Не копируется сигнал - страница 5

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Еще может быть или файрвол или еще есть такая штука как DEP.
То есть - это ваш компьютер может стопорить ...

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Почему я не могу подключиться к серверу MT5

Сергей Голубев , 2013.09.17 06:52

У меня Windows 8 и нет проблем с Metatrader 5. Вы можете проверить брандмауэр, или можете проверить DEP My Computer -Properties (right mouse click) - Advanced - Performance Settings - Data Execution Prevention and add Metatrader file) - если конечно, у вас есть этот DEP.

У меня (но это Windows 8.1) -
Этот Компьютер - по правой кнопке мыши Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных (это и есть DEP).

Включить DEP для всех програм и служб, кроме - 
и находите файл terminal и вводите туда его в качестве исключения.

И потом - Применить - ОК, и, насколько я помню, нужно было после этого перезагрузить компьютер.

DEP

------------------

Но рекомендую это делать только проконсультировавшись еще с кем-то, так как я не являюсь большим специалистом в этой области и в Windows 10 тоже.

 
Sergey Golubev:

Еще может быть или файрвол или еще есть такая штука как DEP.
То есть - это ваш компьютер может стопорить ...


У меня (но это Windows 8.1) -
Этот Компьютер - по правой кнопке мыши Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных (это и есть DEP).

Включить DEP для всех програм и служб, кроме - 
и находите файл terminal и вводите туда его в качестве исключения.


------------------

Но рекомендую это делать только проконсультировавшись еще с кем-то, так как я не являюсь большим специалистом в этой области и в Windows 10 тоже.

Сергей, я уже на двух компах попробовал. Я заметил в понедельник. Раньше все без бубна обходилось. Насчет брокера надо бы узнать. Но почему до этого все работало? 
 
timurzyan:
Сергей, я уже на двух компах попробовал. Я заметил в понедельник. Раньше все без бубна обходилось. Насчет брокера надо бы узнать. Но почему до этого все работало? 

Да, узнайте у брокера.

Если у кого-то из форума есть еще варианты что проверить - будет хорошо, а так ... остался ваш комп и брокер.

 
Sergey Golubev:

Да, узнайте у брокера.

Если у кого-то из форума есть еще варианты что проверить - будет хорошо, а так ... остался ваш комп и брокер.

Ага, остался последний вариант: открыть на том же сервере реальный счёт и попробовать подписаться :)

 
Похоже что-то с настройками копирования. Учитываем что ранее копирование шло нормально, а после переброски на VPS оно прекратилось. То что дело не в домашней машине это 99.9%, т.к. VPS имеет нормальный доступ к копированию. А копирование не идет на обоих машинах получается.
 
Vladimir Karputov:

Ага, остался последний вариант: открыть на том же сервере реальный счёт и попробовать подписаться :)

уже думал об этом ))) но нет

 
timurzyan:

уже думал об этом ))) но нет

В техподдержку диллинга обращались?

 
Vladimir Karputov:

В техподдержку диллинга обращались?

Да, блокиоровок сигнала они не делают. Да и в июне, июле и до 13 августа все было нормально. Пока не связался с впс. После этой операции все и началось. 
 
timurzyan:
Да, блокиоровок сигнала они не делают. Да и в июне, июле и до 13 августа все было нормально. Пока не связался с впс. После этой операции все и началось. 

А настройки сигнала меняли?
У вас на скриншоте тут написано, что

  • нагрузка не более 35% от депозита, и
  • исполнять в пределах 0.5 спредов.

Так и раньше было?

 
timurzyan:
Да, блокиоровок сигнала они не делают. Да и в июне, июле и до 13 августа все было нормально. Пока не связался с впс. После этой операции все и началось. 

Но если Метатрейдер (или сервер брокера, так как у вас Метатрейдер ведь законнектен) не может связаться с сигнальным сервером даже из MQL5 VPS, то это скорее всего дело в брокере.

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