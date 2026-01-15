Ошибки, баги, вопросы - страница 3547
Вы меня удивляете. ДВЕ строки кода создать пользовательское событие и ДВЕ строки кода контроля события. Всё остальное, копирование значений и печать или другое применение полученного.
Это сильно влияет на производительность, в тестере работает?
Это сильно влияет на производительность, в тестере работает?
Судя по распечатке, первый тик на новом баре и тик после копирования буфера проходят за одну миллисекунду, то на производительность не влияет. В тестере не пробовал. Но не должно быть никаких проблем. Ведь это не работа с графическими объектами. Событие перемещение курсора кажется работает, так и это должно работать.
Слава тут писал пару лет назад, что это норма и так и было задумано.
Спасибо за наводку. Нашел. В 4-м пункте интересующий момент описан.
Slava, 2021.05.29 18:16
Хочу напомнить.
1. Для каждого символа, для которого открыт хоть один график, работает отдельный поток для обработки пришедших тиков. Может быть открыто несколько графиков по какому-то символу, но поток будет всё равно один.
2. Поток символа обрабатывает не графики, а таймсерии. То есть, те самые массивы данных, которые отдаются на запрос CopyRates
3. Бесполезно спрашивать у своего символа в OnTick или OnCalculate, синхронизирован ли он. Конечно, да!
4. Все таймсерии обрабатываются по порядку, от младшей к старшей. Сначала применение тика, потом расчёт всех индикаторов, созданных на данной таймсерии. Если вы из индикатора, работающего на M1, спрашиваете данные для этого же символа H1, то вы никогда не получите данных с применённым тиком. Данные всегда будут на один тик назад, какие бы ухищрения вы не применяли. Потому что один поток на символ с последовательной обработкой таймфреймов.
5. Предыдущее утверждение не касается экспертов и скриптов, потому что эксперты и скрипты работают каждый в своём отдельном потоке.
fxsaber, 2024.06.19 12:42
Скорее всего, это связано с очередью выполнения индикаторов.
Нулевой индикатор - график, поэтому в любом индикаторе iTime возвращает актуальное значение.
Дальше начинают вызываться по очереди индикаторы. И в "матрешке" индикаторов сначала вызывается внешний контур (master), затем - внутренние (slaves).
Это архитектурная особенность MT5.
Вроде, неделю назад про это написал.
Ну надейтесь. Хотя получение свойств графических объектов некоторые дольше ждут, но так и не дождались.
Вроде, неделю назад про это написал.
Да.
Фраза "Скорее всего" дала повод думать, что могут быть варианты. ))
Теперь вижу, что нет (
Вам весь пример из документации скопировать сюда, или достаточно этого
Всё на одной странице. Вы думаете я это освоил давным давно? Нет, только в прошлый понедельник.
Контроль id в OnChartEvent() описывать не надо?
Спасибо за наводку.
С OnChartEvent() работал.
Как вы можете заметить, Слава не прав.