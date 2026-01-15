Ошибки, баги, вопросы - страница 3649

Sergey Golubev #:

Тут много - можно выбрать по вкусу (CodeBase) -

  • результат поиска (рус) - тут 
  • результат поиска (англ) - тут
Пасибки! ))
 

Сегодня Билд 5057 работал.

LI 0 20:07:11.426 LiveUpdate new version build 5057 (IDE: 5057, Tester: 5057) is available

FG 0 20:07:17.233 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (56619 kb)

RQ 0 20:07:19.778 LiveUpdate 'mt5clwide64' downloaded (27097 kb)

QH 0 20:07:21.601 LiveUpdate 'mt5clwtst64' downloaded (22436 kb)

EQ 0 20:07:21.938 LiveUpdate downloaded successfully

---------------


Сегодня же Билд 5061, не запускается:


FS 0 22:28:05.030 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5061 started for MetaQuotes Ltd.

IH 0 22:28:05.030 Terminal Windows 11 build 26100, 32 x AMD Ryzen 9 7950X 16-Core, AVX2, 56 / 63 Gb memory, 217 / 476 Gb disk, UAC, GMT+3

NM 0 22:28:05.030 Terminal C:\Users\peshi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

NI 2 22:28:05.885 Terminal crashlog generated

GL 2 22:28:05.891 MQL5.community authorization failed

CD 2 22:28:05.993 Terminal crashlog finalized

JO 0 22:31:50.474 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5061 started for MetaQuotes Ltd.

PE 0 22:31:50.475 Terminal Windows 11 build 26100, 32 x AMD Ryzen 9 7950X 16-Core, AVX2, 58 / 63 Gb memory, 217 / 476 Gb disk, UAC, GMT+3

PI 0 22:31:50.476 Terminal C:\Users\peshi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

FE 2 22:31:53.079 Terminal crashlog generated

RM 0 22:31:53.082 Network '86135099': disconnected from MetaQuotes-Demo

JJ 0 22:31:53.128 Network '86135099': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 4 (ping: 66.31 ms, build 5061)

RD 0 22:31:53.128 Network '86135099': previous successful authorization performed from 188.233.76.220 on 2025.06.03 22:26:56

IJ 2 22:31:53.232 MetaQuotes-Demo '86135099': error sending synchronization command

QO 2 22:31:53.232 Network '86135099': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Common error)

ND 0 22:31:53.315 MQL5.community activated for 'FxPro7009', balance: 114.62

MD 0 22:31:53.585 MQL5.chats activated for 'FxPro7009'

MI 2 22:31:53.705 Terminal crashlog finalized

 
Putnik #:
Сегодня же Билд 5061, не запускается:

Вот новая бета - 

Renat Fatkhullin, 2025.06.03 20:27

Выпустили обновленную версию 5062 с исправлением.

Чтобы обновиться, надо:

  1. Удалить *.chr чарты в каталоге данных MQL5\Profiles\Charts\Default (или другое имя активного профиля), запустить и обновиться через Help -> Check for updates или 
  2. Установить поверх старой версии https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.ltd/mt5/mt5setup.exe

Приносим свои извинения за креш.

 

Пробую обновить КБ.


При нажатии на "Отправить на проверку" выходит следующее.


Просьба исправить.

 
fxsaber #:

Пробую обновить КБ.

При нажатии на "Отправить на проверку" выходит следующее.

Просьба исправить.

Просьба починить возможность правок КБ-работ.

 
fxsaber #:

Просьба починить возможность правок КБ-работ.

Попробуйте сейчас, пожалуйста.

 
Rashid Umarov #:

Попробуйте сейчас, пожалуйста.

Спасибо, получилось.

 

Всех приветствую. 

Продолжаю разбираться с Git. Два вопроса:

1. Правильно ли я понимаю, что "Зафиксировать изменения" - это перенос изменений в локальное Git-хранилище, а "Отправить изменения" - отправляет содержимое локального хранилища в облачное?  И после изменений необходимо сперва вызывать фиксацию, а потом отправку? 

2. При фиксации изменений в таблице появляется огромное количество "неверсионных" файлов, которые находятся в папке Files\TRBreak_DB\:

 

В этой папке у меня много временных файлов, среди которых легко пропустить файлы, которые должны быть отправлены в Хранилище. 

Как сделать, чтобы эта папка вобще не учитывалась при фиксациях и отправках в Git? 

Как я понял - необходимо редактировать файл .git\info\exclude" ? 

Как надо указать эту самую папку  Files\TRBreak_DB\, чтобы ни она, ни её содержимое Git не учитывал ? Полный путь ? Относительный? Или как? 

 
Georgiy Merts #:
Правильно ли я понимаю, что "Зафиксировать изменения" - это перенос изменений в локальное Git-хранилище, а "Отправить изменения" - отправляет содержимое локального хранилища в облачное?

Renat Fatkhullin, 2025.05.31 04:14

Git Push практически не нужен в обычных условиях, так как для него обычно нет работы. Он оставлен на всякий случай, чтобы завершить незапушенные (по ошибке, форс мажору и тд) коммиты.

Главный инструмент - это Git Commit, который по сути делает Add Modified + Commit + Push.

Georgiy Merts #:
2.

Кликните правой кнопкой мышки по папке "Include/MyLib/TsTemplate" в навигаторе и сделайте комит (фиксацию) из контекстного меню. В этом случае все, что вне этой папки (на которой вы нажали правой кнопкой в навигаторе), будет игнорироваться. Это самый примитивный способ.

Зря вы все проекты в один репозиторий складываете. Я сел писать статью о переезде на Algo Forge для людей, которые не знакомы с git. Там как раз об этом. Если редакторы одобрят, то через несколько дней статья выйдет.

 
Vladislav Boyko #:

Кликните правой кнопкой мышки по папке "Include/MyLib/TsTemplate" в навигаторе и сделайте комит (фиксацию) из контекстного меню. В этом случае все, что вне этой папки (на которой вы нажали правой кнопкой в навигаторе), будет игнорироваться. Это самый примитивный способ.

Зря вы все проекты в один репозиторий складываете. Я сел писать статью о переезде на Algo Forge для людей, которые не знакомы с git. Там как раз об этом. Если редакторы одобрят, то через несколько дней статья выйдет.

Благодарю за подсказки. 

Буду рад почитать про использование Algo Forge. Да и Гит хорошо бы изучить более качественно, а не "по верхам", как у меня сейчас.  

