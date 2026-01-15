Ошибки, баги, вопросы - страница 3549
Сегодня перестали оптимизироваться любые эксперты. При этом одиночный тест проходит без проблем. Просьба подсказать в чем может быть проблема. Скрин одиночного прогона и попытки оптимизации прилагаю.
галки на параметрах, которые надо оптимизировать то выбрал?галки выбрал.
галки выбрал на параметрах. Не работает. До 22-00 работало, а после перестало. И это на любых экспертах. Вопрос только в том, что я мог сделать?
Попробуйте выучить английский на уровне словаря.
Вы выбрали критерий оптимизации Custom max, а это подразумевает, что в вашем советнике должна быть функция OnTester(), которая будет вызываться в конце прохода для вычисления значения, по которому будут сравниваться между собой разные проходы.
Спасибо. Вопрос решен. Действительно Стояла оптимизация "Максимум пользовательского критерия"
Вопросы:
1. Что должен показывать GetTickCount64() в тестере, "количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы" или "количество миллисекунд, прошедших с момента старта тестового прогона в системе" или "количество миллисекунд, прошедших с момента стартовой даты прогона"? Да, можно это вычислить эмпирически, но хотелось бы, что бы этот момент был отображён в справке.
2. Может ли FileIsExist () быть причиной проблемы "гонки за ресурсы", если одна сущность пишет файл, а другая сущность проверяет наличие файла? В справке нет ничего об этом, а дополнительные флаги типа FILE_SHARE_READ и FILE_SHARE_WRITE, судя по справке, не предусмотрены для этой функции.
Nikolai Semko, 2024.07.05 01:47
Очень странно, почему вместо анимированных gif не использовать бы mp4?
Сплошные плюсы:
Сейчас я могу загрузить гифку размером около 15-20 Мб, но даже, если бы ограничение на mp4 было бы 5 Мб, то это все равно было бы намного удобнее и информативнее.
Тем более, на маркете сейчас можно добавлять анимированные gif файлы размером не более 2 Mb, что часто слишком мало. А вот 2 Mb для mp4 будет вполне достаточно.
Прикрепляю демонстрирующий пример (запустить index.html)
В mql5 инклюд файлы нужны только при компиляции?
А после компиляции для работы советников они уже не нужны ведь?
В mql5 инклюд файлы нужны только при компиляции?
А после компиляции для работы советников они уже не нужны ведь?