Ошибки, баги, вопросы
В mql5 инклюд файлы нужны только при компиляции?
А после компиляции для работы советников они уже не нужны ведь?
Да
Серверная часть MT5 автоматически сама синхронизируется по времени или это зависит исключительно от настроек ОС?
Если первое, то как синхронизировать удаленную машину со временем торгового сервера?
Мне рекомендовали следующие программы для автоматической синхронизации.
По первой ссылке программа используется астрономами (может обновлять через GPS и аналоги).
Показывает, что локальное время смещается на шесть миллисекунд каждые пять минут.
У меня такое ощущение, что это зависит от серверной части ;)
Не пробовали взять тики от разных ДЦ и примерно их синхронизировать(?), так можно было бы посмотреть смещение по времени...
Пробовал когда-то. Сейчас же просто хочу логи локальной машины синхронизировать с серверным временем.
логи локальной машины синхронизировать с серверным временем.
А разве это возможно? Я к тому, что терминал с задержкой узнаёт о событии на сервере.
На двух машинах синхронизировано время. Не надо домысливать.
Я ничего не домысливаю, а размышляю на эту тему.
Как же удалось синхронизировать на двух других ПК время, и почему это не получается тем же методом сделать на третьем?
К сожалению, неинтересно отвечать на подобные вопросы. У меня был конкретный вопрос.
fxsaber, 2024.07.06 14:24
как синхронизировать удаленную машину со временем торгового сервера?
К сожалению, неинтересно отвечать на подобные вопросы. У меня был конкретный вопрос.
Ваш вопрос исключительно к разработчикам, или как минимум обладателям серверной части терминала.
Я же пишу исходя из того, что обсуждение проблемы позволяет найти иногда неожиданное решение.
Ваш вопрос исключительно к разработчикам, или как минимум обладателям серверной части терминала.
Именно им.