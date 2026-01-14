Ошибки, баги, вопросы - страница 347
Urain:
Так что это или баг терминала, или серверной истории. Но скорее терминала, тк отчёты на чемпе скорее с серверной истории восстанавливались.
Прикольно. Не обращал внимания. Наглядно объяснили.
Нашёл, там по умолчанию стоит сортировка по времени, а нужно по номеру сделки. Тогда всё правильно.
То есть, ошибок нет? Все дело в том, что надо сделки учитывать/сортировать по тикетам, а не по времени.
Я лишь поверхностно просмотрел отчеты, а не высчитывал состояния позиций.
То есть, ошибок нет? Все дело в том, что надо сделки учитывать/сортировать по тикетам, а не по времени.
Я лишь поверхностно просмотрел отчеты, а не высчитывал состояния позиций.
Да именно, просто при сохранении отчёта автоматизации этого процесса нет, и его нужно внимательно отслеживать. Не думаю что каждый пользователь будет на это обращать внимание и как результат будут баги при парсинге отчёта.
ЗЫ Я добавил сортировку после парсинга отчёта. В результате у меня всё заработало, но предсказываю что ещё не один программист запарится с этой фичей.
При оптимизации в правом верхнем углу графика оптимизации отображается название параметра оптимизации.
При наблюдении за оптимизацией эта надпись изрядно раздражает, так как новый максимум всегда прячется позади этой надписи.
Ренат, давайте передвинем её в ЛЕВЫЙ верхний угол! Или в правый нижний. Или в левый нижний... Куда угодно, только уберите ради бога из правого верхнего. Пожалуйста! :)
// Или по крайней мере сделайте её бледной и поместите в фон, чтоб не закрывала информацию.
Пожалуйста подскажите, где я ошибся. Пытаюсь написать простой скрипт, который удаляет позицию и отложенные ордера по текущему инструменту. Вот:Скрипт зависает при наличии позиции. При отладке выяснилось, что зависание происходит при проверке наличия позиции. Когда начинает проверяться условие цикла while(check_position()==true) управление передается в функцию check_position(), и в первый раз функция выполняется нормально, возвращает true. Но потом тело цикла не выполняется, а опять начинается проверка условия, и управление попадает опять в check_position(), и после выполнения оператора return(order_exsist) уже не возвращаясь к условию цикла переходит в начало функции check_position(). Подскажите пожалуйста, где я ошибся.
В случае наличия позиции Вы получите бесконечный цикл, потому что
равносильноВ коде нет возможности вырваться из цикла, потому что в теле оператора нет break;