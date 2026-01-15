Ошибки, баги, вопросы - страница 3356
Здравствуйте.
Пробую скачать советник с маркета в мт5. Пишет установка не удалась. В логах пишет
На VPS windows 2016. В поддержку vps-хостинга звонил, говорят ничего не блокируют. В чём причина почему не устанавливается?
PS: написал в эту тему тк не знаю куда адресовать вопрос.
Это может быть или блокировка Маркета сервисом Маркет (как, например zomro VPS провайдер),
или VPS провайдер установил какую-то прошрамму (антивирус или firewall) на весь сервер с VPS'ами.
Подробнее см ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/440335
Кстати, какое там IP у вашего VPS?
45.95.202.170
А можно как либо узнать IP у метаквотс в бане или нет?
Нет списка.
Но пользователи могут обращаться в сервис деск с IP (сервис деск тут, на MQL5 портале), и сервис деск может проверить - в бане или нет.
==============
Ниже отметил наиболее частые случаи -
1. Я, например, узнаю - Zomro или не Zomro - по этому сайту https://www.iplocation.net/ip-lookup (я поэтому и IP вашего VPS'а спросил).
(потому что VPS провайдер Zomro со всеми подсетями заблокирован Маркетом - см пост #19).
----------------
2. Бывают другие случаи, не связанные с zomro, например некоторые провайдеры VPS устанавливают различные программы и так далее для безопасности на своих серверах/VPS, чтобы пользователи были более защищены в целом.
Но иногда это может препятствовать доступу/соединению Метатрейдера с Market на этих VPS (с той же ошибкой 403).
Такие случаи решаются в суппоте, но уже в суппоте самого VPS.
Пример того, как пользователи форума решали (и решили) это со службой поддержки своих VPS (и отписались на форуме об этом) -
см пост #15 и пост #30 (кстати, их VPS провайдеры тоже сначала говорили, что ничего не блокируют ...).
Я имею в виду: некоторые провайдеры VPS знают об этой ошибке 403 (потому что многие пользователи спрашивали об этом этих провайдеров много раз), и знают, как решить эту ситуацию.
----------------
3. Еще бывает временный бан с сайта MQL5, решается само через три часа.
См первые четыре поста в этой ветке Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com
================
А могут ли на загрузку приложений из маркета влиять настройки Windows Server по умолчанию,не от VPS провайдера. Допустим усилиненая безопасность Internet Explorer? И вообще по какому конкретно ip-адресу и порту идёт загрузка и установка с маркета? Влияют ли настройка прокси сервера указанные в MT5 ? К примеру если указать какой либо прокси сервер то возможно обойти и решить проблему с загрузкой с маркета?
Я не знаю.
Те ситуации в смоем посте выше - это наиболее частые ситуации.
Бывают более "мелкие причины" - отсутствие установленного Internet Explorer или Mirosoft Edge, 32-битный Windows c МТ5, что-то еще ...
Насчет ip-адреса - см первые посты в этой ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/368839
Бывают более "мелкие причины" -
Как формируется title страниц форума?
Как формируется title страниц форума?
Этот пост был удален вчера утром
Какое это имеет отношение к title? Для чего в title берутся цитаты из обсуждения?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.07.18 06:46
Как по названию вкладки (см. скрин) понять, что там открыто?