Ошибки, баги, вопросы

Danil Kosenkov #:
Здравствуйте, кто нибудь может мне помочь? Веду положительную торговлю но мой сигнал не активен и его нет в рейтинге.

Сигнал доступен в Метатрейдере в поиске (в веохнем правом углу МТ5 есть поиск).
Как проверить - см пост

По остальному -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Пропали проценты доходности на сигнале МТ5

Marsel, 2019.04.03 07:44

Не буду повторяться:


Насчет витрины - новые сигналы (и сигналы без рейтинга) не доступны на витрине.
Тут надо подождать.
FAQ по сервису Сигналы - Попробуйте открыть сигнал на платформе мт4, чтобы начать копировать торговые сигналы.
  • 2020.02.06
  • dim.dost
  • www.mql5.com
сервер брокера которого то есть система определяет это как долларовый счет. В Метатрейдере на вкладке Сигналы какой-то выбранный вами на вебстранице сигнал может не показыааться. так как во вкладке показываются сигналы, которые совместимы с вашим счетом брокера
 
Danil Kosenkov #:
Здравствуйте, кто нибудь может мне помочь? Веду положительную торговлю но мой сигнал не активен и его нет в рейтинге.

Для Вашего сигнала есть много замечаний:


 

Когда записываются на диск глобальные переменные терминала? При завершении работы терминала или при каждой записи переменной? 

 

Через это окно в ME (CTRL+SHIFT+F) ищу исходники с содержанием определенной фразы.


К сожалению, поисковый движок каждый раз ищет еще и в MQL5\Files\, где МНОГО тысяч файлов, что вызывает тормоза. Возможно ли исключить эту папку из поиска исходников?


Иногда нужно найти исходники, в которых содержится одновременно несколько фраз. Просьба рассмотреть такую возможность.

Строка для поиска: Uluchshenie 095.
 
Aliaksandr Yemialyanau #:

Когда записываются на диск глобальные переменные терминала? При завершении работы терминала или при каждой записи переменной? 

Читайте документацмю https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariablesflush

Примечание

Терминал сам записывает все глобальные переменные при окончании работы, но при внезапном сбое работы компьютера данные могут потеряться. Данная функция позволяет самостоятельно управлять процессом сохранения глобальных переменных на случай нештатных ситуаций.

Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariablesFlush
  • www.mql5.com
Принудительная запись содержимого всех глобальных переменных на диск. Возвращаемое значение Нет возвращаемого значения. Примечание Терминал сам...
 
Slava #:

Читайте документацмю https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariablesflush

Спасибо!
  
code generated
0 errors, 0 warnings, 90814 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Просьба, в эту строку выдавать следующие данные:

  • размер EX5-файла.
  • количество файлов исходника.
  • Суммарный размер исходников в файлах.
  • Суммарный размер собранных исходников ПЕРЕД компиляцией (где раскрыты все макросы и убраны все невызываемые функции).
Все включаемые файлы сейчас выдаются ненумерованным списком. Сложно оценить сложность проекта.

Строка для поиска: Uluchshenie 096.
 

Hello,

I believe there is a bug in MT5/Metatester64 builds after version 4512, such as versions 4516 and 4517. Metatester crashes the system with several bugs that can be seen in the attached images.

  • I tried different MT5 builds from different sources: downloaded from the broker and from the MetaQuotes website.
  • I tried different installation methods, for example, standard installation, as well as copying the entire folder with the installed program to another folder (MT5-1, MT5-2, etc.) and launching a new copy from there.
  • I tried different accounts: Metaquotes demo, IC Markets demo and real account.
  • Changed Windows Defender (firewall/antivirus) settings.
  • I tried different servers, even from different locations, all with different processors and RAM. For example, two Silver 4116 processors with 32 GB of RAM, as well as four E7-8890v4 processors with 512 GB of RAM.
  • I tried different experts (EA) and settings.
  • Tried different X64/AVX2 compilations.
  • All systems run on Windows Server 2019 with the latest updates.
  • I have no problems at all with MT5 4512 and older builds.
  • In all configurations the result is the same and I believe the problem is caused by Metatester64.exe.


    • Has anyone encountered the same problem and knows how it can be solved?



     

    Что значит эта ошибка?

    2024.09.04 05:31:39.433 MQL5    VirtualAlloc failed in large allocator, size=33554448
2024.09.04 05:31:39.463 MQL5    VirtualAlloc failed in large allocator, size=1743745
2024.09.04 05:31:39.616 Scripts script Quant_All_v_04_01_OpenCL_V_Drop_v_02_03_test_ZZQ (EURJPY,M15) removed
2024.09.04 18:51:20.115 Scripts script Quant_All_v_04_01_OpenCL_V_Drop_v_02_03_test_ZZQ (GBPNZD,H1) removed
     
    Aleksey Vyazmikin #:

    Что значит эта ошибка?

    Попробуйте использовать поиск.

    https://www.mql5.com/ru/forum/458938

    Ошибка VirtualAlloc failed in large allocator, size=555032 - Попробуйте прописать такую строку. Добавьте размер резервируемой под массив памяти на каждой итерации.
    • 2023.12.14
    • Vitaly Muzichenko
    • www.mql5.com
    добавь размер резервируемой под массив памяти В этом случае физическое распределение памяти будет один раз - при выполнении этой строчки. При первоначальном выделении памяти под массив будет зарезервирован объем памяти под массив в 100 ячеек 200 дополнительного перераспределения памяти не будет
