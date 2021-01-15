помогите пжл решить простую проблему
Есть советник на мт5. Было несколько версий.
У одного человека в тестере советник новой версии работает, т.е. выдает данные в журнал по-новому, а у другого почему-то все время вылезают старые настройки и изменение настроек в тестере не приводят к изменениям по факту, например, время работы я меняю, а тестер ничего не меняет, т.е. не реагирует на изменения в окне настроек тестера. Окно настройки изменилось (появились новые боксы), но ничего более. В журнале пишет все по старому.
Как исправить эту штуку?
Большое спасибо!
В тестере нужно следить (проверять), какие настройки Вы указали.
В тестере нужно следить (проверять), какие настройки Вы указали.
я скопировал настройки какие устанавливал на прошлой версии
я скопировал настройки какие устанавливал на прошлой версии
Возможно какой то глюк, измените настройки в исходнике, скомпилируйте, перезапустите терминал и повторите тест
Возможно какой то глюк, измените настройки в исходнике, скомпилируйте, перезапустите терминал и повторите тест
кучу раз делал. даже на чистую мт5 устанавливал.
Следить - подразумевает посмотреть глазами в тестер во вкладку 'Inputs'
У меня как раз ситуация - тест запущен и я могу посмотреть, какие параметры заданы.
у меня почему то такой вкладки нет
у меня почему то такой вкладки нет
А теперь еще раз, внимательно читаем:
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помогите пжл решить простую проблему
Vladimir Karputov, 2021.01.15 13:42
Следить - подразумевает посмотреть глазами в тестер во вкладку 'Inputs'
У меня как раз ситуация - тест запущен и я могу посмотреть, какие параметры заданы.
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Есть советник на мт5. Было несколько версий.
У одного человека в тестере советник новой версии работает, т.е. выдает данные в журнал по-новому, а у другого почему-то все время вылезают старые настройки и изменение настроек в тестере не приводят к изменениям по факту, например, время работы я меняю, а тестер ничего не меняет, т.е. не реагирует на изменения в окне настроек тестера. Окно настройки изменилось (появились новые боксы), но ничего более. В журнале пишет все по старому.
Как исправить эту штуку?
Большое спасибо!