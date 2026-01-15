Ошибки, баги, вопросы - страница 3577
В клубе телепатов скучно, тихо и одиноко, поэтому дополню: в окне с графиком минуток золота со 100К баров 48К объектов (текст и стрелки поровну) гоняются без проблем и видны на любом масштабе; в окне минуток кастома из золота 41К баров и 19К объектов (так же текст и стрелки поровну), но после двух Zoom In они исчезают с экрана, оставаясь в списке объектов как ни в чем ни бывало. Если кто нибудь сталкивался с подобным, как решали, в чем может быть дело?
Нашлась зацепка: МТ5 не любит смотреть в будущее - если кастомный символ убегает в будущее (например тиковый график), уже через пару недель от текущего момента терминал перестаёт отображать объекты на графике. Этот баг масштабозависим - при минимальном увеличении может показывать всё, по мере увеличения (zoom in) граница отображения объектов будет смещаться все ближе к настоящему моменту, отдаляясь от правого края графика. Приходится сносить все построения кастомов в прошлое.
Случайно в ME произвел замену вместо поиска в файлах. Кнопка отката не работает - ужас!!!
Заменил на пустое значение :((( Где список файлов в логе вместе с правками - не нашел.
Подключаю класс
Чего то там считаю, в конце кода
//--- remove OpenCL objects m_OpenCL.Shutdown();
Однако в логе
Как правильно удалить эти объекты в конце кода?
баг:
говорю за МТ5 под Wine на MacOS на build 4410
если у вас в 1 терминале 2 брокера/дилера, то в случае, если открыты окна первого дилера и вы переключаетесь на 2го дилера и дальнейшем возвращаетесь обратно к 1му - все элементы и надписи, которые нанесены на графиках 1го дилера - всё подчистую исчезает; остаётся голый график на всех вкладках; капец; а иногда этот капец распространяется и на те вкладки, которые расположены в другом профиле у 1го дилера и не открыты вовсе;
проявляется это рандомно, ужасно неудобно
Как идентифицировать время действия, которое породило ChartEvent-событие?
Этот советник по нажатию клавиши делает расчеты. Как модифицировать советник, чтобы повторные нажатия клавиши во время расчетов не вызвали повторные расчеты?
Это лог, когда я дважды (без перерыва) нажал на клавишу. Видно, что после расчета запустился второй расчет.
К сожалению, только такое решение пришло в голову.
Как идентифицировать время действия, которое породило ChartEvent-событие?
Флаг пропиши,программист))))
Покажи как, программист)))
Как идентифицировать время действия, которое породило ChartEvent-событие?
Я-бы сделал по аналогии с новым баром. Только замеряем время в секундах. Если «от» прошло меньше заданных секунд, кури бамбук.
Я-бы сделал по аналогии с новым баром. Только замеряем время в секундах. Если «от» прошло меньше заданных секунд, кури бамбук.
Там проблема, что накапливается очередь событий и пока она последовательно не отработается, OnChartEvent не успокоится.