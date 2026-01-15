Ошибки, баги, вопросы - страница 3573

Aleksey Vyazmikin #:

Ситуация повторяется

Если запустить повторно, то ошибки нет.

Как искать проблему? Думаю, она на стороне MQ...

Есть гипотеза, что агенты виноваты, сейчас их отключу и снова запущу скрипт.

Пока работает нормально - может и правда агенты ели всю память...

 
На 2 ПК мета постоянно крашится по памяти забирая за собой винду. Конфигурации абсолютно разные. Собрать бота вообще невозможно, компилятор сыпет ошибками выделения памяти...
 
DrSky #:
На 2 ПК мета постоянно крашится по памяти забирая за собой винду. Конфигурации абсолютно разные. Собрать бота вообще невозможно, компилятор сыпет ошибками выделения памяти...

Какова конфигурация этих ПК ?

 

Не работает SVD разложение
Пример взят из справки
Прошу исправить в ближайшем билде.

  matrix a = {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};
  a = a-4;
  Print("matrix a \n", a);
  
  a.Reshape(3, 3);
  matrix b = a;
  Print("matrix b \n", b);
  
  //сделаем SVD-разложение
  matrix U, V;
  vector singular_values;
  
  b.SVD(U, V, singular_values);
  
  Print("U \n", U);
  Print("V \n", V);
  Print("singular_values = ", singular_values);
2024.09.10 13:53:17.757 matrix a 
2024.09.10 13:53:17.757 [[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]]
2024.09.10 13:53:17.757 matrix b 
2024.09.10 13:53:17.757 [[-4,-3,-2]
2024.09.10 13:53:17.757  [-1,0,1]
2024.09.10 13:53:17.757  [2,3,4]]
2024.09.10 13:53:17.757 U 
2024.09.10 13:53:17.757 []
2024.09.10 13:53:17.757 V 
2024.09.10 13:53:17.757 []
2024.09.10 13:53:17.757 singular_values = []
Исправим. Спасибо
 

Такая проблема, создаёшь пользовательский символ в одном ДЦ, потом коннектишься к другому и он пропадает, при этом терминал зависает и вылетает.

Тут его нет. Помогает удаление папки с базами ДЦ


 

Добрый день!

Возникла проблема с объектами Arrow и Text на графике кастомного символа - исчезают при изменении масштаба графика. Причем избирательно только на кастоме на базе золота. На кастоме с базой евро при сравнимом количестве баров все ок. Так же нет проблем на стандартном М1 графике золота со 100000 баров. Просьба подсказать в чём может быть дело или это баг MT5?

 

Пишу пост

Пощу - вылетает "Такой страницы нет". 

Заново набираю пост. Пощу. Вылетает "Такой страницы нет". 

Третий раз набираю пост. Пощу. Постится. Всё ок.




Когда это закончится? В очередной раз забыл, что у сайта такой косяк, набираю пост 20 минут, большой, вручную. Отправляю -  "Такой страницы нет". 

И всё! Пост нигде не сохраняется. 

В телеграмме пишешь длинный пост, случайно закрыл - черновик сохраняется. Возвращаешься - там недописанный текст. 
Да даже на локальном Пикабу дают 10 черновиков для каждого пользователя. На любой случай: вылетело что-то, начались работы на сервере или просто решил повременить с отправкой. 


Вот так хотя бы можно. Хотя бы один черновик

 
Набирайте длинный пост в блакноте или в текстовом редакторе, обновление сайта непредсказуемо по времени.
 
Volodymyr Zubov #:
Набирайте длинный пост в блакноте или в текстовом редакторе, обновление сайта непредсказуемо по времени.
В 21 веке, в 25-м году. 

Даже смеяться неудобно
