Ошибки, баги, вопросы - страница 3352
Между тиками только GetMicrosecondCount(1)
Если хотите так нагружать процессор, вам никто не в праве запретить. Да и то, не факт, что будет ровно через 1 микросекунду. Но во всяком случае код будет выполняться беспрерывно.
вопрос был про приемлемые легкие решения))) Как профиксить ручной ордер и закрыть без убытка не нагружая терминал.
Ответ уже был
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2023.07.12 11:48
Есть только миг, между прошлым и будущим ©
В торговле будущее действие мы определяем сами, либо закладываем алгоритм в советник. Если после открытия позиции по магику можно определить, что позиция открыта советником, то закрытие определить можно только из истории. Либо по событию OnTradeTransaction где и желательно определять кем\чем открыта\закрыта позиция\ордер.
Так и ответил уже на это, это дорого по ресурсам и времени, и имеет срок исполнения, и если тик поступит в срок исполнения, то на ордер начнут сделку.Зы, не заметил в какой мы теме. Можно перенести наш флуд или снести. Это точно к багам не относится)))
Чтобы больше не обсуждать этот вопрос, сделаю такое предложение:
На МТ5 есть кнопка "Algo Trading". Если выключить ее, это значит что советник будет работать как обычно, но только не сможет провести какие то сделки.
Предлагаю возле "Algo Trading" добавить также кнопку "Manual Trading", и дать возможность программным путем ее включить и выключить. И не дать возможность провести сделки вручную.
Подскажите пожалуйста, существует ли способ передать в конструктор массив фиксированного размера?
В параметрах по ссылке или указателю не выходит что ли?
нет, по ссылке хочет видеть только динамический
А без ссылки массив не передать
Не хочется создавать динамический дубликат большого массива только лишь для передачи в класс или функцию
Бред конечно
Дело имею с ресурсной переменной, поэтому никак не уйти от массива фиксированного размера.
нет, по ссылке хочет видеть только динамический
Проверил - точно...
Подскажите почему появилось много стрелок в индикаторе? Где вылезла ошибка?
В стрелочных индикаторах первым делом нужно заполнять рисуемые буферы пустым значением (обычно EMPTY_VALUE, либо 0 - от настроек буфера зависит), и только потом производить все расчёты
В чем проблема ?