Ошибки, баги, вопросы - страница 3552
Амм... даже не знаю, что это))
Такой строчки у меня нет в директивах
в роботе нужно указать, результат сообщить тут)
Тоже самое, сет пишет прибыль 210
Прогоняешь - в отчетё - 229
или в индикаторах..., когда задавал вопрос, кто-то написал что в роботе..., бардак вообщем.
Свойства программ (#property)
У каждой mql5-программы можно указать дополнительные специфические параметры #property, которые помогают клиентскому терминалу правильно обслуживать программы без необходимости их явного запуска. В первую очередь это касается внешних настроек индикаторов. Свойства, описанные во включаемых файлах, полностью игнорируются. Свойства необходимо задавать в главном mq5-файле.
в свое время проставил везде где можно)разработчики почему-то подумали, что тут все специалисты, и по дефолту нужно кривую(оптимизацию) версию включить.
Снова началась проблема: Оптимизация показывает одни сеты, а когда их прогоняешь - другие.
Относительно недавно похожая проблема всплывала на форуме. Там было дело во включённом в тестере режиме моделирования задержек вместо нулевой задержки:
в свое время проставил везде где можно)
Имею ввиду!
Ещё один момент - я не использую индикаторы.
IClose, iHigh, вот их использую - и всё равно - чихарда с сетами. Запускаешь тооовый сет - а он косяченный, показывает плохой график
Имею ввиду,
А у меня - стандартно - без задержек, "идеальное исполнение"
Всем привет. Написал несложную функцию подсчета прибыли исторических ордеров за определенный период.
Подскажите, почему в тестере тикет не тот выдает? Что я не правильно понимаю?
Чат GPT уже скоро сломается из-за меня))))
Может вместо
нужно перебирать
С уважением, Владимир.
Ещё и ошибка с этимпотому что ордер не может быть ни прибыльным, ни убыточным
Кстати, да, мне тоже не понятно, как в списке ордеров, где были все торговые приказы, отправленные брокеру, можно увидеть прибыль, комиссию и своп. Похоже автор кода сам себя запутал на счёт "исторических ордеров за определённый период".
С уважением, Владимир.
В вашем коде ошибок нет. В тестере работает, с тикетом проблем нет.
Профит считает правильно.
Почему вы решили, что в коде ошибка?
Рискну предположить, что эта функция выдаёт не правильный результат в конце тестирования.
Если так то попробуйте вызвать её в OnDeinit и используйте вместо TimeCurrent - TimeTradeServer