olyakish:

Не знай но у меня на реале когда я единственный раз попал в такую ситуацию то закрыли именно по первому тику после гепа. И в договоре ДЦ это описано именно так.


В чем конкретно неправильность в данном случае? Можете детально с картинками объяснить?
 
alexey_petrov:

Может быть вам подойдут Профили? В них сохраняется расположение графиков:


Ребята, вы издеваетесь ?

Я же простой вопрос задал, это ведь визуально видно на экране - откройте два МТ рядом на компах и попробуйте проделать то, о чем я пишу, В 4-ке на это уйдет 3-5 сек, в 5-ке ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Профиль сохраняется В ТОМ  ПОРЯДКЕ, КАК РЕШИЛ САМ СОФТ, мой он не запоминает вообще. 

Как же еще объяснить? 

 
Rosh:
В чем конкретно неправильность в данном случае? Можете детально с картинками объяснить?

На картинке стрелочка о закрытии по стопу расположена на пересечении линий аллигатора при гепе (примерно по этой цене был стоп приказ у позиции на покупку) а должна была быть стрелочка расположена на цене Open нового бара после гепа, то есть с учетом проскальзывания не в пользу трейдера.


 
simple_user:

Поведение в 4-ке и в 5-ке одинаковое - только что сравнил. В профиле автоматом сохраняется то, что было последним.

В 5-ке: выстраиваете вкладки графиков в нужном порядке drag'n'dropом, а потом выполняете одну из команд меню "Окно"


 
simple_user:

Попробуйте четко описать что именно вы делаете. Фраза "можно  кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности" к сожалению не дает ни малейшего представления о ваших действиях. 

 
alexey_petrov:

Поведение в 4-ке и в 5-ке одинаковое - только что сравнил. В профиле автоматом сохраняется то, что было последним.

В 5-ке: выстраиваете вкладки графиков в нужном порядке drag'n'dropом, а потом выполняете одну из команд меню "Окно"


Ну не одинаковое поведение, Алексей. :)

Если кликать по графикам ПООЧЕРЕДНО, а потом выбрать "окно-вертикально\горизонтально" ПРИ СКРЫТОЙ ПАНЕЛИ графиков в МТ4, то быстро получите требуемый результат и его без проблем можно сохранить в профиль.

А теперь попробуйте сделать тоже самое в МТ5 - не получится!

Вы предлагаете перетаскивать в нужном порядке ЗАКЛАДКИ  графиков на панели, ГДЕ есть только текст и визуально не видно самих графиков, это намного дольше, тем более, что если у вас этих закладок очень много и они не умещаются все на ширину поля экрана. Более того, среди них много СВЕРНУТЫХ, которые нужно пропустить и не учитывать при расстановке на экране, и таких вариантов много в КАЖДОМ профиле. 

 Какой мазохист так придумал? 

Ведь в 4-ке все было просто, понятно и быстро.

 
olyakish:

На картинке стрелочка о закрытии по стопу расположена на пересечении линий аллигатора при гепе (примерно по этой цене был стоп приказ у позиции на покупку) а должна была быть стрелочка расположена на цене Open нового бара после гепа, то есть с учетом проскальзывания не в пользу трейдера.

 Спасибо за сообщение, будем разбираться.
 
Interesting:

1. Разве замечательно? сомневаюсь что-то в этом...

2. А в рамках валютных курсов на Forex "нормальные стаканы" существуют?

Где поработать со стаканами в МТ5 говорилось, и не раз. Меня бы правда заинтересовал стакан на валютные фьючерсы.


3. Да разве это реклама? Да разве это секрет?

а) Alpari; б) Broco; в) Admiral Markets.

Кроме Вас мне не к кому обратится... :(

Но так получилось, что только Вы видите "работающее"..

Можна прямую ссылку нга скачивание дистрибутива?

Неудобно как-то. но факт.

Простая тема - но и Адмирал не грузится...

Чудно.

;)

 
simple_user:

Ну не одинаковое поведение, Алексей. :)

Если кликать по графикам ПООЧЕРЕДНО, а потом выбрать "окно-вертикально\горизонтально" ПРИ СКРЫТОЙ ПАНЕЛИ графиков в МТ4, то быстро получите требуемый результат и его без проблем можно сохранить в профиль.

А теперь попробуйте сделать тоже самое в МТ5 - не получится!

Вы предлагаете перетаскивать в нужном порядке ЗАКЛАДКИ  графиков на панели, ГДЕ есть только текст и визуально не видно самих графиков, это намного дольше, тем более, что если у вас этих закладок очень много и они не умещаются все на ширину поля экрана. Более того, среди них много СВЕРНУТЫХ, которые нужно пропустить и не учитывать при расстановке на экране, и таких вариантов много в КАЖДОМ профиле. 

 Какой мазохист так придумал? 

Ведь в 4-ке все было просто, понятно и быстро.

Теперь наконец стало понятно что имеется ввиду.

А чем плоха панель графиков?

То что не вмещается на экране легко скроллится.

При выборе вкладки окно графика активируется и это можно видеть визуально.

Как часто вообще приходится переставлять графики местами? 

 
alexvd:

Попробуйте четко описать что именно вы делаете. Фраза "можно  кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности" к сожалению не дает ни малейшего представления о ваших действиях. 

пробую :)

у меня в профиле есть 25 графиков, в данный момент мне нужно разместить 12 из них на рабочем столе в определенной последовательности  с помощью опции "окно-вертикально\горизонтально", на панели графиков со вкладками помещается по ширине поля экрана 18 графиков, кроме того,   13 графиков из 25-и  - в свернутом виде.  Часто графики приходится "перетасовывать", предложенный вариант крайне неудобен и трудоемок. И совершенно непонятно зачем нужно было изменять привычный, ВАМИ ЖЕ установленный алгоритм в предыдущих версиях софта МТ4 и 3 ?

