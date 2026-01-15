Ошибки, баги, вопросы - страница 3355

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Андрей, ведь в документации всё чётко написано

Andrey Dik #:
в какой папке должен находиться купленный продукт типа библиотека, в папке MQL5\Libraries\Market\?

речь не об инлюднике, а о библиотеке.

и о том, что библиотека, купленная в Маркете, оказалась у покупателя не в MQL5\Libraries\Market\ как ожидалось интуитивно, а в MQL5\Scripts\Market\

неужели Вы подумали, что я бы не смог прицепить *.mqh?))

 
Andrey Dik #:

речь не об инлюднике, а о библиотеке.

и о том, что библиотека, купленная в Маркете, оказалась у покупателя не в MQL5\Libraries\Market\ как ожидалось интуитивно, а в MQL5\Scripts\Market\

неужели Вы подумали, что я бы не смог прицепить *.mqh?))

Ну там проблема путей явная. Особенно когда несколько терминалов открыты. Загрузится по мне рандомно, на самом деле как прописано в регэдит, но как и когда там происходит запись в регэдит мне неведомо.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ну там проблема путей явная. Особенно когда несколько терминалов открыты. Загрузится по мне рандомно, на самом деле как прописано в регэдит, но как и когда там происходит запись в регэдит мне неведомо.


советники с маркета попадают в папку Market советников, индикаторы с маркета попадают в папку Market индикаторов, а почему-то библы в папку Market скриптов.
так явно устроен Маркет и Терминал, так задумано разработчиками, у разработчиков свои на это резоны, но в документации об этом ни слова.

пользователи в шоке, деньги потрачены на продукт а найти его они не могут.


осложняется ситуация тем, что библиотеки из маркета (в отличии от Эксперты, Индикаторы, Утилиты) нельзя скачать демо.

 

Нововведение в КБ.


 

Опечатка.

 
Как заставить окно тестера в визуальном режиме запоминать своё положение перед закрытием?
 
Andrey Dik #:
Как заставить окно тестера в визуальном режиме запоминать своё положение перед закрытием?

А он сейчас не запоминает если развернуть кнопкой на весь монитор. Похоже, что баг.

Как вариант, растянуть максимально вручную. Так запоминает.

 
Aleksandr Slavskii #:

А он сейчас не запоминает если развернуть кнопкой на весь монитор. Похоже, что баг.

Как вариант, растянуть максимально вручную. Так запоминает.

пробовал по разному.

на следующий раз размер и положение окна может оказаться каким угодно, но не таким как было непосредственно перед закрытием окна.

 
Andrey Dik #:

пробовал по разному.

на следующий раз размер и положение окна может оказаться каким угодно, но не таким как было непосредственно перед закрытием окна.

Плохо.

А нигде запрета на запись ini файла тестера нет?

Может какую папочку по такому пути C:\Users\Iskander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\config  запретили изменять?

Ну просто, других вариантов причины такого поведения тестера у меня нет.

 
Aleksandr Slavskii #:

Плохо.

А нигде запрета на запись ini файла тестера нет?

Может какую папочку по такому пути C:\Users\Iskander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\config  запретили изменять?

Ну просто, других вариантов причины такого поведения тестера у меня нет.

в портабельном режиме использую не на системном диске.
1...334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362...3696
Новый комментарий