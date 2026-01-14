Ошибки, баги, вопросы - страница 352
Распечатайте в файл и посмотрите в екселе.
Но я думаю вас это не устроит вот и спросил дополнительные условия по типу "это должно отображаться налету" итд
Фактически индикатор возвращает несколько результатов и мне их нужно отобразить на графике в виде таблицы, таблица должна перерисовываться при изменении сигнала (ов). и всё. Есть ли для данных целей класс?
https://www.mql5.com/ru/articles/179
https://www.mql5.com/ru/articles/228
во втором случае не увидел, есть ли методы для отображения данных на экране, а первый - по-моему самое то.
В справке указано что функция возвращает значение типа int но компилятор ругается что значение не приведено
после явного приведения всё нормальномелочь но так не должно быть.
В котировках GBPUSD M1 9 летняя дыра. При этом уже на М2 котировки за отсутствующий период имеются. Если все ТФ расчитываются с истории М1 то ситуация не понятная.
И самое гадостное что котировки М1 не только не отображаются на чарте (тут можно было бы сослаться на большой объём) но и не доступны через функции получения данных, например Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) или CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates)
ЗЫ и главное, совсем недавно всё работало нормально и все котировки были.
Оформите пожалуйста заявкой в сервисдеск с логом терминала.
Оформил #69449, но сделал ошибку билд написан старый, на самом деле билд 425, но теперь не могу добавить уточняющий комментарий.
ЗЫ Правда там есть лог терминала в нём видно что билд новый.
Здравствуйте. При установке мт5 выдается такая ошибка:
Подскажите пожалуйста как бороться?
