Блин, Алексей ну если разработчик написал, что будет выпиливать win7, а у тебя тем временем начали появляться критические ошибки, это наверно о чём-то говорит?
Думаю будет некорректно заявлять о любых ошибках на win7, так-как теперь поведение мт5 на win7 неопределенно.
В логах тестера должна быть указана строка.
Вот ошибка в строке 100.
В логах тестера так же указана строка 100
Тестер не открылся в тот раз даже. Поэтому логов нет...
Запустил сейчас повторно, особо код не менял - все работает.
Ренат уже наверно год об этом пишет на форуме.
Там пишется о планах прекратить поддержку.
Подскажите пожалуйста хотел провести оптимизацию робота а пишет следующее: Оптимизация тестера по критерию "Custom max" не запущена, функция OnTester отсутствует в "MQL5\Experts\ - Как это можно исправить.
Измените критерий оптимизации. Либо в советнике сделайте расчет этого критерия.
Александр, а у вас при активном использовании CustomTicksReplace и CustomTicksAdd не разрастается кэш баров, который сам терминал создает для кастумных инструментов?
У меня прям беда с этим, промучался с разными экспериментами, но все безрезультатно. Думал, что это история тиков, но нет, они занимают десятки мегабайт, а этот кэш разрастается до сотен мегабайт.
Да, проблема с барами есть. Вчера в онлайне несколько часов строился пользовательский символ копия EURUSD.
Всё это время в папке с кэшем было одно и то же значение 35кб, которое ну вообще не менялось.
Сегодня запустил терминал, захожу в эту же папочку, а там файл весом 69метров!!! это на 305 бар пользовательского символа.
Если кто то знает, объясните пожалуйста зачем нужен файл размером 69мб для сохранения 305 значений OHLC ?
Не уверен, но возможно проблема в извращённом (имхо) способе сбора баров.Тут два варианта сбора баров, разные функции. Результат при этом одинаковый, графики строятся, папка с кэшем у обоих по 69метров.
Связываю баг с последним обновлением (билд 1421 от 22.07). Баг см. на рисунке.
В профиле ОДНО окно, в нём ни одного индикатора, ни одного объекта!!! При старте терминала в экспертах ни одной строчки, в журнале только стандартные записи (ничего не подгружается) .
При этом все другие таймфреймы работают нормально даже с полным набором моих индикаторов, а м5 рисует цену как на картинке - будто высасывает её из пальца.
Две недели бился об лёд и апстул! Устанавливал новый терминал, он тоже после добавления индикаторов слетел и удаление индикаторов тоже не помогло - м5 слетает насмерть.
Пользую МТ4 скоро 20 лет - всяко бывало, но такого... Люди, помогите, сил уже нет.
За двое суток (и две страницы) ни одной попытки помочь - видимо тема для техподержки...
Подскажите, плз. - как можно выйти на разработчика так, чтобы можно было надеяться на ответ?
Да, проблема с барами есть.
Продолжение. На данный момент на графике 820 бар.
Как вы думаете, сколько нужно памяти, чтоб запомнить OHLC 820ти баров?
Та-даммм! 344 мегабайта!!!
Увы никак. Пока сами разработчики не захотят вам ответить, выйти на них вы не сможете.
Задавая вопрос, вы сами на него уже ответили.
Проблема в индикаторе.
Вы пишите " Устанавливал новый терминал, он тоже после добавления индикаторов слетел" - логично же, что проблема в каком то из индикаторов.
Ставьте индикаторы не все сразу, а по одному, может быть так сможете найти проблемный.