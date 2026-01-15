Ошибки, баги, вопросы - страница 3573
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ситуация повторяется
Если запустить повторно, то ошибки нет.
Как искать проблему? Думаю, она на стороне MQ...
Есть гипотеза, что агенты виноваты, сейчас их отключу и снова запущу скрипт.
Пока работает нормально - может и правда агенты ели всю память...
На 2 ПК мета постоянно крашится по памяти забирая за собой винду. Конфигурации абсолютно разные. Собрать бота вообще невозможно, компилятор сыпет ошибками выделения памяти...
Какова конфигурация этих ПК ?
Не работает SVD разложение
Пример взят из справки
Прошу исправить в ближайшем билде.
Не работает SVD разложение
Пример взят из справки
Прошу исправить в ближайшем билде.
Такая проблема, создаёшь пользовательский символ в одном ДЦ, потом коннектишься к другому и он пропадает, при этом терминал зависает и вылетает.
Тут его нет. Помогает удаление папки с базами ДЦ
Добрый день!
Возникла проблема с объектами Arrow и Text на графике кастомного символа - исчезают при изменении масштаба графика. Причем избирательно только на кастоме на базе золота. На кастоме с базой евро при сравнимом количестве баров все ок. Так же нет проблем на стандартном М1 графике золота со 100000 баров. Просьба подсказать в чём может быть дело или это баг MT5?
Пишу пост
Пощу - вылетает "Такой страницы нет".
Заново набираю пост. Пощу. Вылетает "Такой страницы нет".
Третий раз набираю пост. Пощу. Постится. Всё ок.
Когда это закончится? В очередной раз забыл, что у сайта такой косяк, набираю пост 20 минут, большой, вручную. Отправляю - "Такой страницы нет".
И всё! Пост нигде не сохраняется.
В телеграмме пишешь длинный пост, случайно закрыл - черновик сохраняется. Возвращаешься - там недописанный текст.
Да даже на локальном Пикабу дают 10 черновиков для каждого пользователя. На любой случай: вылетело что-то, начались работы на сервере или просто решил повременить с отправкой.
Вот так хотя бы можно. Хотя бы один черновик
Набирайте длинный пост в блакноте или в текстовом редакторе, обновление сайта непредсказуемо по времени.
Даже смеяться неудобно