Aleksandr Slavskii #:

А кстати. У меня так же тиккет какой то левый пишет.


Но в итоге считает правильно.

Похоже косяк с отладчиком.

У позиций и у сделок тикеты, кажется, разные. Поэтому те тикеты, что видны в отладчике (тикеты сделок в этом коде), не будут совпадать с тикетами позиций из вкладки истории в терминале
 
Yuriy Bykov #:
У позиций и у сделок тикеты, кажется, разные. Поэтому те тикеты, что видны в отладчике (тикеты сделок в этом коде), не будут совпадать с тикетами позиций из вкладки истории в терминале
Проблема в том, что у кого-то это функция работает у кого-то нет.  Если бы она не работала ни у кого, тогда понятно, проблема в коде. А так куча вопросов...
 
Robert Sadamon #:

Спасибо, что проверили. Это не я решил, что в коде ошибка. В режиме отладки, я вижу что тикет берется с "потолка". Соответственно до расчетов профита дело не доходит. Терминал у меня глючит получается? Или компилятор?

вот в отладке прошли строку получения тикета. Выдал не понятно что?! По истории смотрю закрыто было всего не более 20 сделок.

Соответственно в тестере советник работает не правильно. Это у меня уже не первый раз такое. Как то заказчик остался не доволен, а я так ничего и сделать не смог, чтобы исправить этот баг

Запустил на другом компе (Windows 8), все работает корректно и как нужно. На сервере на работает (Windows Server 2022). Как быть?...

 
Почему непонятно что? Нормальный номер тикета сделки.

 
Artyom Trishkin #:

Почему непонятно что? Нормальный номер тикета сделки.

Потому что тестер и закрытых позиций на момент остановки около двадцати.
В тестере тикеты начинаются с одного, поэтому к двадцатой позиции тикет не может быть таким большим.
 
А отладку как запускаете? На реальных данных скорее всего
 
Я запускал на "каждый тик на основе реальных тиков"


 
Речь идёт о разных режимах отладки:

на реальных данных


либо на исторических данных


С уважением, Владимир.

 
Речь идёт о тестере при чём тут реальные данные???

 
Отладку в MetaEditor 5 Вы как запускаете?

С уважением, Владимир.

