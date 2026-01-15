Ошибки, баги, вопросы - страница 3549

Сегодня перестали оптимизироваться любые эксперты. При этом одиночный тест проходит без проблем. Просьба подсказать в чем может быть проблема. Скрин одиночного прогона и попытки оптимизации прилагаю.

Aleksandr Sergeyevich Buldakov #:

галки на параметрах, которые надо оптимизировать то выбрал?
 
WWolf #:
галки на параметрах, которые надо оптимизировать то выбрал?галки выбрал.
WWolf #:
галки выбрал на параметрах. Не работает. До 22-00 работало, а после перестало. И это на любых экспертах. Вопрос только в том, что я мог сделать?

Aleksandr Sergeyevich Buldakov #:

галки выбрал на параметрах. Не работает. До 22-00 работало, а после перестало. И это на любых экспертах. Вопрос только в том, что я мог сделать?

Попробуйте выучить английский на уровне словаря.


 
Вы выбрали критерий оптимизации Custom max, а это подразумевает, что в вашем советнике должна быть функция OnTester(), которая будет вызываться в конце прохода для вычисления значения, по которому будут сравниваться между собой разные проходы.
Если её нет, то для оптимизатора все проходы будут считаться одинаково хорошими, поэтому нет смысла начинать процесс оптимизации. Об этом вам тестер на чистом английском сообщил в логе на скрине d2.jpg.
 
Yuriy Bykov #:
Спасибо. Вопрос решен. Действительно Стояла оптимизация "Максимум пользовательского критерия"

 

Вопросы:

1. Что должен показывать GetTickCount64() в тестере, "количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы" или "количество миллисекунд, прошедших с момента старта тестового прогона в системе" или "количество миллисекунд, прошедших с момента стартовой даты прогона"? Да, можно это вычислить эмпирически, но хотелось бы, что бы этот момент был отображён в справке.

2. Может ли FileIsExist () быть причиной проблемы "гонки за ресурсы", если одна сущность пишет файл, а другая сущность проверяет наличие файла? В справке нет ничего об этом, а дополнительные флаги типа FILE_SHARE_READ и FILE_SHARE_WRITE, судя по справке, не предусмотрены для этой функции.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как Вам новое оформление сайта?

Nikolai Semko, 2024.07.05 01:47

Очень странно, почему вместо анимированных gif не использовать бы mp4?
Сплошные плюсы:

Почти уверен, что на серверах MQ в части хранения архива форума, львиную долю занимают именно gif файлы. 
Сейчас я могу загрузить гифку размером около 15-20 Мб, но даже, если бы ограничение на mp4 было бы 5 Мб, то это все равно было бы намного удобнее и информативнее. 
Тем более, на маркете сейчас можно добавлять анимированные gif файлы размером не более 2 Mb, что часто слишком мало. А вот 2 Mb для mp4 будет вполне достаточно.

Прикрепляю демонстрирующий пример (запустить index.html)





 

В mql5 инклюд файлы нужны только при компиляции?

А после компиляции для работы советников они уже не нужны ведь?

 
Aleksei Skrypnev #:

В mql5 инклюд файлы нужны только при компиляции?

А после компиляции для работы советников они уже не нужны ведь?

Да
