Ошибки, баги, вопросы - страница 3551
Уважаемые разработчики, проверьте пож-ста документацию для бета-распределения. Там возврат должен быть булевым, в доках double.
Потом что касается нецентрального бета-распределения. И в доках и в сигнатуре идёт возврат как double. Наверное всё же должен быть bool.
Тестовый скрипт в MQL5:
В журнале такой результат:
Аналогичная функция в R:
Она же в Матлабе:
Серверная часть MT5 автоматически сама синхронизируется по времени или это зависит исключительно от настроек ОС?
Если первое, то как синхронизировать удаленную машину со временем торгового сервера?
Мне рекомендовали следующие программы для автоматической синхронизации.
По первой ссылке программа используется астрономами (может обновлять через GPS и аналоги).
Показывает, что локальное время смещается на шесть миллисекунд каждые пять минут.
В режиме реального времени никак, только дискретно подводя часы. Серверное время это тоже время на локальном компе (могучем сервере конечно), к сожалению.
Не поймёшь, то разрешают делить на ноль, то нет, ну нет - хорошо, а где искать ошибку то в коде?
Вроде как раньше была информация о строке с ошибкой...
Как вы можете заметить, Слава не прав.
Да. Custom chart event может послужить ухищрением. Но тут не совсем просто, если нужно получить данные этого же индикатора со старшего таймфрейма.
Если же речь идёт только о таймсериях, тогда да, никаких проблем
Слава, не реагируйте на это так ревностно. Вашу репутацию ничем не запятнать. А быть неправым свойственно любому человеку. Продолжать что-то доказывать я не собираюсь. Просто чисто теоретически: Если индикатор прикреплённый ресурсом отработал, то по заполнении буфера, после выхода из OnCalculate() этот буфер доступен уже с новыми данными. А когда эти данные хотим получить, на втором тике или по пользовательскому событию, или даже по миллисекундному таймеру это дело программиста.
Снова началась проблема: Оптимизация показывает одни сеты, а когда их прогоняешь - другие.
Одна прибыль
В отчетё - другая
И так со всеми сетами.
Терминал Альфа, но такое было раньше и у других терминалов других брокеров.
Это не только баланс, вообще - все критерии не совпадают. Как будто перепутаны или смешались.
Раньше такое было, когда вызывал индикатор Фрактал.
Сейчас же вызываю ЗигЗаг.
Пробовал перезагружать терминал - тоже самое, иногда помогает, но на пару раз
@Ivan Butko
это с?
так и не понял как это работает, в каких случаях ее точно нужно включать, каша какая-то, разработчикам нужно что-то с этим делать. Скорее нужно в обратную сторону функцию включать
@Ivan Butko
это с?
Амм... даже не знаю, что это))
Такой строчки у меня нет в директивах