Yedelkin:

ОК, понятно. По мне так "главное чтобы стратегия наиболее хорошо под  торговые условия подходила". Но это уже из области мировоззрений :) А какие ещё новые возможности, кроме структуры события trade ожидаете?

Кстати, в тестере  CHARTEVENT_CUSTOM у меня тоже теряется, но выдаётся старая ошибка одним из классов. Так что буду разбираться, на чьей стороне проблема. 

Изменения в в OnTrade конечно хорошо, но я могу и не пользоваться этим блоком. А вот скажем прямая возможность работы с календарем событий, а тем более наличие истории этих событий меня больше прельщает.

Хочется чтобы на чемпионате была возможность работы с календарем.

Много чего еще хочется, вопрос что из этого получится....

 
Interesting:

1. Куда делся CHARTEVENT_CUSTOM и почему возвращается ID 11 вместо 1011?

Подтверждаю. В тестере функция OnChartEvent() возращает id без учета слагаемого CHARTEVENT_CUSTOM (==1000). Скорее всего, остаётся просто добавить в код тестера в нужном месте сложение id с константой CHARTEVENT_CUSTOM.
Помогите с решением вопроса
 
TesterStatistics добавили, а описания и инклуды где?
Разработчикам.

Я не понял с каких это пор вот такое объявление массива сало приводить к сносу эксперта с графика?

Думал дело в другом, долго проверял весь код. После долгих проверок выяснилось что именно такое объявление массива приводит  к носу эксперта с графика (если просто размерность указать все ОК).

Билд последний. Win XP Pro SP3 x32.
 
Не знаю в чём проблема, но это только со стрингами. Инты и другие жители чухают себя нормально.
 
Будем разбираться
 

Build 430. 

График, получаемый после прогона в тестере, не удаётся прокрутить влево. Стрелки открытия-закрытия сгруппированы у левого края графика непонятно почему. Непонятен выбор шкалы времени - тестовый период был с 04 октября 2010  по 24 декабря 2010.

 

 
Проверьте в настройках максимальное количество баров в окне
 
Interesting:

Проблема, скорее всего, в другом. У меня точно такое же объявление массива в OnInit() прекрасно работало и  работает. У Вас в названии массива ArrSybols пропущена латинская буква m. Может быть,  в этом проблема  программиста?
