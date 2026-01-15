Ошибки, баги, вопросы - страница 3544
Там не должно быть ошибки.
Как минимум, так было всегда.
Первый заполняется в таймере, значением 555.
Второй в тиках, значением 999.
Подключаем индикатор в советник и в втором буфере 999 а в первом 0,0. Это нормальное поведение? Я и ресурс убирал и в другом конце массива данные получал и массивы разворачивал и тип инд.буферов менял - из таймера данные не передаются, в индикаторе есть, а в советнике нету.
Индикатор
Советник
Результат
Спасибо за свое решение.
Я подал эту проблему для "лечения" в ветку с текущим билдом. Но вот Алексей стал уверять, что у него есть решение, поэтому пока жду.
Кстати, в процессе дискусси и проверок выяснилось, что с младшего ТФ можно получить данные на первом тике.Что для меня - тоже странно и склоняет в сторону того, что это все-таки "поломка", а не особенность.
Разобрался я в этой проблеме. Никакая это не поломка, а обычная особенность. Такая-же особенность как недоступность свойств графического объекта сразу после создания.
В ресурсном индикаторе есть такие строки
В рабочем
И вот что в распечатке
Это доказывает, что можно получить данные с ресурсного индикатора на первом тике нового бара.
зы: И вот я переключил ТФ на Н1 оставив время для ресурсного индикатора М5
Виталий спасибо за идею.
Хэндл в инициализации, я пробовал. С вызовом таймера идея интересная. Но так тоже не работает, это попытка заполнить массив в таймере, когда он ещё имеет 0 размер.
Попробуйте проверить результат вызва функции создания таймера. Может, таймер по каким-то причинам не создается?
В индикаторе данные есть. Они просто, на улицу не хотят выходить))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vitaly Muzichenko, 2024.06.24 09:39
Что-то меня гложат сомнения, разве можно получить какие-то данные по такому handle
Вы просто не всё поправили.
Это не так важно. Перенос объявления переменных, в глобальное пространство всё равно не поможет, я уже попробовал.
Вы отладчиком пользоваться умеете?