Ошибки, баги, вопросы - страница 173
Параметр. А как иначе? Мы не будем заводить Custom max 1, Custom max 2, ... Custom max n
Добрый день!
Как можно здесь вылечить ошибку: posible use of unintialized variable " time" ?
у вас time возвращает значение в ретурн всегда а значение инициализируется по условию, те может быть такое условие когда переменная не будет проинициализирована, и что тогда возвращать в ретурн?
Понял, спасибо! :)
Разработчикам.
Какой билд уже наблюдается вот такое явление (причем очень часто).
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
в мануале нашел вот такой код
все работает, вопрос: как мне создать файл для записи в другом удобном для меня месте?
при вводе абсолютного пути код не работает...
Наверное только через DLL
На MQL4 это решалось примерно так - Запись котировок в txt файл с указанием полного пути и имени файла