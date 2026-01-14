Ошибки, баги, вопросы - страница 362

Lizar:
Необходимость такого функционала будет возрастать по мере увеличения количества типов объекта. И станет необходимым при появлении объектов, когда по его типу нельзя определить количество точек привязки. Например, какая-нибудь полилиния. А пока не очень критично, но как пожелание в  сервисдеск можно оформить.

Сейчас, реальнее всего (если такая необходимость есть) создать функцию-switch которая по типу объекта будет выдавать количество точек привязки.

Просто сделайте обработку этой таблицы (Справочник MQL5 / Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов ) в switch. Входным параметром функции будет ObjectGetInteger(chart_id,name,OBJPROP_TYPE)

Подводных камней нет тк все типы жёстко привязаны к точкам привязки. А вот если появятся объекты с переменным количеством точек тогда будет крайняя необходимость в таком функционале.

 
Urain:

Сейчас, реальнее всего (если такая необходимость есть) создать функцию-switch которая по типу объекта будет выдавать количество точек привязки.


я давненько просил свойство в ObjectGet. но в СД был отказ.

мне так кажется, что это связано с самой логикой в недрах МТ5.

он наверно просто проходит по всем точкам и проверяет их на EMPTY. И если в точке есть нормальная цифра, то происходит построение.

То есть нет никакой прямой связи между типом объекта и числом точек привязки.

поэтому вы правильно заметили, что надо самому делать switch.

 
Urain:

Сейчас, реальнее всего (если такая необходимость есть) создать функцию-switch которая по типу объекта будет выдавать количество точек привязки.

Просто сделайте обработку этой таблицы (Справочник MQL5 / Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов ) в switch. Входным параметром функции будет ObjectGetInteger(chart_id,name,OBJPROP_TYPE)

Подводных камней нет тк все типы жёстко привязаны к точкам привязки. А вот если появятся объекты с переменным количеством точек тогда будет крайняя необходимость в таком функционале.

sergeev:

я давненько просил свойство в ObjectGet. но в СД был отказ.

мне так кажется, что это связано с самой логикой в недрах МТ5.

он наверно просто проходит по всем точкам и проверяет их на EMPTY. И если в точке есть нормальная цифра, то происходит построение.

То есть нет никакой прямой связи между типом объекта и числом точек привязки.

поэтому вы правильно заметили, что надо самому делать switch.

Да, как писал выше, у меня это реализовано через switch. Работает без проблем. Но мысль-то идет дальше, хочется больше удобств и универсальности. 

Кстати, на мой взгляд, было бы хорошо дать пользователям делать свои объекты. Например, позволить хотя бы объединять стандартные объекты  в группы под общим "брендом". Чтобы можно было обращаться к группе объектов как к одному. Тогда появились бы какие-нибудь хитрые объекты типа полилинии, кольца, тор ... да много чего. Да даже объекты некой панели управления можно было бы объединить.  А Ctrl-B выдавал бы не простыню объектов, а аккуратные названия групп объектов, ну или что-то подобное. И еще, проблема получения 100000 событий от изменения объектов в обработчик OnChartEven() тоже бы решилась, т.к. эти 100000 объектов можно было бы объединить в группу и получать всего одно событие CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE. В общем, красота. Конечно, частично это все можно реализовать через классы, но не всё.

 

Lizar:

........  А Ctrl-B выдавал бы не простыню объектов, а аккуратные названия групп объектов, ну или что-то подобное...........

.......т.к. эти 100000 объектов можно было бы объединить в группу и получать всего одно событие CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE. В общем, красота.......

Мечтать не вредно...  А вот надеяться не советую.

:)

 

Пишу индикатор для отображения свеч сразу по нескольким инструментам. После запуска и до появления новых баров все отображается правильно:

Но после появления новых баров происходит смещение:

 

И ChartRedraw не помогает. Хотя если нажать правую кнопку-обновить все становится на места. Подскажите как предотвратить смещение?

Обработчик события "новый бар"
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
VisualBars.mq5  9 kb
 

Нормализуется ли double price; в  MqlTradeRequest автоматически?(что маловероятно) и если нет то почему до сих пор в стандартной библиотеке нет нормализации ? (вопрос об этом поднимал 9 месяцев назад)

Я выходил из ситуации просто делая правки в стандартной библиотеке, но сами понимаете это не дело (при обновлении это сносится).

bool CTrade::PositionOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double volume,
                          double price,double sl,double tp,const string comment)
{
...
m_request.price       =price; // ??????????
...
}

если я не прав то укажите в чём?

Автоматически нормализацию мы не делаем, так как не имеем права менять цену трейдера, чтобы не получить обвинения в самоуправстве.

Нужно самостоятельно в случае, когда используется расчитываемая цена, делать ее нормализацию. Когда выставляется ордер с чистыми неизмененными ценами Bid/Ask, то нормализация не нужна.

 
Renat:

Автоматически нормализацию мы не делаем, так как не имеем права менять цену трейдера, чтобы не получить обвинения в самоуправстве.

Нужно самостоятельно в случае, когда используется расчитываемая цена, делать ее нормализацию. Когда выставляется ордер с чистыми неизмененными ценами Bid/Ask, то нормализация не нужна.

Спасибо, я узнал что хотел. В четвёрке приходилось нормализовывать даже bid/ask.
 
Urain:
Спасибо, я узнал что хотел. В четвёрке приходилось нормализовывать даже bid/ask.

Вообще-то, в МТ4 не надо нормализовывать Бид и Аск. Они всегда по умолчанию нормализованные.

Если есть пример под рукой, покажите, пожалуйста.

 
Renat:

Вообще-то, в МТ4 не надо нормализовывать Бид и Аск. Они всегда по умолчанию нормализованные.

Если есть пример под рукой, покажите, пожалуйста.

Примера под рукой нет, это было довольно давно (возможно в теперешних билдах всё нормально), когда то были такие проблемы что получал реквоты в МТ4 даже запрашивая по Бид и Аск, после нормализации всё наладилось, вот и появилось правило нормализовывать любой запрос. А ведь сами понимаете привычка вторая натура.
