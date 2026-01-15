Ошибки, баги, вопросы - страница 3579
Без разницы, в какой On-функции делать расчеты.
Посмотри такой подход, может наталкнёт на другие мысли и не использовать события графика.
Цикл тут для примера ожидания. Если всё перенести в OnTimer, думаю будет работать так-как тебе надо.
Если всё перенести в OnTimer, думаю будет работать так-как тебе надо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2024.09.23 10:54
Проблема в очереди.
Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
Aleksandr Slavskii, 2024.09.23 10:42
Там проблема, что накапливается очередь событий и пока она последовательно не отработается, OnChartEvent не успокоится.
Несколько рабочих готовых решений были предложены в коде.
Нужно делать расчеты по нажатию определенной клавиши/мыши и т.д.
Нужно исходить из того, что доступно ))
Для клавиш есть некоторые предопределенные идентификаторы для функций, из которых можно делать комбинации.
Константа, это ведь некое число правильно? Можно проверить недокументированное использование.
Попробовать в функцию передать константу соответствующей кнопки из MSDN.
Или вообще передать константу нажатия мыши.
Кто его знает, может сработает, я не проверял.
Допустим, по клавише Q вы открываете позицию.
Чтобы такого не происходило, были даны решения.
Задача об игнорировании случайных ChartEvent-событий. Она решена.
Это бы решение опубликовать в ветке особенностей. Если не сложно.
Господа, ещё один баг или фича, уж не знаю
во вложении скрин из окна market watch
крайне правый столбец отражает такой параметр, как дневная волатильность; stoxx50 и золото (первые 2 сверху) точно не имеют 10% в последний торговый день, впрочем как и в предыдущие дни; этого просто не может быть, да и ещё несколько инструментов ниже с этой же фишкой
раньше этот параметр работал нормально, но в какой-то момент сошёл с ума; может это у брокера проблема, а может как-то не так начал считать; я запускаю терминал в MacOs с Wine; последний раз апдейт терминала был вчера по-моему
Мультивалютный советник, получает событие "новый тик" с помощью индикатора Spy.
В OnChartEvent получает пользовательское событие, и после этого идёт расчёт по символу, на котором пришёл новый тик.
Spy в советнике запускаю примерно так.
Если символов до девяти штук, то вроде советник работает норм, если символов девять и больше, то время от времени в лог записывается такая ошибка и советник перестаёт работать совсем.
В лог попадают не все символы из советника, обычно только половина.
Подскажите в чём может быть причина такой ошибки? Что в этом индикаторе Spy может тормозить?
А зачем, простите, такие извращения, если по перечисленным инструментам есть событие «изменения в стакане цен»???