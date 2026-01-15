Ошибки, баги, вопросы - страница 3634

Всем привет использую мт 5 на мак ос (последняя версия) не могу поставить через каталог данных свой советник, просто не дает в папку либералс переместить файлы с моим советником, кто знает помоги 
 
Привет.  Поделитесь примером кода для торгового запроса на бинанс, буду очень благодарен, и думаю так быстрее разберусь почему не работает.
 
c примером MQL к сожалению не подскажу (давно всё вынесено в C-DLL), могу только направить в нужное русло:

почти гарантированно - неверно считаешь подписи (если вообще их считаешь). 

99% неудач - именно с этим. читаем доки про что и как подписывать https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/rest-api/endpoint-security-type ; в командной строке с curl и openssl тренируемся 

далее ищем hmac256 для MQL, насилуем чтобы результат совпадал с openssl :-) временно повезло, есть CRYPT_HASH_SHA256 для CryptEncode .. но уже не у всех и не всегда

 

Сложно сказать, это баг или фича, НО

теперь ChartSaveTemplate() не контролирует запись вне "песочниц" profiles/template и files

и легким движением руки можно уконтропупить (или по крайней мере замусорить) инсталляцию MT, а то и вообще клиентский Windows

 
Не понял.

 
можно сохранять шаблон в любой файл и каталог, по крайней мере внутри иерархии MQL5

переписать существующий с расширением отличным от *.tpl просто не пробовал...

я на это-то случайно наткнулся - что из советника можно создавать файлы и каталоги вне песочницы

 

Из начала учебника по MQL5.

Кто все эти "мы"? 

Которые "узнаЕМ", когда "перейдЕМ".  

(FACEPALM) 

Пишите пограмотнее, пж. 

 
из советника можно создавать файлы и каталоги вне песочницы

Понял, спасибо.

 
Учитель с учениками. 
 
Скриншот можно сохранить с любым расширением.хоть в *бат. (троян). Готовые методички ОС  поналепили куда попало и по**й
