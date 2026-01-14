Ошибки, баги, вопросы - страница 346
Если честно - не до этого как-то...
ОФФТОП: данное видео занимает 216 MB. Подумайте о возможности предварительного сжатия (хотя бы простым архиватором). В приложении пример сжатия (без потерь) этого же видео (в 400 раз). Кодеков сжатия без потерь не мало, многие отлично понимаются видео-онлайн сервисами.
не хватает кодека к файлу.
Ну так это был простой оффтоп-пример, не побуждение к действию.
MSU Screen Capture Lossless Codec
Как получить timeDate по номеру бара?
Объясните пожалуйста как может быть что сделка большая по объёму чем позиция и противоположная по типу имеет направление не "in/out" а "out".
последний столбец - объём позиции, предпоследний тип позиции. Предпоследняя сделка уменьшила позициию, последняя в этой части таблицы должна быть
"in/out" тк она больше позиции и имеет противоположный тип. Но в отчёте стоит "out".
сам отчёт в атаче.
Получается из-за этой ошибки не правильно работает весь алгоритм. Тоже самое и на четвёртой строке.
Получается из-за этой ошибки не правильно работает весь алгоритм. Тоже самое и на четвёртой строке.
Видимо придётся изменить алгоритм, в чемпионатных отчётах вообще нет сделок "in/out".
ЗЫ Зря всё таки MQ отказались от сохранения истории позиции, всего два столбца объём и уровень усреднения, зато всё намного проще становится.
А так в результате любая ошибка при восстановлении объёма и уровня позиции критична.
в чемпионатных отчётах вообще нет сделок "in/out".
Почему же нет? У меня их была куча: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Всё таки баг отчёта, посмотрите внимательно на свои первые 3 сделки. Третья сделка должна быть "in/out".
Сори не отчёта а отображения инвест истории в терминале.