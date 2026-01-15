Ошибки, баги, вопросы - страница 3541
А размер депозита на какую дату брать? Что он символизирует?
Символизирует свободные денежные средства, которые можно вывести, приумножить или потерять.
Если рассматривать с точки зрения экономического смысла и бухгалтерского учёта, то это как уставный капитал (далее - УК) для организации.
Всё, что больше УК - чистые активы по сути. Можно считать просадку и от чистых активов, т.е. от прибыли по сути, но мало кто сможет сразу выйти в прибыль с первой сделки, а на ноль делить нельзя.
Циферки же должны иметь материальный смысл, а не просто быть абстракцией для маркетинговых продаж.
Нет.
Я Вам ответил про депозит сразу после его перевода и зачисления на баланс. Дата - до начала торгов.
После формируются обязательства в виде ГО и не зафиксированного финансового результата.
Решение об открытии позиции принималось исходя из имеющихся свободных активов на дату открытия позиции, поэтому и предлагаю считать от этой даты и этого показателя.
Так вот, циферки, которые имеют реальный смысл - величина эквите, т.е. средства, а не депозит.
Пока средства (обязательства) не зачислены на баланс есть риск их потерять, поэтому от них не очень то и верно считать.
Считать надо от свободных денежных средств на дату открытия позиции, и учитывать пропорционально плавающий финансовый результат для каждой открытой позиции.
Я тоже поэкспериментировал. Получается, что надо контролировать новый бар в обоих индикаторах по одному ТФ. А зачем вы усложняете код ненужным циклом пока ещё не добились результата? Лучше сделайте печать показания только нового бара из обоих индикаторов. И зачем в печать поставили __FUNCTION__ ? Чтобы было трудней понять откуда эта распечатка?
И ещё вопрос: Какой такой смысл в переворачивании массивов? Сколько я не спрашивал, ответ один «я так привык»… Неправильно это. Привычки можно иногда менять. В детстве до определённого возраста никто не курит. Привычка… Потом поменял привычку, курит. Потом ещё раз решил поменять привычку, бросил курить. Хорошая привычка.
А если один из массивов забыл перевернуть? Представляете на сколько трудноуловима такая ошибка?
Давайте ближе к сути. Контроль нового бара в обоих индикаторах дал вам возможность получить на 1-м тике по CopyBuffer() данные со старшего ТФ с ресурсного индикатора?
Не знаю, как понимать Ваше утверждение.
Я написал выше, как было бы правильно и полезно для подписчика.
Эксперименты показали, что нет разницы на каком ТФ будет работать индикатор, главное чтобы контроль нового бара был одинаковым на обоих индикаторах.
Вот запустил на М15 при контроле нового бара М2
Вот на минутке с контролем М5
Печать идёт, нечётная строка это из ресурсного индикатора, а чётная строка из рабочего, значение получает
Сейчас переключу на минутку и контроль 5 минут
Да хорошо бы код для воспроизведения... а то я пока не понимаю, как контроль нового бара будет происходить без тика...
Да хорошо бы код для воспроизведения... а то я пока не понимаю, как контроль нового бара будет происходить без тика...
Кто сказал что без тика?
Код в черновом варианте, это раз… Есть ошибка выхода за пределы массива, это два… Править всё это я не буду, мне достаточно и так… И если вам всё написать, то и думать никто не будет.
Как контролируется новый бар НЕ текущего периода знают все за исключением самых одарённых.