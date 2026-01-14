Ошибки, баги, вопросы - страница 352

Новый комментарий
 
Urain:

Распечатайте в файл и посмотрите в екселе.

Но я думаю вас это не устроит вот и спросил дополнительные условия по типу "это должно отображаться налету" итд

Фактически индикатор возвращает несколько результатов и мне их нужно отобразить на графике в виде таблицы, таблица должна перерисовываться при изменении сигнала (ов). и всё. Есть ли для данных целей класс?
 
Graff:
Фактически индикатор возвращает несколько результатов и мне их нужно отобразить на графике в виде таблицы, таблица должна перерисовываться при изменении сигнала (ов). и всё. Есть ли для данных целей класс?

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228 

во втором случае не увидел, есть ли методы для отображения данных на экране, а первый - по-моему самое то.

Взгляни на рынок через готовые классы
Взгляни на рынок через готовые классы
  • 2010.10.26
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Справедливо это и в такой области как трейдинг. Новая платформа MetaTrader 5 и язык MQL5 открывают новые возможности для представления визуальной информации трейдеру. В данной статье предлагается универсальная и расширяемая система классов, которая берет на себя всю черновую работу по организации вывода произвольной текстовой информации.
 
gdtt:

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228 

во втором случае не увидел, есть ли методы для отображения данных на экране, а первый - по-моему самое то.

Библиотека для построения диаграмм средствами Google Chart API
 

В справке указано что функция возвращает значение типа int но компилятор ругается что значение не приведено

int res=FileWriteArray(han,array);
possible loss of data due to type conversion

после явного приведения всё нормально

int res=(int)FileWriteArray(han,array);
мелочь но так не должно быть.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long - Документация по MQL5
 
Urain:

В справке указано что функция возвращает значение типа int но компилятор ругается что значение не приведено

после явного приведения всё нормально

мелочь но так не должно быть.
Вы правы. Будем править.
 

В котировках GBPUSD M1 9 летняя дыра. При этом уже на М2 котировки за отсутствующий период имеются. Если все ТФ расчитываются с истории М1 то ситуация не понятная.

И самое гадостное что котировки М1 не только не отображаются на чарте (тут можно было бы сослаться на большой объём) но и не доступны через функции получения данных, например Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) или CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates)


ЗЫ и главное, совсем недавно всё работало нормально и все котировки были.

 
Urain:

В котировках GBPUSD M1 9 летняя дыра. При этом уже на М2 котировки за отсутствующий период имеются. Если все ТФ расчитываются с истории М1 то ситуация не понятная.

И самое гадостное что котировки М1 не только не отображаются на чарте (тут можно было бы сослаться на большой объём) но и не доступны через функции получения данных, например Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) или CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates)


ЗЫ и главное, совсем недавно всё работало нормально и все котировки были.


Оформите пожалуйста заявкой в сервисдеск с логом терминала.
 
antt:
Оформите пожалуйста заявкой в сервисдеск с логом терминала.

Оформил #69449, но сделал ошибку билд написан старый, на самом деле билд 425, но теперь не могу добавить уточняющий комментарий.

ЗЫ Правда там есть лог терминала в нём видно что билд новый.

 

Здравствуйте. При установке мт5 выдается такая ошибка:

 

 Подскажите пожалуйста как бороться? 

[Удален]  
Kokos:

Здравствуйте. При установке мт5 выдается такая ошибка:

 Подскажите пожалуйста как бороться?

Какой билд терминала (если знаете) и какой ДЦ/Сервер?
1...345346347348349350351352353354355356357358359...3695
Новый комментарий