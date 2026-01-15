Ошибки, баги, вопросы - страница 3548

Не работают личные сообщения и раздел "Все сообщения". Пробовал Firefox и Chrome.
 
У меня все работает.

Бывает что неработает, и иногда выскакивает номер ошибки ... но у меня это редко (а так, чтобы бещ номера ошибки и не работает - такое вообще на форуме не помню).
 
Вот что показывает при попытке перейти в сообщения.

 
Это временный бан (у меня такое тоже было когда я быстро пощу в своих каналах).
Тут или ждать, или менять IP путем перезагрузки роутера (или компьютер перезагрузить с перезагрузкой роутера).
 
похоже, так и есть - бан. перезагрузка роутера не помогает, а через мобильного оператора всё нормально.

непонятно, из-за чего бан, не постил на странице своей и не писал сообщения уже давно.

 
всё равное непонятки. в десктопном терминале работают сообщения, а в браузере нет. ведь очевидно, что и терминал и браузер используют один и тот же ip
 

Я так понимаю, возможности переименовать директорию нет программными средствами языка mql5?

А чего так? Очень уж надо...

 
C точки зрения ОС, FileMove должен работать также и с каталогами

но не пробовал честно говоря :-)

 
Зато можно создать новую, перекинуть туда все файлы и удалить старую. Как говорится, если нельзя, но очень уж нужно, то можно…

 

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Exceeded the limit of selected symbols in MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

Wrong session ID when calling the SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade function

Коды данных ошибок не отражены в документации метаэдитора. Исправьте, пожалуйста.
