Ошибки, баги, вопросы - страница 1771
добавьте кнопки для удобства
MT4/5, вкладка Сигналы.
Колесиком мышки прокрутка ОЧЕНЬ сильно тормозит. Если же тянуть за ползунок - то все отлично (никаких тормозов).
Проверил, МТ4 1031, МТ5 билды 1495, 1502. Колесиком и ползунком скроллится без тормозов.
Windows 10 x64 1607 билд 14393.576
MetaEditor build 1490
fxsaber, 2016.12.05 01:31Рабочий вариант для реала (не для тестера)
{
if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD) &&
PositionSelectByTicket(Trans.position) && OrderSelect(Trans.order) &&
(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1 - OrderGetInteger(ORDER_TYPE)))
{
const double Price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
if (Price == PositionGetDouble(POSITION_TP))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered TP.");
else if (Price == PositionGetDouble(POSITION_SL))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered SL.");
}
}
Думаю, проблема во встроенном в процессор видео.
Возможно, у меня внешняя карта.
Сейчас компов без внешней довольно много. Нужно разбираться.
Разработчики, добавьте в лог инфу еще и по видеокарте, чтобы будущие OpenCL-вопросы можно было быстрее решать.
А что нынче при скачивании установочника для МТ4 всё равно ставится МТ5?
ЗЫ: скачивал mt4setup установился какой-то metatrader64. А как МТ4 поставить из него?
Да. Теперь с сайта https://www.mql5.com отдаётся на скачивание ТОЛЬКО MetaTrader 5. Работайте в современном терминале.
скачивал отсюда: http://www.metatrader4.com/ru/download
но точка была api4.mql5.com
накой он сдался современный, если у меня нет для него открытых счетов?
меня всё устраивает на не современном.
Работайте просто работайте )