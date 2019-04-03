Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Вчера на подобный вопрос отвечал 3 раза, сегодня - 2 раза вкл англ часть форума.
Ответы - см на этой странице https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page336
- 2019.04.01
- www.mql5.com
Про прирост? Про предупреждения слева на страницу сигнала - "Слишклм большой прирост ..."?
спасибо! а что по поводу второго вопроса?
Обратите внимание, что за забракованные месяца ПРИРОСТ покрашен серым цветом. То есть если серый цвет - значит сигнал был или экстро-разгонный или экстро-рискованный или, не дай бог, игрались в балансовыми операциями (ввол/вывод средств).
В общем сначала всегда идёт предупреждения, а потом красится забракованный месяц в серый цвет. Серый цвет ПРИРОСТА - это жирный намёк сменить тактику торговли.
Я вас понял! я выводил прибыль на банк! но не манипулировал статистикой. Посмотрите мой второй сигнал IDDD32 , почему его не добавляют в рейтиг?
Потому что Вы не внимательны:
Также перечитайте
Не буду повторяться:
я для себя так решаю. Если задают один и тот же вопрос, значит надо выделить жирным - причины, чтобы вопросов не было.
Предлагаю,
если пользователь своего сигнала заходит на свой сигнал, то все предупреждения показывать вверху статистики страницы.
Пусть читает.
Влево никто не смотрит...
И так красным выделить :
Почему сигнал не в рейтинге?
Потому что:
+ дать ответы на вопросы в FAQ по сигналам
и дать ссылку на ПОДРОБНЕЕ.
Добрый день.
Пропали проценты доходности на сигнале МТ5.
Показываются проценты только начиная с апреля месяца и странно считаются. Было уже заработано около 50% от изначального депозита за апрель месяц.
Но если смотреть доходность за предыдущие месяца, они отображаются 127%, 248%, 430%.
Помогите разобраться с проблемой, многие подписчики задают вопросы о том, что случилось с % и почему вообще обнулили доходность.
Сигнал называется - Agressor 666
А один из сигналов никак не добавят в рейтинг, также не поймем почему ... IDDD32
Заранее благодарю!