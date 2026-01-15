Ошибки, баги, вопросы - страница 3570

Aleksey Vyazmikin #:

Измените критерий оптимизации. Либо в советнике сделайте расчет этого критерия.

Спасибо большое. Получилось.

 
Aleksandr Slavskii #:

Увы никак. Пока сами разработчики не захотят вам ответить, выйти на них вы не сможете.

Задавая вопрос, вы сами на него уже ответили. 

Проблема в индикаторе.


Вы пишите "  Устанавливал новый терминал, он тоже после добавления индикаторов слетел" - логично же, что проблема в каком то из индикаторов.

Ставьте индикаторы не все сразу, а по одному, может быть так сможете найти проблемный.

Скорей всего вы правы.

Но создали эту проблему разработчики, а не индикаторы, которые работают у меня уже давным-давно.

И разработчики игнорируют подобные вопросы, хотя кому, как не им знать в какую сторону копать...

Раньше было подобное, решалось в основном перекомпилляцией в новом эдиторе, а сейчас и это не помогает.

И что теперь? Ломать отработанную годами ТС, создавать новую?

 
Aleksandr Slavskii #:
Ставьте индикаторы не все сразу, а по одному, может быть так сможете найти проблемный.

Так и делал, опыт, к несчастью уже есть (в т.ч. и на мт5 та же беда).

Самое поганое, что баг получился какой-то отложенный - всё слетело через несколько часов после того, как был установлен полный комплект. Поэтому определить таким способом можно только делая задержки между установками индикаторов в несколько часов или м.быть дней... А может и недель, хз.

Но главный вопрос: "Как ИНДИКАТОР так хитро влияет на МТ4?"

Ладно бы по всем ТФ, а то ж все таймы работают отлично, только м5 глючит!

Как вообще индикатор может влиять на отрисовку БАРОВ?

Может есть хоть какая-то идея?

 
Михалыч Трейдинг #:
Может есть хоть какая-то идея?
В журналах-то что пишется? 
 
Михалыч Трейдинг #:
Как вообще индикатор может влиять на отрисовку БАРОВ?
В одном потоке работают. 
 
Artyom Trishkin #:
В журналах-то что пишется? 

В том-то и дело (писал в первом сообщении), что всё чисто! В одном совсем пусто, в другом штатная инициализация без проблем!

// В одном потоке работают.

Я в этом ноль, но обывательская т.з. - это бред, которого не может быть потому, что не может быть никогда.

Я про то, что индикатор командует метатрейдеру как рисовать бары. Да еще и лишь на одном ТФ из девяти!

Индикаторы стали шибко грамотными или МТ4 изуродовали? По-любому КОШМАР, спасайся кто может! )))))

Ну 20 лет в трейдинге (с момента рождения мт4) и ничего подобного не слыхал!


Раз уж никак не решается, может подскажете как откатить на старую версию? Хотя бы до поры...

И так, чтоб МТ не обновлялся без моего ведома (тоже моду ввели, блин...)

 
Aleksandr Slavskii #:

Продолжение.  На данный момент на графике 820 бар.

Как вы думаете, сколько нужно памяти, чтоб запомнить OHLC 820ти баров?

Та-даммм!  344 мегабайта!!!

Подтверждаю, проблема с CustomRatesUpdate и CustomRatesReplace существует.

МТ сохраняет каждое обновление, как новый бар (несмотря на то, что время бара не поменялось), и не чистит этот кэш самостоятельно.

 

Добрый день! Наткнулся на такую особенность (баг?). Получаю значения индикатора ZigZag из стандартного набора, в итоге в визуальном режиме тестера всё выдает правильно, а в обычном одиночном прогоне выдает значение 0.

Лог из одиночного прогона:

2024.08.21 18:17:52.895	Core 01	2022.06.27 05:32:00   ArraySize(zigzag_array) = 1000
2024.08.21 18:17:52.895	Core 01	2022.06.27 05:32:00   zigzag_array[149] = 0.0
2024.08.21 18:17:52.895	Core 01	2022.06.27 05:32:00   zigzag_array[183] = 0.0

Лог из visual mode:

2024.08.21 18:18:07.913	2022.06.27 05:32:00   ArraySize(zigzag_array) = 1000
2024.08.21 18:18:07.913	2022.06.27 05:32:00   zigzag_array[149] = 12037.1
2024.08.21 18:18:07.913	2022.06.27 05:32:00   zigzag_array[183] = 12101.6

Как это выглядит на графике:


Возможно, кто-то подскажет в чем может быть проблема и как её решить. Странно, что вижуал тестер отличается от обычного.

 
Dzmitry Manannikov #:

Получаю значения индикатора ZigZag из стандартного набора,

Советую оставить идею использования зигзага, особенно из стандартного набора. Мне программисты делали специальный зиг, чтобы не было заглядывания в будущее, иначе легко получить грааль, который потом работать не будет.

Он ведь может перерисовывать до 3-4 экстремумов, которые сносит сильными двигами + есть другие причины.

 
Здравствуйте, кто нибудь может мне помочь? Веду положительную торговлю но мой сигнал не активен и его нет в рейтинге.
