Ошибки, баги, вопросы - страница 3576
Работа с большими файлами стала глючить. Сначала заметил, что проблемы с чтением - недожидаясь окончания чтения программа продолжала работу - помог Sleep(3000), теперь вот смотрю в директорию с файлами и вижу, что мелкий файл появился раньше большого, хотя по коду он должен быть последним - работа скрипта идёт очень долго. Складывается ощущение,что программа не дожидается окончания записи и какие то там внутри сбои происходят... на старых билдах вроде работало верно. Большие файлы - это от гигабайта.
Дополню - вот на скрине видно, что процессорное время тикает, а вот объём памяти не меняется - один скрипт должен записать файл, а другой прочесть иной файл. В итоге один сутки уже висит, а другой два часа почти. Раньше (на прошлой неделе) всё ещё корректно работало. Чего там намудрили? Файлы csv.
Память, вроде как, есть ещё.
Возможно, это поможет.
Подскажите в чём может быть причина такого поведения тестера.
Мне нужно,что бы советник начал тестирование при наличии истории больше 2000 дневных баров. Тестер на старте закачивает, точно не помню, но вроде 350 баров, поэтому до 2000 просто проматываю.
Тестирование на дневках, OHLC на М1.
Запускаю с даты 31.12.2016, две тысячи баров набегают к 13.04.2023
Запускаю с даты 01.01.2017, две тысячи баров набегают к 07.03.2024
Старт тестирования отличается в один день, две тысячи баров набираются с разницей в 11 месяцев. Почему так?
Проверил на сбере, картинка такая же. Разница в те же 11 месяцев.
(SBER,D1)
31.12.2016
!!! Bars 2000 Time 2023.01.03 10:00:00
01.01.2017
!!! Bars 2000 Time 2023.12.26 10:00:00
Почему старт тестирования меняю на один день, а две тысячи свечей набираются с разницей в 11 месяцев?
Я вообще сломался.
Немного изменил код, чтоб точно видеть дату начала тестирования.
В итоге получил вот:
Получилось время старта тестирования одинаковое 2017.01.03, а время когда набралось две тысячи баров отличается на 11 месяцев.
Почему?
У меня нет файла в проводнике недописанного, да и закрытие происходит в коде с хэндлом файла, но фиксирую описанное явление.
Повторение. И что делать?
ПК
Предположительно, дело в работе с файлами, потому что разделил на два накопителя нагрузку и пока краша нет. При этом 1/3 осталась на SSD, а 2/3 на HDD. Правда, пока ещё даже сутки не прошли, но последние краши происходили в течении пары часов.
Как вынести написание методов за пределы класса в случае с указателями?
Как вынести написание методов за пределы класса в случае с указателями?
Вылетел терминал на другом ПК с другой задачей
Предположительно - мало места ему на диске стало.
Запустил его, и пропали пользовательские символы, что я создал в прошлый раз - в директории они есть
А в терминале нет возможности их выбрать.
Может что где можно подкрутить, что бы они появились?
Чёт не везёт мне в последнее время со стабильностью терминала...