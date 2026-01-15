Ошибки, баги, вопросы - страница 3356

Здравствуйте.

Пробую скачать советник с маркета в мт5. Пишет установка не удалась. В логах пишет 

2023.07.17 15:03:39.160 MQL5 Market     failed download product 'LT Round Numbers MT5' [403]

На VPS windows 2016. В поддержку vps-хостинга звонил, говорят ничего не блокируют. В чём причина почему не устанавливается?

PS: написал в эту тему тк не знаю куда адресовать вопрос.

 
Это может быть или блокировка Маркета сервисом Маркет (как, например zomro VPS провайдер),
или VPS провайдер установил какую-то прошрамму (антивирус или firewall) на весь сервер с VPS'ами.
Подробнее см ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/440335

Кстати, какое там IP у вашего VPS?

45.95.202.170

А можно как либо узнать IP у метаквотс в бане или нет?

 
Нет списка.
Но пользователи могут обращаться в сервис деск с IP (сервис деск тут, на MQL5 портале), и сервис деск может проверить - в бане или нет.

==============

Ниже отметил наиболее частые случаи -

1. Я, например, узнаю - Zomro или не Zomro - по этому сайту https://www.iplocation.net/ip-lookup (я поэтому и IP вашего VPS'а спросил).
(потому что VPS провайдер Zomro со всеми подсетями заблокирован Маркетом - см пост ).

----------------

2. Бывают другие случаи, не связанные с zomro, например некоторые провайдеры VPS устанавливают различные программы и так далее для безопасности на своих серверах/VPS, чтобы пользователи были более защищены в целом.
Но иногда это может препятствовать доступу/соединению Метатрейдера с Market на этих VPS (с той же ошибкой 403).
Такие случаи решаются в суппоте, но уже в суппоте самого VPS.

Пример того, как пользователи форума решали (и решили) это со службой поддержки своих VPS (и отписались на форуме об этом) -
см пост и пост (кстати, их VPS провайдеры тоже сначала говорили, что ничего не блокируют ...).

Я имею в виду: некоторые провайдеры VPS знают об этой ошибке 403 (потому что многие пользователи спрашивали об этом этих провайдеров много раз), и знают, как решить эту ситуацию.

----------------

3. Еще бывает временный бан с сайта MQL5, решается само через три часа.
См первые четыре поста в этой ветке Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com

================

IP Address Lookup | Geolocation
  • www.iplocation.net
Lookup a geolocation of an IP address including latitude, longitude, city, region and country. Compare the data from multiple IP location providers.
 
А могут ли на загрузку приложений из маркета влиять настройки Windows Server по умолчанию,не от VPS провайдера. Допустим усилиненая безопасность Internet Explorer? И вообще по какому конкретно ip-адресу и порту идёт загрузка и установка с маркета? Влияют ли настройка прокси сервера указанные в MT5 ? К примеру если указать какой либо прокси сервер то возможно обойти и решить проблему с загрузкой с маркета?
 
Я не знаю.
Те ситуации в смоем посте выше - это наиболее частые ситуации.
Бывают более "мелкие причины" - отсутствие установленного Internet Explorer или Mirosoft Edge, 32-битный Windows c МТ5, что-то еще ...

Насчет ip-адреса - см первые посты в этой ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/368839

Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com - Проверьте все, что вводите во вкладку Сообщество 13505413.
Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com - Проверьте все, что вводите во вкладку Сообщество 13505413.
  • 2021.05.07
  • www.mql5.com
то этот VPS провайдер заблокирован вместе со своими подсетями - см пост 19. -------------- Если у вас тоже VPS провайдер myforexvps так как эта ветка - об ошибке у этого интернет провайдера. Если у вас в Zomro - то менять провайдера VPS на Или можете попробовать связаться с их суппотом - может они сделают так же
 
Sergey Golubev #:
Бывают более "мелкие причины" -
Мне, например как-то давно пришлось узнать что такое DEP (на выделенном сервере), и всё получилось когда я его настроил - пост
Не копируется сигнал - Попробуйте подключиться к серверу Metatrader 5.
Не копируется сигнал - Попробуйте подключиться к серверу Metatrader 5.
  • 2018.08.15
  • www.mql5.com
или можете проверить DEP - Advanced - Performance Settings - Data Execution Prevention and add Metatrader file - если конечно. У меня - Этот Компьютер - по правой кнопке мыши Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных
 

Как формируется title страниц форума?


fxsaber #:

Как формируется title страниц форума?


Этот пост был удален вчера утром (пять листов "ночных" постов было удалено вчера утром, где в шутливой форме обсуждали в том числе и новый закон о запрете смены пола), но он еще в поиске, и пропадет при следующей индексации страниц.
 
Какое это имеет отношение к title? Для чего в title берутся цитаты из обсуждения?


Как по названию вкладки (см. скрин) понять, что там открыто?

