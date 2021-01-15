помогите пжл решить простую проблему

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Есть советник на мт5. Было несколько версий. 


У одного человека в тестере советник новой версии работает, т.е. выдает данные в журнал по-новому, а у другого почему-то все время вылезают старые настройки и изменение настроек в тестере не приводят к изменениям по факту, например, время работы я меняю, а тестер ничего не меняет, т.е. не реагирует на изменения в окне настроек тестера. Окно настройки изменилось (появились новые боксы), но ничего более. В журнале пишет все по старому.

Как исправить эту штуку?


Большое спасибо!

 
IURII PAVLOV:

Есть советник на мт5. Было несколько версий. 


У одного человека в тестере советник новой версии работает, т.е. выдает данные в журнал по-новому, а у другого почему-то все время вылезают старые настройки и изменение настроек в тестере не приводят к изменениям по факту, например, время работы я меняю, а тестер ничего не меняет, т.е. не реагирует на изменения в окне настроек тестера. Окно настройки изменилось (появились новые боксы), но ничего более. В журнале пишет все по старому.

Как исправить эту штуку?


Большое спасибо!

В тестере нужно следить (проверять), какие настройки Вы указали.

 
Vladimir Karputov:

В тестере нужно следить (проверять), какие настройки Вы указали.

я скопировал настройки какие устанавливал на прошлой версии

 
IURII PAVLOV:

я скопировал настройки какие устанавливал на прошлой версии

Следить - подразумевает посмотреть глазами в тестер во вкладку 'Inputs'

Inputs

У меня как раз ситуация - тест запущен и я могу посмотреть, какие параметры заданы.

 
IURII PAVLOV:

я скопировал настройки какие устанавливал на прошлой версии

Возможно какой то глюк, измените настройки в исходнике, скомпилируйте, перезапустите терминал и повторите тест

 
VVT:

Возможно какой то глюк, измените настройки в исходнике, скомпилируйте, перезапустите терминал и повторите тест

кучу раз делал. даже на чистую мт5 устанавливал.

 
Vladimir Karputov:

Следить - подразумевает посмотреть глазами в тестер во вкладку 'Inputs'

У меня как раз ситуация - тест запущен и я могу посмотреть, какие параметры заданы.

у меня почему то такой вкладки нет

 
IURII PAVLOV:

у меня почему то такой вкладки нет

А теперь еще раз, внимательно читаем:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

помогите пжл решить простую проблему

Vladimir Karputov, 2021.01.15 13:42

Следить - подразумевает посмотреть глазами в тестер во вкладку 'Inputs'

Inputs

У меня как раз ситуация - тест запущен и я могу посмотреть, какие параметры заданы.


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