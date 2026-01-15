Ошибки, баги, вопросы - страница 3555

Новый комментарий
 
MrBrooklin #:

Отладку в MetaEditor 5 Вы как запускаете?

С уважением, Владимир.

Владимир.

Ещё раз по буквам Т Е С Т Е Р

Если вы тыцните зелёную кнопку отладка запустится в тестере? 

  

MetaTrader 5 x64 build 4435 started for MetaQuotes Software Corp.
Terminal        Windows 10 build 19045, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, AVX2, 120 / 127 Gb memory, 35 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7


Но в итоге, результат функция выдаёт правильный.

 
Aleksandr Slavskii #:

Владимир.

Ещё раз по буквам Т Е С Т Е Р

Если вы тыцните зелёную кнопку отладка запустится в тестере? 

Александр, Вам Артём задал вопрос про отладчик, а именно в каком режиме запускаете ОТЛАДЧИК - в режиме реальных данных или в режиме исторических данных. Вопроса про моделирование тиков в ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ (Вы ответили Каждый тик на основе реальных тиков) у него не было. ))

С уважением, Владимир.

 
Aleksandr Slavskii #:

А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.


Но в итоге считает правильно.

Похоже косяк с отладчиком.

А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?


зы: ну вот, я думал что один такой умный… А тут вон сколько…

 
Alexey Viktorov #:

А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?

Привет, Алексей. Извини, что отвечаю вопросом на вопрос - как по выходным дням на реальных данных можно вести отладку?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Привет, Алексей. Извини, что отвечаю вопросом на вопрос - как по выходным дням на реальных данных можно вести отладку?

С уважением, Владимир.

А кто сказал, что это советник? Сказано только то, что написал функцию… А откуда эта функция вызывается, ни слова. Можно и из скрипта проверить правильность работы функции…

 
Alexey Viktorov #:

А кто сказал, что это советник? Сказано только то, что написал функцию… А откуда эта функция вызывается, ни слова. Можно и из скрипта проверить правильность работы функции…

Запустить функцию при помощи обработчика событий OnStart? Не пробовал, т.к. никогда не было надобности. ))

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Запустить функцию при помощи обработчика событий OnStart? Не пробовал, т.к. никогда не было надобности. ))

С уважением, Владимир.

надо же таким нубом быть. все функции в скрипте проверяются F5

еще долго не пишите никому никакие советы)


С Уважением, Фантомас

 
Alexey Viktorov #:
А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?

Мне вопрос Артёма был понятен:

С уважением, Владимир.

 
Alexey Viktorov #:

А почему никто из вас не уточнил как вы запускаете отладку? По историческим данным, или по кнопке F5?


зы: ну вот, я думал что один такой умный… А тут вон сколько…

Вот и смотрю, количество умных просто зашкаливает.

Внимательных не хватает)

Читаем внимательно пост , находим слово "тестер", заметьте не отладчик, а именно ТЕСТЕР и думаю все вопросы про F5, что спросил Артём,  а также запуск скриптов, отпадут сами собой.

1...354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562...3696
Новый комментарий