Ошибки, баги, вопросы - страница 356
Писал что-то подобное ты массивы обозначь по другому - (навяд ли поможет но зато
так лучше). поменяй:
на эти строки
Также поменяй:
на это
Не так. Несколько билдов назад старые методы Type() в классах CPositionInfo, COrderInfo и CDealInfo стандартной библиотеки были заменены на PositionType(), OrderType() и DealType(). Так что в ранее написанных MQL5 программах надо откорректировать данные функции, иначе будут работать неправильно.
Я бы переписал Ваш код так:
Нумерацмя всех окон графика идет от нуля. 0- главное окно графика, 1 -окно первого индикатора, который показывается в отдельном окне. И так далее.
В этом никаких вопросов нет! А вот где значения минимума и максимума, и почему они появляются только после манипуляциями с графиком???
Просветите, что означает ошибка
internal error #108 0 0
при компиляции скрипта???
Насколько я понимаю это
108 Неподходящее имя для #define
дело в том, что в скрипте нет ни дефайнов, ни инклудов.
#include
#define
тогда по-блочно переносите из скрипта в другой нормально-компилируемый. и наткнетесь на ошибочную строчку.
отпишитесь потом что именно было.
Сделал проще.
Закомментировал /* */ все тело функции OnStart() - ошибка осталась. В том числе, после перезапуска машины.
Повторяю, инклудов и дефайнов нет, на глобальном уровне ничего, в т.ч. внешних переменных нет. Переустанавливать терминал пока не хочу))
Разработчики, АУ!!! Что значит internal error #108????