Ошибки, баги, вопросы - страница 3570
Измените критерий оптимизации. Либо в советнике сделайте расчет этого критерия.
Спасибо большое. Получилось.
Увы никак. Пока сами разработчики не захотят вам ответить, выйти на них вы не сможете.
Задавая вопрос, вы сами на него уже ответили.
Проблема в индикаторе.
Вы пишите " Устанавливал новый терминал, он тоже после добавления индикаторов слетел" - логично же, что проблема в каком то из индикаторов.
Ставьте индикаторы не все сразу, а по одному, может быть так сможете найти проблемный.
Скорей всего вы правы.
Но создали эту проблему разработчики, а не индикаторы, которые работают у меня уже давным-давно.
И разработчики игнорируют подобные вопросы, хотя кому, как не им знать в какую сторону копать...
Раньше было подобное, решалось в основном перекомпилляцией в новом эдиторе, а сейчас и это не помогает.
И что теперь? Ломать отработанную годами ТС, создавать новую?
Так и делал, опыт, к несчастью уже есть (в т.ч. и на мт5 та же беда).
Самое поганое, что баг получился какой-то отложенный - всё слетело через несколько часов после того, как был установлен полный комплект. Поэтому определить таким способом можно только делая задержки между установками индикаторов в несколько часов или м.быть дней... А может и недель, хз.
Но главный вопрос: "Как ИНДИКАТОР так хитро влияет на МТ4?"
Ладно бы по всем ТФ, а то ж все таймы работают отлично, только м5 глючит!
Как вообще индикатор может влиять на отрисовку БАРОВ?
Может есть хоть какая-то идея?
В журналах-то что пишется?
В том-то и дело (писал в первом сообщении), что всё чисто! В одном совсем пусто, в другом штатная инициализация без проблем!
// В одном потоке работают.
Я в этом ноль, но обывательская т.з. - это бред, которого не может быть потому, что не может быть никогда.
Я про то, что индикатор командует метатрейдеру как рисовать бары. Да еще и лишь на одном ТФ из девяти!
Индикаторы стали шибко грамотными или МТ4 изуродовали? По-любому КОШМАР, спасайся кто может! )))))
Ну 20 лет в трейдинге (с момента рождения мт4) и ничего подобного не слыхал!
Раз уж никак не решается, может подскажете как откатить на старую версию? Хотя бы до поры...
И так, чтоб МТ не обновлялся без моего ведома (тоже моду ввели, блин...)
Продолжение. На данный момент на графике 820 бар.
Как вы думаете, сколько нужно памяти, чтоб запомнить OHLC 820ти баров?
Та-даммм! 344 мегабайта!!!
Подтверждаю, проблема с CustomRatesUpdate и CustomRatesReplace существует.
МТ сохраняет каждое обновление, как новый бар (несмотря на то, что время бара не поменялось), и не чистит этот кэш самостоятельно.
Добрый день! Наткнулся на такую особенность (баг?). Получаю значения индикатора ZigZag из стандартного набора, в итоге в визуальном режиме тестера всё выдает правильно, а в обычном одиночном прогоне выдает значение 0.
Лог из одиночного прогона:
Лог из visual mode:
Как это выглядит на графике:
Возможно, кто-то подскажет в чем может быть проблема и как её решить. Странно, что вижуал тестер отличается от обычного.
Получаю значения индикатора ZigZag из стандартного набора,
Советую оставить идею использования зигзага, особенно из стандартного набора. Мне программисты делали специальный зиг, чтобы не было заглядывания в будущее, иначе легко получить грааль, который потом работать не будет.
Он ведь может перерисовывать до 3-4 экстремумов, которые сносит сильными двигами + есть другие причины.