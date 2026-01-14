Ошибки, баги, вопросы - страница 370
Да. Ошибка вышла. В тестере события поступают под своим номером без учёта CHARTEVENT_CUSTOM
Исправление будет в следующем билде.
А не поступление событий в реале CHARTEVENT_OBJECT_CREATE и CHARTEVENT_OBJECT_DELETE от объектов (созданных индикатором) так и останется?
Будет механизм выборочного включения/выключения генерации этих событий.
Спасибо за бдительность, исправлено. Действительно в 430 версии компилятора ошибка при выставлении имени инпут переменной через комментарий.
Не знаю, у меня всё нормально отображает: // WinXP SP2, MT5 32x
Не, обманул оказывается. После перекомпиляции стало так:
Последний билд (430) при тестировании с Форвард-периодом и Custom Max - виснет (похоже, в момент перехода на форвард тестирование). Сначала грешил на свой советник, потом проверил следующий код:
Поставил параметры на оптимизацию от 1 до 1000, все тики, USDCAD, M4 c 01.01.2011 по сегодня (с форвард-периодом - любым). Повис. Отключил удалённых агентов - запустил заново - терминал также повис. Убрал форвард период - работает. Виноват ли Custom Max - уже не проверял. До этого билда - всё работало.
В последнем билде (430) у меня перестали выводиться результаты оптимизации когда выбираю "Все символы, выбранные в "Обзор рынка". Кто-нибудь знает почему? Кстаки, во вкладке "график оптимизации" все результаты нарисованы.
Спасибо за сообщение. Исправление будет в следующем билде
Уважаемые разработчики, а можно как-то ускорить выпуск этого билда, а то уже неделю у меня работа стоит, т.к. терминал виснет на форварде.
