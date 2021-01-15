Не копируется сигнал - страница 5
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Еще может быть или файрвол или еще есть такая штука как DEP.
То есть - это ваш компьютер может стопорить ...
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Почему я не могу подключиться к серверу MT5
Сергей Голубев , 2013.09.17 06:52У меня Windows 8 и нет проблем с Metatrader 5. Вы можете проверить брандмауэр, или можете проверить DEP My Computer -Properties (right mouse click) - Advanced - Performance Settings - Data Execution Prevention and add Metatrader file) - если конечно, у вас есть этот DEP.
У меня (но это Windows 8.1) -
Этот Компьютер - по правой кнопке мыши Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных (это и есть DEP).
Включить DEP для всех програм и служб, кроме -
и находите файл terminal и вводите туда его в качестве исключения.
И потом - Применить - ОК, и, насколько я помню, нужно было после этого перезагрузить компьютер.
------------------
Но рекомендую это делать только проконсультировавшись еще с кем-то, так как я не являюсь большим специалистом в этой области и в Windows 10 тоже.
Еще может быть или файрвол или еще есть такая штука как DEP.
То есть - это ваш компьютер может стопорить ...
У меня (но это Windows 8.1) -
Этот Компьютер - по правой кнопке мыши Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных (это и есть DEP).
Включить DEP для всех програм и служб, кроме -
и находите файл terminal и вводите туда его в качестве исключения.
------------------
Но рекомендую это делать только проконсультировавшись еще с кем-то, так как я не являюсь большим специалистом в этой области и в Windows 10 тоже.
Сергей, я уже на двух компах попробовал. Я заметил в понедельник. Раньше все без бубна обходилось. Насчет брокера надо бы узнать. Но почему до этого все работало?
Да, узнайте у брокера.
Если у кого-то из форума есть еще варианты что проверить - будет хорошо, а так ... остался ваш комп и брокер.
Да, узнайте у брокера.
Если у кого-то из форума есть еще варианты что проверить - будет хорошо, а так ... остался ваш комп и брокер.
Ага, остался последний вариант: открыть на том же сервере реальный счёт и попробовать подписаться :)
Ага, остался последний вариант: открыть на том же сервере реальный счёт и попробовать подписаться :)
уже думал об этом ))) но нет
уже думал об этом ))) но нет
В техподдержку диллинга обращались?
В техподдержку диллинга обращались?
Да, блокиоровок сигнала они не делают. Да и в июне, июле и до 13 августа все было нормально. Пока не связался с впс. После этой операции все и началось.
А настройки сигнала меняли?
У вас на скриншоте тут написано, что
Так и раньше было?
Да, блокиоровок сигнала они не делают. Да и в июне, июле и до 13 августа все было нормально. Пока не связался с впс. После этой операции все и началось.
Но если Метатрейдер (или сервер брокера, так как у вас Метатрейдер ведь законнектен) не может связаться с сигнальным сервером даже из MQL5 VPS, то это скорее всего дело в брокере.