Ошибки, баги, вопросы - страница 3357
Какое это имеет отношение к title?
Я просто нашел этот удаленный/скрытый пост, который сам удалил/скрыл вчера утром.
То есть, вчера утром этих слов (что вы выделили) уже на форуме публично небыло (то, что вы выделили - я вчера утром удалил).
Какое это имеет отношение к title? Для чего в title берутся цитаты из обсуждения?
Как по названию вкладки (см. скрин) понять, что там открыто?
Тоже бесит.
Вроде кто-то из админов писал, что это делает какой-то ИИ и что менять не собираются.
Очень неудобно и весьма раздражает(
Похоже что исправили…
ничего не исправили, в теме "Ассоциатив...." в тайтле "Попробуйте засунуть в" )) а дальше в таблицу...,
бред.
Похоже, я поторопился с выводами…
Вот так ИИ и работает )) И код так же пишет ))
Как формируется title страниц форума?
Чья то неудачная идея. Тайтл идет по первой строчке обсуждения последней страницы.
Тоже бесит.Раньше было название темы, мне больше нравилось.
Это как эталон Title - название страницы, но никак не последнее сообщение