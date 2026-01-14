Ошибки, баги, вопросы - страница 346

Новый комментарий
 
AlexSTAL:
Если честно - не до этого как-то...
Это своего рода уважение к другим. Не надо разбираться в кодеках и программах кодирования. Но можно же элементарно сделать ZIP-архив (секундное дело) и уменьшить траффик в сотни раз. До бесплатного бета-тестирования MT5 есть же дело.
 
hrenfx:
ОФФТОП: данное видео занимает 216 MB. Подумайте о возможности предварительного сжатия (хотя бы простым архиватором). В приложении пример сжатия (без потерь) этого же видео (в 400 раз). Кодеков сжатия без потерь не мало, многие отлично понимаются видео-онлайн сервисами.
не хватает кодека к файлу.
 
sergeev:
не хватает кодека к файлу.

Ну так это был простой оффтоп-пример, не побуждение к действию.

MSU Screen Capture Lossless Codec

MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео
  • www.compression.ru
MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24...
 
Как получить timeDate по номеру бара?
 
fellow:
Как получить timeDate по номеру бара?
int  CopyTime(
   string           symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES   timeframe,       // период
   int              start_pos,       // откуда начнем 
   int              count,           // сколько копируем
   datetime         time_array[]     // массив для копирования времени открытия
   );
 

Объясните пожалуйста как может быть что сделка большая по объёму чем позиция и противоположная по типу имеет направление не "in/out" а "out".

последний столбец - объём позиции, предпоследний тип позиции. Предпоследняя сделка уменьшила позициию, последняя в этой части таблицы должна быть

"in/out" тк она больше позиции и имеет противоположный тип. Но в отчёте стоит "out".

2010.10.04 00:01:00 sell in 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1
2010.10.04 03:49:00 sell in 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0.2
2010.10.05 16:57:00 buy in 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1
2010.10.05 16:57:00 buy out 0.2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0
2010.10.07 09:20:00 buy in 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1
2010.10.07 09:39:00 buy in 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0.2
2010.10.07 14:59:00 buy in 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3
2010.10.08 14:30:00 buy in 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0.4
2010.10.08 14:30:00 buy in 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5
2010.10.08 15:25:00 buy in 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6
2010.10.08 15:25:00 buy in 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7
2010.10.08 15:25:00 buy in 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8
2010.10.08 15:30:00 buy in 0.1 81.755 0 96.83 2 8 0 0.9
2010.10.11 00:00:00 buy in 0.1 81.58 0 96.83 2 9 0 1
2010.10.11 00:00:00 buy in 0.1 81.58 0 96.83 2 10 0 1.1
2010.10.11 00:00:00 buy in 0.1 81.56 0 96.83 2 11 0 1.2
2010.10.11 00:00:00 buy in 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3
2010.10.11 02:54:00 sell in 0.1 82.09 0 96.83 2 13 0 1.2
2010.10.11 02:54:00 sell out 1.4 82.09 137.04 233.87 2 14


сам отчёт в атаче.

Получается из-за этой ошибки не правильно работает весь алгоритм. Тоже самое и на четвёртой строке.

Файлы:
ReportHistory-630165.zip  70 kb
 
Urain:

Объясните пожалуйста как может быть что сделка большая по объёму чем позиция и противоположная по типу имеет направление не "in/out" а "out".

последний столбец - объём позиции, предпоследний тип позиции. Предпоследняя сделка уменьшила позициию, последняя в этой части таблицы должна быть

"in/out" тк она больше позиции и имеет противоположный тип. Но в отчёте стоит "out".

сам отчёт в атаче.

Получается из-за этой ошибки не правильно работает весь алгоритм. Тоже самое и на четвёртой строке.

Видимо придётся изменить алгоритм, в чемпионатных отчётах вообще нет сделок "in/out".

ЗЫ Зря всё таки MQ отказались от сохранения истории позиции, всего два столбца объём и уровень усреднения, зато всё намного проще становится.

А так в результате любая ошибка при восстановлении объёма и уровня позиции критична.

 
Urain:
 в чемпионатных отчётах вообще нет сделок "in/out".
Почему же нет? У меня их была куча: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
 
Yedelkin:
Почему же нет? У меня их была куча: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Да действительно, не все перебрал :о), спасибо. Тогда это какой-то баг. Я по отчёту Манова сделал выборку и вручную и алгоритмом и так и так баг. Щас проверю ваш если бага не будет значить причина в отчёте Манова.
 
Yedelkin:
Почему же нет? У меня их была куча: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals

Всё таки баг отчёта, посмотрите внимательно на свои первые 3 сделки. Третья сделка должна быть "in/out".

Сори не отчёта а отображения инвест истории в терминале.


1...339340341342343344345346347348349350351352353...3695
Новый комментарий