Ошибки, баги, вопросы - страница 353
Какой билд терминала (если знаете) и какой ДЦ/Сервер?
Про "билд" не понял. А ДЦ/Серверы любые, везде одинаково.
На счет билда, можно посмотреть свойства exe-файла
Но если это наблюдается на нескольких серверах возможно причина в чем-то другом...
Отключите фаерволлы и антивирусы иногда помогает или установщик добавьте в исключения
Касперский вроде нормально с инсталлятором дружит, на счет остальных не в курсе.
Но тоже вариант...
Готовлю краш-тест в сервисдеск, но не удержался выложу ещё не отловленный баг:
ЗЫ :о) если у вас терминал не падает, значит вы просто не умеете им пользоваться :о)
Что нужно почистить чтоб при новом открытии терминал сбросил все настройки об открытых графиках?
Грубо говоря открылся без чартов вообще.
ЗЫ А то 1,5 часа убил на открытие терминала, а он с... так и не открылся.
Что нужно почистить чтоб при новом открытии терминал сбросил все настройки об открытых графиках?
Удалить подкаталог с профайлом (обычно Default) в \Profiles\Charts\
Сам каталог или почистить его?