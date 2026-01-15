Ошибки, баги, вопросы - страница 3357

fxsaber #:

Какое это имеет отношение к title?

Не знаю.
Я просто нашел этот удаленный/скрытый пост, который сам удалил/скрыл вчера утром.
То есть, вчера утром этих слов (что вы выделили) уже на форуме публично небыло (то, что вы выделили - я вчера утром удалил).
[Удален]  
fxsaber #:

Как по названию вкладки (см. скрин) понять, что там открыто?

Тоже бесит.

 
fxsaber #:

Вроде кто-то из админов писал, что это делает какой-то ИИ и что менять не собираются.

Очень неудобно и весьма раздражает(

 
Koldun Zloy #:

Aleksey Nikolayev #:

Похоже что исправили…


 

ничего не исправили, в теме "Ассоциатив...." в тайтле "Попробуйте засунуть в" )) а дальше в таблицу...,

бред.

 
lynxntech #:

Похоже, я поторопился с выводами…


 
Aleksey Nikolayev #:

Вот так ИИ и работает )) И код так же пишет ))

 
fxsaber #:

Как формируется title страниц форума?


Чья то неудачная идея. Тайтл идет по первой строчке обсуждения последней страницы. 

Тоже бесит.

Раньше было название темы, мне больше нравилось.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Это как эталон Title - название страницы, но никак не последнее сообщение

 
trash синим в эдиторе, но в справке ни слова, вернее в Указателе этого слова нет.
