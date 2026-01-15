Ошибки, баги, вопросы - страница 1771

Новый комментарий
 

добавьте кнопки для удобства

 

 
Разработчики, сделайте по умолчанию новые алерты неограниченными по времени и с максимальным количеством повторов!!! Кому не нужно - сам выставит ограничения. Сколько раз уже забывал подправить  дефолтные настройки, он звякнет 5 раз в течение дня и нет его. А думаешь, что есть. или хоть пускай окошко вываливается - ваш алерт по такому-то инструменту истек. Но проще выставить дефолт без ограничений.
 
fxsaber:

MT4/5, вкладка Сигналы.

Колесиком мышки прокрутка ОЧЕНЬ сильно тормозит. Если же тянуть за ползунок - то все отлично (никаких тормозов).

Проверил, МТ4 1031, МТ5 билды 1495, 1502. Колесиком и ползунком скроллится без тормозов.

Windows 10 x64 1607 билд  14393.576

 
Alexey Volchanskiy:

Проверил, МТ4 1031, МТ5 билды 1495, 1502. Колесиком и ползунком скроллится без тормозов.

Windows 10 x64 1607 билд  14393.576

Думаю, проблема во встроенном в процессор видео.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaEditor build 1490

fxsaber, 2016.12.05 01:31

Рабочий вариант для реала (не для тестера)
void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result )
{
  if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD) &&
       PositionSelectByTicket(Trans.position) && OrderSelect(Trans.order) &&
       (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1 - OrderGetInteger(ORDER_TYPE)))
  {
    const double Price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
    
    if (Price == PositionGetDouble(POSITION_TP))
      Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered TP.");    
    else if (Price == PositionGetDouble(POSITION_SL))
      Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered SL.");    
  }
}
В тестере TP/SL-триггер не срабатывает - баг?
 
fxsaber:
Думаю, проблема во встроенном в процессор видео.
Возможно, у меня внешняя карта.
 
Alexey Volchanskiy:
Возможно, у меня внешняя карта.

Сейчас компов без внешней довольно много. Нужно разбираться.

Разработчики, добавьте в лог инфу еще и по видеокарте, чтобы будущие OpenCL-вопросы можно было быстрее решать. 

 

А что нынче при скачивании установочника для МТ4 всё равно ставится МТ5?

ЗЫ: скачивал mt4setup установился какой-то metatrader64. А как МТ4 поставить из него?

 
Alexandr Bryzgalov:

А что нынче при скачивании установочника для МТ4 всё равно ставится МТ5?

ЗЫ: скачивал mt4setup установился какой-то metatrader64. А как МТ4 поставить из него?

Да. Теперь с сайта https://www.mql5.com отдаётся на скачивание ТОЛЬКО MetaTrader 5. Работайте в современном терминале.
Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий
Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
 
Vladimir Karputov:
Да. Теперь с сайта https://www.mql5.com отдаётся на скачивание ТОЛЬКО MetaTrader 5. Работайте в современном терминале.

скачивал отсюда: http://www.metatrader4.com/ru/download

но точка была api4.mql5.com

накой он сдался современный, если у меня нет для него открытых счетов?

меня всё устраивает на не современном.

Работайте просто работайте )

Скачать MetaTrader 4 для ПК, iPhone, iPad и Android
Скачать MetaTrader 4 для ПК, iPhone, iPad и Android
  • www.metatrader4.com
Скачайте MetaTrader 4 для персонального компьютера, iPhone, iPad и Android-смартфона, чтобы получить самый мощный и удобный инструмент для технического анализа и торговли на Форекс.
1...176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778...3696
Новый комментарий