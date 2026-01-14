Ошибки, баги, вопросы - страница 345
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Невозможно установить таймфрейм больше 30 минут.
2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385
Так же функции Period() и _Period и PERIOD_CURRENT выдают непонятно что.
How about to see the PeriodSeconds() function?
PS You should also get acquainted with the function EnumToString().
How about to see the PeriodSeconds() function?
PS You should also get acquainted with the function EnumToString().
int _Period
The _Period variable contains the value of the timeframe of the current chart.
Also you may use the Period() function.
После прогона советника в тестере перестал вывдиться график с отмеченными сделками и индикаторами, причем на любом советнике. 421билд
После прогона советника в тестере перестал вывдиться график с отмеченными сделками и индикаторами, причем на любом советнике. 421билд
Спасибо
Тестируется мультивалютник, можно ли каким либо образом отобразить сделки заключенные по другим валютам (не та на которой проходит тест) на графике?
Ошибки всё, прекратили исправлять?
Есть большая проблема у терминала при работе в выходные дни (тикет #44727 (от 13.03.2011) на который никто не отвечает).
Скорее всего эта проблема есть и в будни, но из-за потока котировок воздействие её минимально.
Ещё раз для всех. Дано: терминал, который работает с пятницы. На графике инструмента висит советник, который оперирует выбранными периодами данного инструмента.
В воскресенье утром просто открываем ещё один график этого же инструмента и добавляем тот же советник (советник работает только с N-последними барами, в моём случае 250).
И тут начинается свистопляска - трафик начинает расти, строка OHLC мигать (синхронизация истории) и советник вместо менее 1 секунды рассчитывает себя уже несколько минут.
После этого закрываем график и повторяем снова - всё 1:1. Иногда помогает закрытие всех окон.
Вот видео прошлых выходных, сейчас на 421 билде всё тоже самое: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
P.S. Что-то подобное озвучивал sergeev 2011.03.23 16:59 #
к тому же функция CopyTime начинает дико тормозить... без явной на то причины поведения.
Что бы не быть голословным, прикладываю полный отчёт о проделанной работе при поиске багов
Есть большая проблема у терминала при работе в выходные дни ...
Вот видео прошлых выходных, сейчас на 421 билде всё тоже самое: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
ОФФТОП: данное видео занимает 216 MB. Подумайте о возможности предварительного сжатия (хотя бы простым архиватором). В приложении пример сжатия (без потерь) этого же видео (в 400 раз). Кодеков сжатия без потерь не мало, многие отлично понимаются видео-онлайн сервисами.