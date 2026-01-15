Ошибки, баги, вопросы - страница 3553
Кстати, да, мне тоже не понятно, как в списке ордеров, где были все торговые приказы, отправленные брокеру, можно увидеть прибыль, комиссию и своп. Похоже автор кода сам себя запутал на счёт "исторических ордеров за определённый период".
С уважением, Владимир.
Прошу прощения за свой пережиток с MQL4. Конечно же речь идет о закрытых позициях.
Функция
HistoryDealsTotal
возвращает именно значение закрытых позиций. Но при отладке, я вижу что в мою функцию не передается нужный тикет. (в тестере). А соответственно и информация об ордерах неверная. И до подсчета прибыли из-за неверно переданного Magic дело вообще не доходит.
В вашем коде ошибок нет. В тестере работает, с тикетом проблем нет.
Профит считает правильно.
Почему вы решили, что в коде ошибка?
Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?
вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.
Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг
Историю сделок, правой кнопкой мыши - показывать ордера, потом вернуть обратно на сделки.
Бывает история сделок не обновляется в тестере при остановке тестирования и это надо делать вручную.
Хотя судя по цифре тикета, проблема не в этом.
Ну я не знаю. Я проверил, а вы сами решайте, что с этим делать.
Всем привет. Написал несложную функцию подсчета прибыли исторических ордеров за определенный период.
Подскажите, почему в тестере тикет не тот выдает? Что я не правильно понимаю?
Чат GPT уже скоро сломается из-за меня))))
Вы перебираете сделки, сделки бывают на вход в рынок и на выход, начисление депозита то же сделка.
Сделки на вход не имеют прибыли , а сделки на выход ее имеют.
Разберитесь по каким сделкам вы считаете профит.
А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.
Но в итоге считает правильно.
Похоже косяк с отладчиком.
не помогает. Уже и перезагружал все. Сижу просто тыкать в никуда начинаю. Но то, что это работает у вас, подсказало мне , что нужно попробовать на другом компе все запустить. Сейчас проверю. Но хотелось бы чтобы на рабочем все работало корректно. В общем нужно в тех. поддержку писать. Они там каждый день обновления какие то добавляют.
А какая разница имеет сделка прибыль или нет?
Он все суммирует и те у которых есть прибыль и те у которых ееё нет и даже те у которых эта прибыль отрицательная)))
ЗЫ. пополнение баланса отсеет магик.
Да, какая то ошибка в отладчике
Как бы 106 не может быть меньше 106, а отладчик говорит, что может.
Ошибка.
Вот у меня такое же мнение, что какой-то косяк с отладчиком. Раньше при каждой итерации значение " i " менялось. Сейчас нет. Хотя количество итераций делает правильно. В общем надо в техподдержку писать.
Эта ветка и есть техподдержка (имхо)
Разработчики её мониторят.
Нужно просто подождать.
Модераторы рекомендуют об ошибках писать в темах презентаций новой версии, вроде последняя была эта https://www.mql5.com/ru/forum/468918
Попробуйте туда кратко изложить суть проблемы.