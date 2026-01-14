Ошибки, баги, вопросы - страница 358

-Alexey-:

Уважаемые Разработчики. Вы закрыли мою заявку в СД (Серьезная проблема - плавающий баг. Делает невозмой работу индикаторов и советников), но ничего так и не исправлено. Сегодня ночью все опять повторилось. Скачано 1,3Gb непонятно чего, откуда и куда за ночь. Вы подумайте - МТ весь канал связи забивает, а ведь я на нем не один.

Вот картинка:

Сделайте что-нибудь, ведь ни в какие ворота не лезет такое положение.

Никто и не обещал, что будет легко :)
 
Самое интересное, что это трафик исходящий, никогда не наблюдал такого на своём терминале. Может, это связано с передачей истории внешним агентам по сети при работе МетаТестера ?
 

Ошибку с диким трафиком в выходные локализовали и воспроизвели у себя. Проблема была в потере синхронизации с точками доступа. Сейчас исправляем.

Извините за столь неприятный глюк, ловили его долго.

 
Нет. У меня практически на каждом тике обнулятется  prev_calculated, а CopyRates возвращает -1. Как я понял, после обнуления  prev_calculated, в момент попытки соединения терминала с сервером и происходит увеличение исходящего трафика. Раньше такое случалось только по выходным, лечилось перезагрузкой терминала. В логи странных сообщений не выдает.
 
Renat:

Ошибку с диким трафиком в выходные локализовали и воспроизвели у себя. Проблема была в потере синхронизации с точками доступа. Сейчас исправляем.

Извините за столь неприятный глюк, ловили его долго.

Хочу ма-а-а-аленькое добавление сделать... Сегодня не выходной, а воспроизвелось и сегодня....
 

У меня сегодня за 3 часа работы терминал скачал 84мб и раздал 3мб не понятно чего. Тестер за время работы не включался.

 

 
У меня за субботу (!) терминал передал что то около 12Мб. А я думал что справа приём...

Скрин, жаль, не сохранил. Не критично для меня, но непонятно, что он там передает.

ЗЫ. что то у меня аватарка пропадает. ставлю аватарку по новой, она снова через некоторое время пропадает.

 
В выходные у меня все нормально было. Уже 92,6 скачало.

 

Пока писал пост 93,5 стало.

Открыто 3 графика EURUSD на разных таймфреймах 

 
наверное новый вид торрент-терминалов )))

подтверждаю, у меня тоже непонятно из-за чего терминал не только подкачивал историю, но и куда-то или что-то выкачивал 

