Ошибки, баги, вопросы - страница 370

Новый комментарий
 
stringo:

Да. Ошибка вышла. В тестере события поступают под своим номером без учёта CHARTEVENT_CUSTOM

Исправление будет в следующем билде. 

А не поступление событий  в реале CHARTEVENT_OBJECT_CREATE и  CHARTEVENT_OBJECT_DELETE от объектов (созданных индикатором) так и останется?
 
Lizar:
А не поступление событий  в реале CHARTEVENT_OBJECT_CREATE и  CHARTEVENT_OBJECT_DELETE от объектов (созданных индикатором) так и останется?
Будет механизм выборочного включения/выключения генерации этих событий.
 
antt:
Будет механизм выборочного включения/выключения генерации этих событий.
Хоть кто-то дождался отключения своих событий... Мне так и не согласились предоставить возможность отключать событие NewTick :(
 
mql5:
Спасибо за бдительность, исправлено. Действительно в 430 версии компилятора ошибка при выставлении имени инпут переменной через комментарий.

Не знаю, у меня всё нормально отображает:  // WinXP SP2,  MT5 32x

--------------------------------

Не, обманул оказывается. После перекомпиляции стало так:


 
notused:

Последний билд (430) при тестировании с Форвард-периодом и Custom Max - виснет (похоже, в момент перехода на форвард тестирование). Сначала грешил на свой советник, потом проверил следующий код:

Поставил параметры на оптимизацию от 1 до 1000, все тики, USDCAD, M4 c 01.01.2011 по сегодня (с форвард-периодом - любым). Повис. Отключил удалённых агентов - запустил заново - терминал также повис. Убрал форвард период - работает. Виноват ли Custom Max - уже не проверял. До этого билда - всё работало. 

Спасибо за сообщение. Исправление будет в следующем билде
 
papaklass:
В последнем билде (430) у меня перестали выводиться результаты оптимизации когда выбираю "Все символы, выбранные в "Обзор рынка". Кто-нибудь знает почему? Кстаки, во вкладке "график оптимизации" все результаты нарисованы.
Исправлено. Исправление будет доступно в следующем билде
 
stringo:
Спасибо за сообщение. Исправление будет в следующем билде
Уважаемые разработчики, а можно как-то ускорить выпуск этого билда, а то уже неделю у меня работа стоит, т.к. терминал виснет на форварде.
 
MONTEGRO:
Уважаемые разработчики, а можно как-то ускорить выпуск этого билда, а то уже неделю у меня работа стоит, т.к. терминал виснет на форварде.
)))))))) Детский сад... так радует с утра в субботу...
 
AlexSTAL:
)))))))) Детский сад... так радует с утра в субботу...

А Вы на каком основании вообще позволяете себе такие высказывания в адрес незнакомого человека ? Грубо говоря "ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ?".
"Детский сад" это когда разработчики без надлежащего тестирования выпускают билд с критическими (для меня и многих других)

ошибками в функционале и на протяжении длительного времени не могут выпустить обновление. Вот это действительно удручает.

 
MONTEGRO:

А Вы на каком основании вообще позволяете себе такие высказывания в адрес незнакомого человека ? Грубо говоря "ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ?".
"Детский сад" это когда разработчики без надлежащего тестирования выпускают билд с критическими (для меня и многих других)

ошибками в функционале и на протяжении длительного времени не могут выпустить обновление. Вот это действительно удручает.

Вы для альтернативы посмотрите другие терминалы и количество ошибок в них....

А про то, что у Вас работа стоит - это детский сад....

Вы заплатили денег за разработку этой программы разработчикам? Если нет - знаете ответ...

Когда у Вас на руках будет договор и подтверждении оплаты, тогда и будете предметно спрашивать о сроках

1...363364365366367368369370371372373374375376377...3695
Новый комментарий