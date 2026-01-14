Ошибки, баги, вопросы - страница 353

Interesting:
Какой билд терминала (если знаете) и какой ДЦ/Сервер?
Про "билд" не понял. А ДЦ/Серверы любые, везде одинаково.
 
Kokos:
Про "билд" не понял. А ДЦ/Серверы любые, везде одинаково.
Отключите фаерволлы и антивирусы иногда помогает или установщик добавьте в исключения
Kokos:
Про "билд" не понял. А ДЦ/Серверы любые, везде одинаково.

На счет билда, можно посмотреть свойства exe-файла


Но если это наблюдается на нескольких серверах возможно причина в чем-то другом...

sergey1294:
Отключите фаерволлы и антивирусы иногда помогает или установщик добавьте в исключения

Касперский вроде нормально с инсталлятором дружит, на счет остальных не в курсе.

Но тоже вариант...

 
Попробуйте скачать последний инсталлятор заново.
 
sergey1294:
Отключите фаерволлы и антивирусы иногда помогает или установщик добавьте в исключения
Огромное  спасибо всем, все получилось! У меня веб стоит, в нем дело было.
 

Готовлю краш-тест в сервисдеск, но не удержался выложу ещё не отловленный баг:


ЗЫ :о) если у вас терминал не падает, значит вы просто не умеете им пользоваться :о)
 

Что нужно почистить чтоб при новом открытии терминал сбросил все настройки об открытых графиках?

Грубо говоря открылся без чартов вообще.

ЗЫ А то 1,5 часа убил на открытие терминала, а он с... так и не открылся.

 
Urain:

Что нужно почистить чтоб при новом открытии терминал сбросил все настройки об открытых графиках?


Удалить подкаталог с профайлом (обычно Default) в \Profiles\Charts\
 
Renat:

Удалить подкаталог с профайлом (обычно Default) в \Profiles\Charts\
Сам каталог или почистить его?
Urain:
Сам каталог или почистить его?
Наверное достаточно будет почистить.
