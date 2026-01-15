Ошибки, баги, вопросы - страница 3355
Андрей, ведь в документации всё чётко написано
в какой папке должен находиться купленный продукт типа библиотека, в папке MQL5\Libraries\Market\?
речь не об инлюднике, а о библиотеке.
и о том, что библиотека, купленная в Маркете, оказалась у покупателя не в MQL5\Libraries\Market\ как ожидалось интуитивно, а в MQL5\Scripts\Market\
неужели Вы подумали, что я бы не смог прицепить *.mqh?))
Ну там проблема путей явная. Особенно когда несколько терминалов открыты. Загрузится по мне рандомно, на самом деле как прописано в регэдит, но как и когда там происходит запись в регэдит мне неведомо.
пользователи в шоке, деньги потрачены на продукт а найти его они не могут.
осложняется ситуация тем, что библиотеки из маркета (в отличии от Эксперты, Индикаторы, Утилиты) нельзя скачать демо.
Нововведение в КБ.
Опечатка.
Как заставить окно тестера в визуальном режиме запоминать своё положение перед закрытием?
А он сейчас не запоминает если развернуть кнопкой на весь монитор. Похоже, что баг.
Как вариант, растянуть максимально вручную. Так запоминает.
пробовал по разному.
на следующий раз размер и положение окна может оказаться каким угодно, но не таким как было непосредственно перед закрытием окна.
Плохо.
А нигде запрета на запись ini файла тестера нет?
Может какую папочку по такому пути C:\Users\Iskander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\config запретили изменять?
Ну просто, других вариантов причины такого поведения тестера у меня нет.
