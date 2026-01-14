Ошибки, баги, вопросы - страница 178
Не знай но у меня на реале когда я единственный раз попал в такую ситуацию то закрыли именно по первому тику после гепа. И в договоре ДЦ это описано именно так.
Может быть вам подойдут Профили? В них сохраняется расположение графиков:
В чем конкретно неправильность в данном случае? Можете детально с картинками объяснить?
На картинке стрелочка о закрытии по стопу расположена на пересечении линий аллигатора при гепе (примерно по этой цене был стоп приказ у позиции на покупку) а должна была быть стрелочка расположена на цене Open нового бара после гепа, то есть с учетом проскальзывания не в пользу трейдера.
Поведение в 4-ке и в 5-ке одинаковое - только что сравнил. В профиле автоматом сохраняется то, что было последним.
В 5-ке: выстраиваете вкладки графиков в нужном порядке drag'n'dropом, а потом выполняете одну из команд меню "Окно"
Попробуйте четко описать что именно вы делаете. Фраза "можно кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности" к сожалению не дает ни малейшего представления о ваших действиях.
Ну не одинаковое поведение, Алексей. :)
Если кликать по графикам ПООЧЕРЕДНО, а потом выбрать "окно-вертикально\горизонтально" ПРИ СКРЫТОЙ ПАНЕЛИ графиков в МТ4, то быстро получите требуемый результат и его без проблем можно сохранить в профиль.
А теперь попробуйте сделать тоже самое в МТ5 - не получится!
Вы предлагаете перетаскивать в нужном порядке ЗАКЛАДКИ графиков на панели, ГДЕ есть только текст и визуально не видно самих графиков, это намного дольше, тем более, что если у вас этих закладок очень много и они не умещаются все на ширину поля экрана. Более того, среди них много СВЕРНУТЫХ, которые нужно пропустить и не учитывать при расстановке на экране, и таких вариантов много в КАЖДОМ профиле.
Какой мазохист так придумал?
Ведь в 4-ке все было просто, понятно и быстро.
На картинке стрелочка о закрытии по стопу расположена на пересечении линий аллигатора при гепе (примерно по этой цене был стоп приказ у позиции на покупку) а должна была быть стрелочка расположена на цене Open нового бара после гепа, то есть с учетом проскальзывания не в пользу трейдера.
1. Разве замечательно? сомневаюсь что-то в этом...
2. А в рамках валютных курсов на Forex "нормальные стаканы" существуют?
Где поработать со стаканами в МТ5 говорилось, и не раз. Меня бы правда заинтересовал стакан на валютные фьючерсы.
3. Да разве это реклама? Да разве это секрет?
а) Alpari; б) Broco; в) Admiral Markets.
Кроме Вас мне не к кому обратится... :(
Но так получилось, что только Вы видите "работающее"..
Можна прямую ссылку нга скачивание дистрибутива?
Неудобно как-то. но факт.
Простая тема - но и Адмирал не грузится...
Чудно.
;)
Теперь наконец стало понятно что имеется ввиду.
А чем плоха панель графиков?
То что не вмещается на экране легко скроллится.
При выборе вкладки окно графика активируется и это можно видеть визуально.
Как часто вообще приходится переставлять графики местами?
Попробуйте четко описать что именно вы делаете. Фраза "можно кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности" к сожалению не дает ни малейшего представления о ваших действиях.
пробую :)
у меня в профиле есть 25 графиков, в данный момент мне нужно разместить 12 из них на рабочем столе в определенной последовательности с помощью опции "окно-вертикально\горизонтально", на панели графиков со вкладками помещается по ширине поля экрана 18 графиков, кроме того, 13 графиков из 25-и - в свернутом виде. Часто графики приходится "перетасовывать", предложенный вариант крайне неудобен и трудоемок. И совершенно непонятно зачем нужно было изменять привычный, ВАМИ ЖЕ установленный алгоритм в предыдущих версиях софта МТ4 и 3 ?