Отладку в MetaEditor 5 Вы как запускаете?
С уважением, Владимир.
Владимир.
Ещё раз по буквам Т Е С Т Е Р
Если вы тыцните зелёную кнопку отладка запустится в тестере?
Но в итоге, результат функция выдаёт правильный.
Александр, Вам Артём задал вопрос про отладчик, а именно в каком режиме запускаете ОТЛАДЧИК - в режиме реальных данных или в режиме исторических данных. Вопроса про моделирование тиков в ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ (Вы ответили Каждый тик на основе реальных тиков) у него не было. ))
С уважением, Владимир.
А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.
Но в итоге считает правильно.
Похоже косяк с отладчиком.
А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?
зы: ну вот, я думал что один такой умный… А тут вон сколько…
А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?
Привет, Алексей. Извини, что отвечаю вопросом на вопрос - как по выходным дням на реальных данных можно вести отладку?
С уважением, Владимир.
А кто сказал, что это советник? Сказано только то, что написал функцию… А откуда эта функция вызывается, ни слова. Можно и из скрипта проверить правильность работы функции…
А кто сказал, что это советник? Сказано только то, что написал функцию… А откуда эта функция вызывается, ни слова. Можно и из скрипта проверить правильность работы функции…
Запустить функцию при помощи обработчика событий OnStart? Не пробовал, т.к. никогда не было надобности. ))
С уважением, Владимир.
надо же таким нубом быть. все функции в скрипте проверяются F5
еще долго не пишите никому никакие советы)
С Уважением, Фантомас
А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?
Мне вопрос Артёма был понятен:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Artyom Trishkin, 2024.07.20 15:32А отладку как запускаете? На реальных данных скорее всего
С уважением, Владимир.
Вот и смотрю, количество умных просто зашкаливает.
Внимательных не хватает)
Читаем внимательно пост , находим слово "тестер", заметьте не отладчик, а именно ТЕСТЕР и думаю все вопросы про F5, что спросил Артём, а также запуск скриптов, отпадут сами собой.