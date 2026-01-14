Ошибки, баги, вопросы - страница 366
ОК, понятно. По мне так "главное чтобы стратегия наиболее хорошо под торговые условия подходила". Но это уже из области мировоззрений :) А какие ещё новые возможности, кроме структуры события trade ожидаете?
Кстати, в тестере CHARTEVENT_CUSTOM у меня тоже теряется, но выдаётся старая ошибка одним из классов. Так что буду разбираться, на чьей стороне проблема.
Изменения в в OnTrade конечно хорошо, но я могу и не пользоваться этим блоком. А вот скажем прямая возможность работы с календарем событий, а тем более наличие истории этих событий меня больше прельщает.
Хочется чтобы на чемпионате была возможность работы с календарем.
Много чего еще хочется, вопрос что из этого получится....
1. Куда делся CHARTEVENT_CUSTOM и почему возвращается ID 11 вместо 1011?
Разработчикам.
Я не понял с каких это пор вот такое объявление массива сало приводить к сносу эксперта с графика?
Думал дело в другом, долго проверял весь код. После долгих проверок выяснилось что именно такое объявление массива приводит к носу эксперта с графика (если просто размерность указать все ОК).Билд последний. Win XP Pro SP3 x32.
Build 430.
График, получаемый после прогона в тестере, не удаётся прокрутить влево. Стрелки открытия-закрытия сгруппированы у левого края графика непонятно почему. Непонятен выбор шкалы времени - тестовый период был с 04 октября 2010 по 24 декабря 2010.
Билд последний. Win XP Pro SP3 x32.