлено. Сегодня ночью все опять повторилось. Скачано 1,3Gb непонятно чего, откуда и куда за ночь. Вы подумайте - МТ весь канал связи забивает, а ведь я на нем не один.

Вот картинка:


Сделайте что-нибудь, ведь ни в какие ворота не лезет такое положение.

