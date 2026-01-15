Ошибки, баги, вопросы - страница 3566
В Вашем коде существующие бары и тики заменялись? Свой код предоставить нет возможности - более 10 модулей и 10000 строк.
Ну не то что бы заменялись, но все эти функции присутствуют. Я не знаю как воспроизвести ошибку, которую получили вы.
Чем смог помог. (ничем)
Сорри.
Почти три часа, думаю можно подводить итоги.
Секундный график Ришки на Мосбирже(брокера не пишем), увеличился объём тиков на 7Мб бары на 8Мб.
Ренко 20 пунктов на метаквотовских котировках евры, тиковая история увеличилась на 7Мб, бары на 9Мб.
Думаю это нормально.
А если терминал закрыть, сколько от баров останется?
У меня пока бары вообще были все в памяти, только при открытии чартов что-то сбросилось на диск. Около 10 Мб на инструмент.
Из них кэш -- 500 Кб, а 2024.hcc -- все остальное.
Вот в этом 2024.hcc и проблема, баров по факту добавилось на несколько (десятков?) килобайт, а они занимают в 100 раз больше.
Возможно, я утрировал про гигабайты, потому что смотрел на ВПС, где котировки стримились достаточно долго. Но проблема от этого не становится менее актуальной -- терминал сохраняет каждое состояние бара (все обновления OHLC) и не сжимает, пока его не закроешь. Хотя, по логике, в конце каждой минуты от бара М1 должно остаться только одно -- финальное -- состояние.
Да и на вашем примере очевидно, что есть ошибка. Бары, если они не генерируются каждый тик, не должны занимать больше места, чем тики.
Сейчас всё заскринил, посмотрел.
Что то тут не так. Очевидно, что я где то не то считал. А то у меня получается на 80 ренко баров 9 метров истории. Такого не может быть.
Сегодня уже поздно. Завтра проверю более тщательно.
ЗЫ. при закрытии терминала, ничего особо в истории тиков и баров не изменилось. (но это не точно)
2024.08.16 05:23:03.257 Core 01 tester process creation error [C:\Program Files\MetaTrader\metatester64.exe][225]; please check if it is blocked by antivirus software
2024.08.16 05:23:03.257 Core 01 tester agent start error
Что это? Появилось вдруг во время тестов
2024.08.16 05:23:03.257 Core 01 tester process creation error [C:\Program Files\MetaTrader\metatester64.exe][225]; please check if it is blocked by antivirus software
2024.08.16 05:23:03.257 Core 01 tester agent start error
Что это? Появилось вдруг во время тестов
Посмотрите полный ответ на официальном сайте Microsoft.
С уважением, Владимир.
2024.08.16 05:23:03.257 Core 01 tester process creation error [C:\Program Files\MetaTrader\metatester64.exe][225]; please check if it is blocked by antivirus software
2024.08.16 05:23:03.257 Core 01 tester agent start error
Что это? Появилось вдруг во время тестов
Это уже обсуждалось -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обнаружен вирус в метаредакторе
Renat Fatkhullin, 2016.05.04 12:10
Посмотрите цифровую подпись файла, пожалуйста.
Это ложная тревога из-за полиморфного движка защиты наших программ.
Сегодня уже поздно. Завтра проверю более тщательно.
М-да, вообще не понятно. Пол дня сегодня посматривал на кэши пользовательских символов.
Создалось такое впечатление, что они вообще нигде не кэшируются))) Понятно,что такого не может быть, но ...
Первый раз кэш тиков, на секундном графике, скинулся на диск через сорок минут и изменил файл на 61кб и далее размер этого файла не менялся пока я не закрыл терминал.
На момент закрытия терминала прошло пять часов. После того как закрыл терминал изменился размер файла hcc с 61кб до 240кб.
С ренко графиками примерно такая же песня, только там размер файла с барами (hcc) изменился на 4 кб и то только после закрытия терминала, во время работы кэш на диск не скидывался.
Также после закрытия терминалов появились файлы ticks.dat на секунде 825кб, на ренко 428кб
Ренко строился на GBPUSD, секунда строилась на ришке.
Оба графика сегодня строил без истории, то есть бары начинали строиться с момента запуска программы.
Сегодня получил адекватные результаты, почему вчера была какая то ересь не знаю.
Продолжу в понедельник. Запущу не с текущей даты, а с историей.
Посмотрим.