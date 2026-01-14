Ошибки, баги, вопросы - страница 355
А у агентов всегда та же история что и на главном компе?
Всю ветку не читал, поэтому прошу извинить если уже было.
1. Будет ли возможность выбора времени (не путать с датой) старта и остановки тестирования.
2. Как в тестере просмотреть сделки по другим парам кроме установленного в настройках (для мультивалютников - для одного инструмента - "открыть график" в результатах тестирования, а для остальных).
1 Нету такого - если только не попросить сделать.
2 тож нету,
Добрый день!
MT 5.425 Windows 7 x64
Запускаю индикатор в подокне (подокно №1), вывожу туда график с помощью буфера, хочу получить минимальную и максимальную цену окна с помощью ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) и ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1) соответственно.
На выходе имеем 0, при этом минимум и максимум основного окна выдает правильно (ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)). ChartRedraw(0) не помогает. Если график начать скролить мышью, то значения отмирают - начинает показывать правильно.
Такая непонятка происходит при первом запуске или при смене значений в свойствах индикатора.
Может ошибка, а может я что-то не то делаю.
Как понимать данную запись в файле помощи?
CHART_PRICE_MIN Минимум графика double r/o модификатор - номер подокна
CHART_PRICE_MAX Максимум графика double r/o модификатор - номер подокна
Спасибо!
ни как не могу понять в чём дело:
если у двух индикатора параметры одинаковые, то советник открывает только Buy, а если параметры разные, то вообще не понятно как он закрывает позиции......
По идее, должен закрывать сделки второй индикатор, но это не так. Сам код:
Можно ли сделать так, чтоб во время оптимизации терминал не обновлялся?
Так если терминал запущен и в течении минут так 5-10 не обновился,
то и не будет, ну а если и обновиться то новые настройки не сохранятся
до перезапуска терминала, можно еще конечно инет выключить
ни как не могу понять в чём дело:
если у двух индикатора параметры одинаковые, то советник открывает только Buy, а если параметры разные, то вообще не понятно как он закрывает позиции......
По идее, должен закрывать сделки второй индикатор, но это не так. Сам код:
Писал что-то подобное ты массивы обозначь по другому - (навяд ли поможет но зато
так лучше). поменяй:
на эти строки
Также поменяй:
на это