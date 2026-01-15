Ошибки, баги, вопросы - страница 3546
Хотя, кажется, есть. Сейчас еще перепроверю.
Вы когда нибудь пользовательское событие CHARTEVENT_CUSTOM делали?
Нет, не приходилось.
Так вот это очень полезно оказалось. Я не так просто упоминал свойства графического объекта сразу после создания его. Точно так же и с массивом индикатора. Обновлённый массив будет доступен только после выхода из функции обработки этого массива. Следовательно надо что-то сделать чтобы была возможность почитать этот буфер(массив) между выходом из OnCalculate() и вторым тиком. В этом поможет этот самый CHARTEVENT_CUSTOM.
Если таймер вызвать в Oninit(как предложил Виталий) и проконтролировать размер массива. ТО будет так)
индикатор
советник
РЕЗУЛЬТАТ))
И не важно, ресурс не ресурс, где там хэндл.
НО, если перегрузить терминал, то печать меняется.
PS/ Интересно было бы почитать мысли от разработчиков.
В MT4 это тоже не работает) Я только не пойму, считается же нормальным использовать таймер в индикаторах, например для загрузки данных.
Конечно в одну секунду приходит много тиков.
1 Задача не стоит ловить тики.
2 Этот просто тест.
3 На сколько предлагаете поставить таймер?
Я ничего не предлагаю. Мне этот вопрос не интересен, не имеет никакого практического применения.
Если бы о такой особенности упомянули в справке, вопросов бы не было. А так получается сам по себе CopyBuffer() не делает то, что заявлено в документации для старших ТФ. А только для такого же ТФ, на котором работает сам или ниже. Если это особенность, то об этом тоже в справке ни слова. Это приходится определять опытным путем и только удивляться. Можно и DLL-ки использовать, была статья старенькая и глобальные переменные терминала, файловые операции, и как вы нашли способ, через пользовательские события, наверное еще кучу костылей можно придумать, как получить данные на 1-м тике.
Я все таки попробую добиться, чтобы на это обратили внимание. В новом билде снова об этом напомню. Пусть напишут, что это так все и задумано и никто ничего исправлять не будет. Тогда вопросов тоже не будет.
Вы меня удивляете. ДВЕ строки кода создать пользовательское событие и ДВЕ строки кода контроля события. Всё остальное, копирование значений и печать или другое применение полученного.
Ну надейтесь. Хотя получение свойств графических объектов некоторые дольше ждут, но так и не дождались.
Я все таки попробую добиться, чтобы на это обратили внимание. В новом билде снова об этом напомню. Пусть напишут, что это так все и задумано и никто ничего исправлять не будет. Тогда вопросов тоже не будет.
Слава тут писал пару лет назад, что это норма и так и было задумано.