Ошибки, баги, вопросы - страница 3634
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет. Поделитесь примером кода для торгового запроса на бинанс, буду очень благодарен, и думаю так быстрее разберусь почему не работает.
c примером MQL к сожалению не подскажу (давно всё вынесено в C-DLL), могу только направить в нужное русло:
почти гарантированно - неверно считаешь подписи (если вообще их считаешь).
99% неудач - именно с этим. читаем доки про что и как подписывать https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/rest-api/endpoint-security-type ; в командной строке с curl и openssl тренируемся
далее ищем hmac256 для MQL, насилуем чтобы результат совпадал с openssl :-) временно повезло, есть CRYPT_HASH_SHA256 для CryptEncode .. но уже не у всех и не всегда
Сложно сказать, это баг или фича, НО
теперь ChartSaveTemplate() не контролирует запись вне "песочниц" profiles/template и files
и легким движением руки можно уконтропупить (или по крайней мере замусорить) инсталляцию MT, а то и вообще клиентский Windows
Сложно сказать, это баг или фича, НО
теперь ChartSaveTemplate() не контролирует запись вне "песочниц" profiles/template и files
и легким движением руки можно уконтропупить (или по крайней мере замусорить) инсталляцию MT, а то и вообще клиентский Windows
Не понял.
Не понял.
можно сохранять шаблон в любой файл и каталог, по крайней мере внутри иерархии MQL5
переписать существующий с расширением отличным от *.tpl просто не пробовал...
я на это-то случайно наткнулся - что из советника можно создавать файлы и каталоги вне песочницы
Из начала учебника по MQL5.
Кто все эти "мы"?
Которые "узнаЕМ", когда "перейдЕМ".
(FACEPALM)
Пишите пограмотнее, пж.
из советника можно создавать файлы и каталоги вне песочницы
Понял, спасибо.
Из начала учебника по MQL5.
Кто все эти "мы"?
Которые "узнаЕМ", когда "перейдЕМ".
(FACEPALM)
Пишите пограмотнее, пж.
можно сохранять шаблон в любой файл и каталог, по крайней мере внутри иерархии MQL5
переписать существующий с расширением отличным от *.tpl просто не пробовал...
я на это-то случайно наткнулся - что из советника можно создавать файлы и каталоги вне песочницы