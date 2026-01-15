Ошибки, баги, вопросы - страница 3358
Что не так в МТ5 с отрисовкой большого кол-ва объектов на графике?
Когда у меня много более 500 начинаются проблемы с отрисовкой свечек графика, цена стоит ничего не обновляется. При этом все расчеты идут в OnTimer по сути в отдельном потоке и никак не долны влиять на отрисовку графика терминалом.
В мт4 все идеально хоть 7000 объектов , без проблем никаких подвисаний. Вы уже почините эту отрисовку. Не хочется переделывать все на canvas, так как там и линии и текст и всплывающие подсказки реализовывать или брать из чужих решений...
Замучался я уже с этими проблемами в мт5 .
Помогите понять, это баг или я чего-то не понимаю:
Результат:
Почему во второй строчке получаем отрицательное, а не положительное значение?
Когда у меня много более 500 начинаются проблемы с отрисовкой свечек графика
Прикрепите tpl-файл этого чарта. Это даст возможность воспроизвести проблему на любой машине.
Почему во второй строчке получаем отрицательное, а не положительное значение?
long-значение больше INT_MAX.
Эта дверь закрыта. Давно долблюсь в нее.
Наверняка у вас есть готовые решения для отрисовки подсказок в канвасе?
Прикрепите tpl-файл этого чарта. Это даст возможность воспроизвести проблему на любой машине.
а вот тут интересный момент.
если индикатор рисует - то график виснет
если сделать советником, то все работает.
я не могу тут разместить код, код клиента.
Но подумаю как воспроизвести данную ситуацию для демонстрации.
Как найти размер маржи под один лот?
Функция
не работает. везде выдаёт 1.Тоже самое
на всех инструментах и плечах =1
Обратите внимание на OrderCheck()
margin
Размер маржи необходимый для требуемой торговой операции
Кроме этого может ещё что-то пригодиться.
Плюс ко всему это
ошибочный код. Функция возвращает bool значение.
Да туплю. так вот откуда 1 :) Но
всё равно показывает не то что хотелось