Ошибки, баги, вопросы - страница 3578
Я столкнулся с этой проблемой когда использовал в советнике индикатор Spy
Получалось, что если в советнике много торгуемых символов да ещё и хорошо ликвидных, то очередь событий забивалась так, что вис терминал.
Использовать фиксированное время для пропуска событий решение не айс.
Я тогда просто ограничил количество символов в советнике. Решение тоже так себе.
Там проблема, что накапливается очередь событий и пока она последовательно не отработается, OnChartEvent не успокоится.
Это иногда большая проблема, что нечем прервать выполнение OnChartEvent, типа "return (ChartEventStop);"
Ну и что? Первый тык вызывает расчёты. Фиксируется время и пока не пройдёт заданное количество секунд расчёты не вызываются.
Или действительно шлагбаум. Начали расчёты, опустили шлагбаум, в нужное время или по другому событию подняли и ждём паровоз…
hint: вообще не вести рассчётов в OnChartEvent. Там только расставлять флажки "нужно-бы вычислить"
а сами рассчёты в OnTimer по шагам или DLL-кой в отдельном треде
Без разницы, в какой On-функции делать расчеты.
Там проблема, что накапливается очередь событий и пока она последовательно не отработается, OnChartEvent не успокоится.
Все так. По этой причине и задал вопрос.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2024.09.23 09:13
Как идентифицировать время действия, которое породило ChartEvent-событие?
Или действительно шлагбаум. Начали расчёты, опустили шлагбаум, в нужное время или по другому событию подняли и ждём паровоз…
Да, по ваше подсказке вроде работает)))
не совсем :-) OnChartEvent худший кандидат для рассчётов
в OnChartEvent не контроллируется поток и события буферизуются. Какой нибудь индикатор выставит флаг MOUSE_MOVE и будет вал вызовов, на их фоне нажатие кнопки застрянет. В OnTick отправили синхронный приказ, ждали ответа 2 сек, за это время трижды нажата кнопка - OnChartEvent вызовется сразу три раза подряд.
и опять-же с ним - в нём часто обращения к чарту, а они долгие.
Да, по ваше подсказке вроде работает)))Или я опять пёрднул в лужу?
Интересное решение, спасибо.
Почему в тестере, при вызове перекрестия по средней клавиши мыши не показывается подсчет процента изменения цены, а только пункты?