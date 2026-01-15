Ошибки, баги, вопросы - страница 3548
Не работают личные сообщения и раздел "Все сообщения". Пробовал Firefox и Chrome.
Бывает что неработает, и иногда выскакивает номер ошибки ... но у меня это редко (а так, чтобы бещ номера ошибки и не работает - такое вообще на форуме не помню).
У меня все работает.
Вот что показывает при попытке перейти в сообщения.
Тут или ждать, или менять IP путем перезагрузки роутера (или компьютер перезагрузить с перезагрузкой роутера).
Это временный бан (у меня такое тоже было когда я быстро пощу в своих каналах).
похоже, так и есть - бан. перезагрузка роутера не помогает, а через мобильного оператора всё нормально.
непонятно, из-за чего бан, не постил на странице своей и не писал сообщения уже давно.
Я так понимаю, возможности переименовать директорию нет программными средствами языка mql5?
А чего так? Очень уж надо...
C точки зрения ОС, FileMove должен работать также и с каталогами
но не пробовал честно говоря :-)
Зато можно создать новую, перекинуть туда все файлы и удалить старую. Как говорится, если нельзя, но очень уж нужно, то можно…
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
4306
Exceeded the limit of selected symbols in MarketWatch
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
4307
Wrong session ID when calling the SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade function