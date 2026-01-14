Ошибки, баги, вопросы - страница 173

  
stringo:
Параметр. А как иначе? Мы не будем заводить Custom max 1, Custom max 2, ... Custom max n
Понятно. Будем думать
 

Добрый день!

 

Как можно здесь вылечить ошибку: posible use of unintialized variable " time" ?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total=HistoryDealsTotal();

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket!=0)
           {
            time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
           }
        }
    return(time); 
}
 
abeiks:

Добрый день!

 

Как можно здесь вылечить ошибку: posible use of unintialized variable " time" ?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();

   for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket!=0)
        {
         time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
        }
     }
   return(time);
  }
у вас time возвращает значение в ретурн всегда а значение инициализируется по условию, те может быть такое условие когда переменная не будет проинициализирована, и что тогда возвращать в ретурн?
 
Urain:
у вас time возвращает значение в ретурн всегда а значение инициализируется по условию, те может быть такое условие когда переменная не будет проинициализирована, и что тогда возвращать в ретурн?

Понял, спасибо! :)

  

Разработчикам.

Какой билд уже наблюдается вот такое явление (причем очень часто).

OC - Win XP SP3 MUI 32 bit


 

в мануале нашел вот такой код

   int filehandle;
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

все работает, вопрос: как мне создать файл для записи в другом удобном для меня месте?

при вводе абсолютного пути код не работает... 

 
Olegts:

в мануале нашел вот такой код

все работает, вопрос: как мне создать файл для записи в другом удобном для меня месте?

при вводе абсолютного пути код не работает... 

Наверное только через DLL
 
sergey1294:
Наверное только через DLL
спасибо конечно, но надеялся, что в mt5 этот вопрос будет как-то решен, придется видимо извращаться как mt4:((((
  
Olegts:

в мануале нашел вот такой код

все работает, вопрос: как мне создать файл для записи в другом удобном для меня месте?

при вводе абсолютного пути код не работает... 

На MQL4 это решалось примерно так -  Запись котировок в txt файл с указанием полного пути и имени файла
 
Interesting:
На MQL4 это решалось примерно так -  Запись котировок в txt файл с указанием полного пути и имени файла
Спасибо, сейчас проверю в mt5
