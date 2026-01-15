Ошибки, баги, вопросы - страница 3567

Доброго времени.
Из программы сервис на тиковой истории с начала 2023 года, в циклах делаю расчёт с неким скользящим окном.
Сервис скомпилирован для cpu='AVX'
Понимаю, что тиков много и расчёт получается очень продолжительным по времени, когда есть много циклов в разных пользовательских функциях.
Но обратил внимание на нагрузку ЦП во время расчёта. Она не поднимется больше ~15%. 
С чем связано не использование свободных ресурсов процессора? например до ~90%
Это нормальная работа или нет?


Roman #:

Код однопоточный, поэтому это нормально. Сложные вычисления, если задания хорошо распараллеливаются можно делать через оптимизацию в режиме Математические вычисления.

Альтернативой является OpenCL - но это чаще для видеокарты, на процессорах вроде так же должно работать, но опыта нет.

Или запускать несколько скриптов - разделив самому их задания.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Код однопоточный, поэтому это нормально. Сложные вычисления, если задания хорошо распараллеливаются можно делать через оптимизацию в режиме Математические вычисления.

Альтернативой является OpenCL - но это чаще для видеокарты, на процессорах вроде так же должно работать, но опыта нет.

Или запускать несколько скриптов - разделив самому их задания.

Спасибо. Забываю, что один поток.
А ассоциация с 100% нагрузкой проца, вероятно кода-то появилась с одно-двух ядерного vps. ))
Поэтому чуток запутался.

 
Aleksandr Slavskii #:

Ну не то что бы заменялись, но все эти функции присутствуют. Я не знаю как воспроизвести ошибку, которую получили вы.

Чем смог помог. (ничем)

Сорри.

Может разработчики MQ помогут выяснить причину ошибки без ошибки?

 

Связываю баг с последним обновлением (билд 1421 от 22.07). Баг см. на рисунке.

В профиле ОДНО окно, в нём ни одного индикатора, ни одного объекта!!! При старте терминала в экспертах ни одной строчки, в журнале только стандартные записи (ничего не подгружается) .

При этом все другие таймфреймы работают нормально даже с полным набором моих индикаторов, а м5 рисует цену как на картинке - будто высасывает её из пальца.

Две недели бился об лёд и апстул! Устанавливал новый терминал, он тоже после добавления индикаторов слетел и удаление индикаторов тоже не помогло - м5 слетает насмерть.

Пользую МТ4 скоро 20 лет - всяко бывало, но такого... Люди, помогите, сил уже нет.

Если при unlimited bar переместиться в начало истории, то прореженные бары на пустом чарте выдают такую картинку. 




 
Nikolai Semko #:

Если при unlimited bar переместиться в начало истории, то прореженные бары на пустом чарте выдают такую картинку.

Во-во! У меня так же, если сильно уменьшить масштаб!

При том, что у меня всего 5 тыс. баров отображается.

 
Nikolai Semko #:

Если при unlimited bar переместиться в начало истории, то прореженные бары на пустом чарте выдают такую картинку. 

а, я понял. 
Это вертикальные пунктирные линии разделителей периодов. Период в данном случае становится равным одному бару. Когда в одних сутках присутствует только 1 минутный бар.

Логично было бы поставить условие, если период равен 1 бару, то увеличиваем период на один (или два) уровня
Хотя тогда для остальной "номрамльной" истории период нужно будет оставлять изначальным, что дает рассоглассованость периодов. 

 

Что бы это значило?

2024.08.19 00:56:07.848 E5-2630v3:2001  pass 1 tested with error "critical runtime error 565 in OnInit function (error code 565, module Experts\Statya_CB\CB_Exp_All.ex5, file CB_Exp_All.mq5, line 1, col 1)" in 0:00:00.004
 
Aleksey Vyazmikin #:

Что бы это значило?

Со второго раза завёлся, как не в чём и не бывало - странное дело.

