Ошибки, баги, вопросы - страница 3571
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, кто нибудь может мне помочь? Веду положительную торговлю но мой сигнал не активен и его нет в рейтинге.
Сигнал доступен в Метатрейдере в поиске (в веохнем правом углу МТ5 есть поиск).
Как проверить - см пост #3825
По остальному -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться:
Тут надо подождать.
Здравствуйте, кто нибудь может мне помочь? Веду положительную торговлю но мой сигнал не активен и его нет в рейтинге.
Для Вашего сигнала есть много замечаний:
Когда записываются на диск глобальные переменные терминала? При завершении работы терминала или при каждой записи переменной?
Через это окно в ME (CTRL+SHIFT+F) ищу исходники с содержанием определенной фразы.
К сожалению, поисковый движок каждый раз ищет еще и в MQL5\Files\, где МНОГО тысяч файлов, что вызывает тормоза. Возможно ли исключить эту папку из поиска исходников?
Иногда нужно найти исходники, в которых содержится одновременно несколько фраз. Просьба рассмотреть такую возможность.Строка для поиска: Uluchshenie 095.
Когда записываются на диск глобальные переменные терминала? При завершении работы терминала или при каждой записи переменной?
Читайте документацмю https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariablesflush
Примечание
Терминал сам записывает все глобальные переменные при окончании работы, но при внезапном сбое работы компьютера данные могут потеряться. Данная функция позволяет самостоятельно управлять процессом сохранения глобальных переменных на случай нештатных ситуаций.
Читайте документацмю https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariablesflush
Просьба, в эту строку выдавать следующие данные:
Hello,
I believe there is a bug in MT5/Metatester64 builds after version 4512, such as versions 4516 and 4517. Metatester crashes the system with several bugs that can be seen in the attached images.
Has anyone encountered the same problem and knows how it can be solved?
Что значит эта ошибка?
Что значит эта ошибка?
Попробуйте использовать поиск.
https://www.mql5.com/ru/forum/458938