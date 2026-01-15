Ошибки, баги, вопросы - страница 3354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм... А как ты хочешь указать компилятору выделить заранее неизвестный объём памяти под массив?
Почему не использовать динамический? Отпали бы вот такие головоломки.
Но ведь компилятор знает размер массива ресурсной переменной, так как она формируется на этапе компиляции. Странно, что MQ назвали ресурсную переменную переменной, когда она const. :))
Не ясно зачем MQ сделали ресурсную переменную const! :(( Если бы она была обычным статическим массивом, то проблем бы не было.
А так выходит, что мы получаем ресурс в константный статический массив и не можем его никуда передать, а только лишь создавать его динамическую копию, причем неудобство заключается в том, что эту копию придется делать в теле программы, а не в шапке в момент объвления экземпляра класса.
Мега неудобно.
Ничего пока лучше не придумал, чем через создание динамической копии.
Жалко, ведь я это делаю для КБ, чтобы людям было удобно и просто пользоваться подключением в ресурс программы png файлов.
А теперь нужно объяснять эти бубны с перерасходом памяти:
вместо того, чтобы обойтись только первыми двумя пунктами, когда массив передается через конструктор при создании экземпляра класса. Всего в две строчки кода в заголовке программы.
вместо того
Внимательно посмотрите это.
Ах, спасибо дорогой мой супермегаfxsaber
туплю нереально. Ведь думал об этом, но забыл попробовать.
Всем привет. Столкнулся с тем, что при тестировании на истории при событии TRADE_ACTION_DEAL оказывается с request.order = 0. А на реальном графике туда идет тикет реально открытого только что ордера, т.н. Позиции.
И получается, что с графиком реальным работает советник, а с тестером не может, т.к. там тикеты нулевые при открытии позиций.
Вопрос: как с этим совладать? Или как сделать специальный режим "только для советника"? Чтобы там можно было гонять по истории
в какой папке должен находиться купленный продукт типа библиотека, в папке MQL5\Libraries\Market\?
пользователь не может найти библиотеку, а я не знаю как проверить и как ему помочь.
Вопрос :
а КАК делают МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЕ Советники / Индикаторы ?? чтобы все кнопки, параметры == писались на ВЫБРАННОМ языке ?!
Вопрос :
а КАК делают МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЕ Советники / Индикаторы ?? чтобы все кнопки, параметры == писались на ВЫБРАННОМ языке ?!
Я сам начинающий, но я бы сделал так:
enum выборку делаем. Например:
И потом везде, где нужен текст другогj языка делаем if. Пример:
в какой папке должен находиться купленный продукт типа библиотека, в папке MQL5\Libraries\Market\?
пользователь не может найти библиотеку, а я не знаю как проверить и как ему помочь.
библиотека нашлась по такому пути (что очень странно, нелогично по крайней мере):
\\MQL5\Scripts\Market\
так и должно быть?
библиотека нашлась по такому пути (что очень странно, нелогично по крайней мере):
\\MQL5\Scripts\Market\
так и должно быть?
Андрей, ведь в документации всё чётко написано
Угловые скобки обозначают, что файл .mqh будет взят из стандартного каталога (обычно это каталог_терминала\MQL5\Include). Текущий каталог не просматривается.
Если имя файла заключено в кавычки, то поиск производится в текущем каталоге (в котором содержится основной файл исходного текста). Стандартный каталог не просматривается.