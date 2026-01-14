Ошибки, баги, вопросы - страница 358
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые Разработчики. Вы закрыли мою заявку в СД (Серьезная проблема - плавающий баг. Делает невозмой работу индикаторов и советников), но ничего так и не исправлено. Сегодня ночью все опять повторилось. Скачано 1,3Gb непонятно чего, откуда и куда за ночь. Вы подумайте - МТ весь канал связи забивает, а ведь я на нем не один.
Вот картинка:
Сделайте что-нибудь, ведь ни в какие ворота не лезет такое положение.
Добро пожаловать в наш клуб!
Ошибку с диким трафиком в выходные локализовали и воспроизвели у себя. Проблема была в потере синхронизации с точками доступа. Сейчас исправляем.
Извините за столь неприятный глюк, ловили его долго.
Самое интересное, что это трафик исходящий, никогда не наблюдал такого на своём терминале. Может, это связано с передачей истории внешним агентам по сети при работе МетаТестера ?
Ошибку с диким трафиком в выходные локализовали и воспроизвели у себя. Проблема была в потере синхронизации с точками доступа. Сейчас исправляем.
Извините за столь неприятный глюк, ловили его долго.
У меня сегодня за 3 часа работы терминал скачал 84мб и раздал 3мб не понятно чего. Тестер за время работы не включался.
У меня сегодня за 3 часа работы терминал скачал 84мб и раздал 3мб не понятно чего. Тестер за время работы не включался.
У меня за субботу (!) терминал передал что то около 12Мб. А я думал что справа приём...
Скрин, жаль, не сохранил. Не критично для меня, но непонятно, что он там передает.
ЗЫ. что то у меня аватарка пропадает. ставлю аватарку по новой, она снова через некоторое время пропадает.
У меня за субботу (!) терминал передал что то около 12Мб. А я думал что справа приём...
Скрин, жаль, не сохранил. Не критично для меня, но непонятно, что он там передает.
ЗЫ. что то у меня аватарка пропадает. ставлю аватарку по новой, она снова через некоторое время пропадает.
В выходные у меня все нормально было. Уже 92,6 скачало.
Пока писал пост 93,5 стало.
Открыто 3 графика EURUSD на разных таймфреймах
У меня сегодня за 3 часа работы терминал скачал 84мб и раздал 3мб не понятно чего. Тестер за время работы не включался.
наверное новый вид торрент-терминалов )))
подтверждаю, у меня тоже непонятно из-за чего терминал не только подкачивал историю, но и куда-то или что-то выкачивал