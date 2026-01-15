Ошибки, баги, вопросы - страница 3567
Доброго времени.
Из программы сервис на тиковой истории с начала 2023 года, в циклах делаю расчёт с неким скользящим окном.
Сервис скомпилирован для cpu='AVX'
Понимаю, что тиков много и расчёт получается очень продолжительным по времени, когда есть много циклов в разных пользовательских функциях.
Но обратил внимание на нагрузку ЦП во время расчёта. Она не поднимется больше ~15%.
С чем связано не использование свободных ресурсов процессора? например до ~90%
Это нормальная работа или нет?
Код однопоточный, поэтому это нормально. Сложные вычисления, если задания хорошо распараллеливаются можно делать через оптимизацию в режиме Математические вычисления.
Альтернативой является OpenCL - но это чаще для видеокарты, на процессорах вроде так же должно работать, но опыта нет.Или запускать несколько скриптов - разделив самому их задания.
Спасибо. Забываю, что один поток.
А ассоциация с 100% нагрузкой проца, вероятно кода-то появилась с одно-двух ядерного vps. ))
Поэтому чуток запутался.
Ну не то что бы заменялись, но все эти функции присутствуют. Я не знаю как воспроизвести ошибку, которую получили вы.
Чем смог помог. (ничем)
Сорри.
Может разработчики MQ помогут выяснить причину ошибки без ошибки?
Связываю баг с последним обновлением (билд 1421 от 22.07). Баг см. на рисунке.
В профиле ОДНО окно, в нём ни одного индикатора, ни одного объекта!!! При старте терминала в экспертах ни одной строчки, в журнале только стандартные записи (ничего не подгружается) .
При этом все другие таймфреймы работают нормально даже с полным набором моих индикаторов, а м5 рисует цену как на картинке - будто высасывает её из пальца.
Две недели бился об лёд и апстул! Устанавливал новый терминал, он тоже после добавления индикаторов слетел и удаление индикаторов тоже не помогло - м5 слетает насмерть.
Пользую МТ4 скоро 20 лет - всяко бывало, но такого... Люди, помогите, сил уже нет.
Если при unlimited bar переместиться в начало истории, то прореженные бары на пустом чарте выдают такую картинку.
Во-во! У меня так же, если сильно уменьшить масштаб!
При том, что у меня всего 5 тыс. баров отображается.
а, я понял.
Это вертикальные пунктирные линии разделителей периодов. Период в данном случае становится равным одному бару. Когда в одних сутках присутствует только 1 минутный бар.
Логично было бы поставить условие, если период равен 1 бару, то увеличиваем период на один (или два) уровня
Хотя тогда для остальной "номрамльной" истории период нужно будет оставлять изначальным, что дает рассоглассованость периодов.
Что бы это значило?
Со второго раза завёлся, как не в чём и не бывало - странное дело.