Ошибки, баги, вопросы - страница 3568
Проблема: возникает ошибка
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
4803
Недостаточно памяти для добавления индикатора
Ситуация: запущен робот в роли монитора. При первом запуске он начинает перебирать множество торговых инструментов на разных ТФах подключая один и тот же индикатор, но с разными параметрами. В сумме должно получиться что-то около 40000 индикаторных хендлов, но в некоторый момент времени появляется данная ошибка.
Как можно увеличить объем доступной памяти для моей задачи?
Еще заметил, что в диспетчере задач терминала в определенных потоках заполнен стек. Может быть, это связано с моей проблемой.
Спасибо.
Что бы это значило?
Ну, как бы пока поддержка же не прекращена... и со второго раза всё заработало. Возможно, агенты обновились.
Что это такое означает? Появилось при отладке на исторических данных - пользуюсь редко, толком не умею, может это норма?
Блин, Алексей ну если разработчик написал, что будет выпиливать win7, а у тебя тем временем начали появляться критические ошибки, это наверно о чём-то говорит?
Думаю будет некорректно заявлять о любых ошибках на win7, так-как теперь поведение мт5 на win7 неопределенно.
Где то в коде деление на ноль. Делить на ноль нельзя.
При обычном запуске и компиляции сообщений в логе нет. И хорошо бы знать где это в коде, раз такое сообщение полезное...
Ищите данные, на которые где-то есть деление, и которые могут получить нулевое значение. Проверяйте получаемые и рассчитываемые значения, на которые потом делите что-либо. Не полагайтесь на уверенность, что они всегда не нулевые.
В логах тестера должна быть указана строка.
Вот ошибка в строке 100.
В логах тестера так же указана строка 100
Подскажите, плз, что делать MT5 на маке исправно работал. Сегодня открываю а он как будто завис на 14 августа. График не обновляется.
Пробовал переустанавливать - результат тот же.
Как будто связи с сервером нет.
Но ошибок никаких не выдаёт.
Что можно сделать?