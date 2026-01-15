Ошибки, баги, вопросы - страница 3568

Доброго дня!
Проблема: возникает ошибка

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Недостаточно памяти для добавления индикатора


Ситуация: запущен робот в роли монитора. При первом запуске он начинает перебирать множество торговых инструментов на разных ТФах подключая один и тот же индикатор, но с разными параметрами. В сумме должно получиться что-то около 40000 индикаторных хендлов, но в некоторый момент времени появляется данная ошибка.


Как можно увеличить объем доступной памяти для моей задачи?





Еще заметил, что в диспетчере задач терминала в определенных потоках заполнен стек. Может быть, это связано с моей проблемой.

Спасибо.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Что бы это значило?

Если уж на рантайм пошли ошибки, явно выпиливание win7

 
Roman #:

Если уж на рантайм пошли ошибки, явно выпиливание win7

Ну, как бы пока поддержка же не прекращена... и со второго раза всё заработало. Возможно, агенты обновились.

 

Что это такое означает? Появилось при отладке на исторических данных - пользуюсь редко, толком не умею, может это норма?


 
Aleksey Vyazmikin #:

Что это такое означает? Появилось при отладке на исторических данных - пользуюсь редко, толком не умею, может это норма?


Блин, Алексей ну если разработчик написал, что будет выпиливать win7, а у тебя тем временем начали появляться критические ошибки, это наверно о чём-то говорит?
Думаю будет некорректно заявлять о любых ошибках на win7, так-как теперь поведение мт5 на win7 неопределенно.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Что это такое означает? Появилось при отладке на исторических данных - пользуюсь редко, толком не умею, может это норма?

Где то в коде деление на ноль. Делить на ноль нельзя.

 
Aleksandr Slavskii #:

Где то в коде деление на ноль. Делить на ноль нельзя.

При обычном запуске и компиляции сообщений в логе нет. И хорошо бы знать где это в коде, раз такое сообщение полезное...

 
Aleksey Vyazmikin #:

При обычном запуске и компиляции сообщений в логе нет. И хорошо бы знать где это в коде, раз такое сообщение полезное...

Ищите данные, на которые где-то есть деление, и которые могут получить нулевое значение. Проверяйте получаемые и рассчитываемые значения, на которые потом делите что-либо. Не полагайтесь на уверенность, что они всегда не нулевые.

 
Aleksey Vyazmikin #:

При обычном запуске и компиляции сообщений в логе нет. И хорошо бы знать где это в коде, раз такое сообщение полезное...

В логах тестера должна быть указана строка.

Вот ошибка в строке 100.


В логах тестера так же указана строка 100


 
Добрый день, коллеги!

Подскажите, плз, что делать MT5 на маке исправно работал. Сегодня открываю а он как будто завис на 14 августа. График не обновляется.
Пробовал переустанавливать - результат тот же.
Как будто связи с сервером нет.
Но ошибок никаких не выдаёт.
Что можно сделать?
