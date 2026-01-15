Ошибки, баги, вопросы - страница 3553

MrBrooklin #:

Кстати, да, мне тоже не понятно, как в списке ордеров, где были все торговые приказы, отправленные брокеру, можно увидеть прибыль, комиссию и своп. Похоже автор кода сам себя запутал на счёт "исторических ордеров за определённый период".

С уважением, Владимир.

Прошу прощения за свой пережиток с MQL4. Конечно же речь идет о закрытых позициях.

Функция 

HistoryDealsTotal

возвращает именно значение закрытых позиций. Но при отладке, я вижу что в мою функцию не передается нужный тикет. (в тестере). А соответственно и информация об ордерах неверная. И до подсчета прибыли из-за неверно переданного Magic дело вообще не доходит.

 
Aleksandr Slavskii #:

В вашем коде ошибок нет. В тестере работает, с тикетом проблем нет.

Профит считает правильно.

Почему вы решили, что в коде ошибка?

Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?

вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.

Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг

 
Robert Sadamon #:

Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?

вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.

Историю сделок, правой кнопкой мыши - показывать ордера, потом вернуть обратно на сделки. 

Бывает история сделок не обновляется в тестере при остановке тестирования и это надо делать вручную.

Хотя судя по цифре тикета,  проблема не в этом.

Ну я не знаю. Я проверил, а вы сами решайте, что с этим делать.

 
Robert Sadamon #:

Всем привет. Написал несложную функцию подсчета прибыли исторических ордеров за определенный период.

Подскажите, почему в тестере тикет не тот выдает? Что я не правильно понимаю?

Чат GPT уже скоро сломается из-за меня)))) 

Вы перебираете сделки, сделки бывают на вход в рынок и на выход, начисление депозита то же сделка.

Сделки на вход не имеют прибыли , а сделки  на выход ее имеют.

Разберитесь по каким сделкам вы считаете профит.

 
Robert Sadamon #:

Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?

вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.

Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг

А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.


Но в итоге считает правильно.

Похоже косяк с отладчиком.

 
Aleksandr Slavskii #:

Историю сделок, правой кнопкой мыши - показывать ордера, потом вернуть обратно на сделки. 

Бывает история сделок не обновляется в тестере при остановке тестирования и это надо делать вручную.

не помогает. Уже и перезагружал все. Сижу просто тыкать в никуда начинаю. Но то, что это работает у вас, подсказало мне , что нужно попробовать на другом компе все запустить. Сейчас проверю. Но хотелось бы чтобы на рабочем все работало корректно. В общем нужно в тех. поддержку писать. Они там каждый день обновления какие то добавляют. 

 
Vladimir Pastushak #:

Вы перебираете сделки, сделки бывают на вход в рынок и на выход, начисление депозита то же сделка.

Сделки на вход не имеют прибыли , а сделки  на выход ее имеют.

Разберитесь по каким сделкам вы считаете профит.

А какая разница имеет сделка прибыль или нет?

Он все суммирует и те у которых есть прибыль и те у которых ееё нет и даже те у которых эта прибыль отрицательная)))

ЗЫ. пополнение баланса отсеет магик.

 

Да, какая то ошибка в отладчике

Как бы 106 не может быть меньше 106, а отладчик говорит, что может.

Ошибка.

 
Aleksandr Slavskii #:

А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.


Но в итоге считает правильно.

Похоже косяк с отладчиком.

Вот у меня такое же мнение, что какой-то косяк с отладчиком. Раньше при каждой итерации значение " i " менялось. Сейчас нет. Хотя количество итераций делает правильно. В общем надо в техподдержку писать. 
 
Robert Sadamon #:
Вот у меня такое же мнение, что какой-то косяк с отладчиком. Раньше при каждой итерации значение " i " менялось. Сейчас нет. Хотя количество итераций делает правильно. В общем надо в техподдержку писать. 

Эта ветка и есть техподдержка (имхо)

Разработчики её мониторят.

Нужно просто подождать.

Модераторы рекомендуют об ошибках писать в темах презентаций новой версии, вроде последняя была эта https://www.mql5.com/ru/forum/468918

Попробуйте туда кратко изложить суть проблемы.

