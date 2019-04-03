Пропали проценты доходности на сигнале МТ5

Добрый день.

Пропали проценты доходности на сигнале МТ5.

Показываются проценты только начиная с апреля месяца и странно считаются. Было уже заработано около 50% от изначального депозита за апрель месяц.

Но если смотреть доходность за предыдущие месяца, они отображаются 127%, 248%, 430%.

Помогите разобраться с проблемой, многие подписчики задают вопросы о том, что случилось с % и почему вообще обнулили доходность.

Сигнал называется - Agressor 666

А один из сигналов никак не добавят в рейтинг, также не поймем почему ... IDDD32


Заранее благодарю!

 
Про прирост? Про предупреждения слева на страницу сигнала - "Слишклм большой прирост ..."?
Вчера на подобный вопрос отвечал 3 раза, сегодня - 2 раза вкл англ часть форума.
Ответы - см на этой странице https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page336
спасибо! а что по поводу второго вопроса?

 
Обратите внимание, что за забракованные месяца ПРИРОСТ покрашен серым цветом. То есть если серый цвет - значит сигнал был или экстро-разгонный или экстро-рискованный или, не дай бог, игрались в балансовыми операциями (ввол/вывод средств).


В общем сначала всегда идёт предупреждения, а потом красится забракованный месяц в серый цвет. Серый цвет ПРИРОСТА - это жирный намёк сменить тактику торговли.

 
Я вас понял! я выводил прибыль на банк! но не манипулировал статистикой. Посмотрите мой второй сигнал IDDD32 , почему его  не добавляют в рейтиг?

 
Потому что Вы не внимательны:


Также перечитайте

Не буду повторяться:


 

я для себя так решаю. Если задают один и тот же вопрос, значит надо выделить жирным - причины, чтобы вопросов не было.


Предлагаю,

если пользователь своего сигнала заходит на свой сигнал, то все предупреждения показывать вверху статистики страницы.

Пусть читает. 

Влево никто не смотрит... 

И так красным выделить :

Почему сигнал не в рейтинге? 

Потому что:



+ дать ответы на вопросы в FAQ по сигналам 

и дать ссылку на ПОДРОБНЕЕ. 


