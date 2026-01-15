Ошибки, баги, вопросы - страница 3542
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто сказал что без тика?
Я ж пишу - не понимаю, так как проблему вижу в запаздывании тика на верхнем ТФ относительно текущего ТФ, на котором размещён индикатор.
Просто пока не понимаю суть обхода этой проблемы.
Я ж пишу - не понимаю, так как проблему вижу в запаздывании тика на верхнем ТФ относительно текущего ТФ, на котором размещён индикатор.
Просто пока не понимаю суть обхода этой проблемы.
А нет проблемы. Если есть тик по инструменту, то он есть независимо от периода. Тик по инструменту и всё. А наступил-ли новый бар на интересующем нас периоде это совсем другое. Вот смотрите на снимках предыдущего сообщения. В индикаторе копируются ДВА последних тика и в комментарий отображается время этих двух тиков. Смотрите внимательно…
Не знаю, как понимать Ваше утверждение.
Я написал выше, как было бы правильно и полезно для подписчика.
Обоснуйте.
Обоснуйте.
Опять картинки и без кода. Кроме вас никому не понятно, что вы там делаете.
Вы столько времени потратили на обсуждение со мной этой темы, сколько может занять время в тестовых индикаторах на 5-10 строк логики, чтобы привести их в порядок? Или выложить так. Обещаю, стилистику кода и выход за пределы массива не обсуждать и не комментировать.
Василий, сделайте без циклов, без переворота массивов, запись и получение только одного значения. Хотите ещё одну картинку?
Индикатор на М5 с проверкой нового бара М30.
Я смотрю вы нисколько не меняете свой код. Нисколько не хотите вникнуть в логику. Не хотите, не надо.
Кстати обнаружилась проблема в том, что нежданно негаданно выскакивает ошибка 4401 на строке
Эксперименты показали, что нет разницы на каком ТФ будет работать индикатор, главное чтобы контроль нового бара был одинаковым на обоих индикаторах.
Вот запустил на М15 при контроле нового бара М2
Вот на минутке с контролем М5
Печать идёт, нечётная строка это из ресурсного индикатора, а чётная строка из рабочего, значение получает
Что значит с контролем М5? Вы на минутке сделали обработку нового бара с жесткой привязкой PERIOD_M5 или как?
Почему у вас в этом логе во всех строках везде EURUSD_M1?
Что у вас в iCustom()?
Почему у меня вызов ресурсного индикатора со старшего ТФ показывает в логах старший ТФ, а у вас нет?
Мало-мальский код давно бы закончил нашу дискуссию.
А у вас опять картинки и без кода. Кроме вас никому не понятно, что вы там делаете.
Вы столько времени потратили на обсуждение со мной этой темы, сколько может занять время в тестовых индикаторах на 5-10 строк логики, чтобы привести их в порядок? Или выложить так. Обещаю, стилистику кода и выход за пределы массива не обсуждать и не комментировать.
Что значит с контролем М5? Вы на минутке сделали обработку нового бара с жесткой привязкой PERIOD_M5 или как?
ДА. Именно так.
Почему у вас в этом логе во всех строках везде EURUSD_M1?
Потому, что индикатор установлен на графике М1
Что у вас в iCustom()?
Не знаю на сколько это правильно. Если в других вариантах будут проблемы можно будет экспериментировать.
ДА. Именно так.
Потому, что индикатор установлен на графике М1
Не знаю на сколько это правильно. Если в других вариантах будут проблемы можно будет экспериментировать.
Наконец-то.
Но это не то. У вас и вызывающий и ресурсный индикатор работают на одном ТФ.
Вот из справки:
Мне нужны данные буфера индикатора старшего ТФ. Если я запускаюсь с М1 и передал в iCustom(М2), то мне нужны в буфере данные М2. Что в вашем случае вернет CopyBuffer(PERIOD_CURRENT), если в ресурсном индикаторе происходит работа с массивами open[1], close[2], high[150] и куча производных вычислений от них?
Проблема ведь не в том, что там нет этих данных. Проблема в невозможности получить их на первом тике. Тем более, как мы выяснили, старший с младшего может получить, а младший со старшего - нет. Поэтому я считаю такое поведение ошибкой. Вы уверены, что тут все в порядке?
Наконец-то.
Но это не то. У вас и вызывающий и ресурсный индикатор работают на одном ТФ.
Вот из справки:
Мне нужны данные буфера индикатора старшего ТФ. Если я запускаюсь с М1 и передал в iCustom(М2), то мне нужны в буфере данные М2. Что в вашем случае вернет CopyBuffer(PERIOD_CURRENT), если в ресурсном индикаторе происходит работа с массивами open[1], close[2], high[150] и куча производных вычислений от них?
Проблема ведь не в том, что там нет этих данных. Проблема в невозможности получить их на первом тике. Тем более, как мы выяснили, старший с младшего может получить, а младший со старшего - нет. Поэтому я считаю такое поведение ошибкой. Вы уверены, что тут все в порядке?
Василий, вы хоть что-то получите с ресурсного индикатора. Вы ничего не изменив в своём коде голословно возражаете.
Поймите наконец-то, что тик по ТФ не бывает. Только тик по инструменту. В понедельник я поменяю строку
на
Вы можете считать и ошибки, и некомпетентность разработчиков, и всё что угодно, но другого не будет.