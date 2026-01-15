Ошибки, баги, вопросы - страница 3554
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.
Но в итоге считает правильно.
Похоже косяк с отладчиком.
У позиций и у сделок тикеты, кажется, разные. Поэтому те тикеты, что видны в отладчике (тикеты сделок в этом коде), не будут совпадать с тикетами позиций из вкладки истории в терминале
Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?
вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.
Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг
Запустил на другом компе (Windows 8), все работает корректно и как нужно. На сервере на работает (Windows Server 2022). Как быть?...
Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?
вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.
Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг
Почему непонятно что? Нормальный номер тикета сделки.
Почему непонятно что? Нормальный номер тикета сделки.
Потому что тестер и закрытых позиций на момент остановки около двадцати.
А отладку как запускаете? На реальных данных скорее всего
Я запускал на "каждый тик на основе реальных тиков"
Я запускал на "каждый тик на основе реальных тиков"
Речь идёт о разных режимах отладки:
на реальных данных
либо на исторических данных
С уважением, Владимир.
Речь идёт о разных режимах отладки:
на реальных данных
либо на исторических данных
С уважением, Владимир.
Речь идёт о тестере при чём тут реальные данные???
Речь идёт о тестере при чём тут реальные данные???
Отладку в MetaEditor 5 Вы как запускаете?
С уважением, Владимир.